Роскосмос потратит 1,7 миллиарда рублей на исследовательскую работу по высадке человека на Луну Статьи редакции
Победитель тендера разработает требования к ракетам, кораблям и скафандрам.
Роскосмос объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полётов на Луну. Начальная цена исследований — 1,7 миллиарда рублей, в 2022 году потратят 399 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно тендеру, победитель должен разработать требования к космической технике для подобных миссий.
Задачи, которые должен выполнить победитель тендера:
- представить ряд рекомендаций к малому лунному взлётно-посадочному кораблю. Он должен обеспечить высадку космонавтов на поверхность спутника;
- разработать новый облик скафандров для миссии по высадке человека на Луне и представить его макет. Также исследователи должны определить средства защиты здоровья космонавтов, включая новые аптечки;
- представить макет строительного лунохода, «луномобиля», обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну;
- разработать три ракеты: сверхтяжёлую, немалый пилотируемый транспортный корабль и немалый лунно взлётно-посадочный корабль.
Реализация всей программы должна быть готова к 2025 году. Первые результаты Роскосмос ждёт уже в конце 2022 года. Российская орбитальная служебная станция включит в себя семь модулей и центрифугу короткого радиуса.
Роскосмос впервые указал в официальных документах, что Россия будет использовать для полётов на луну ракету «Ангара». Работу над ней начали ещё в 1992 году, когда правительство организовало конкурс на разработку Космического ракетного комплекса (КРК) тяжёлого класса. Но Борис Ельцин подписал указ о разработке «Ангары» только 6 января 1995 года. До 2020 года тестовые полёты на ней проводили всего два раза.
В августе 2019 года Роскосмос в рамках подготовки к пилотируемым полётам на Луну объявил тендер на прикладные исследования проблемных вопросов их реализации. Его стоимость — чуть больше 373 миллионов рублей.
Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка человека на Луну планируется на 2030 год.
Про попил уже написали потому не буду -) шаг вполне логичный, орбитальная станция - лунная станция. Плюс щас даже у штатов нет тяжелой рабочей лунной ракеты - сатурн5 проебали. Потому актуально научится летать на луну с человеками прежде чем летать дальше - кто там думает что Маск полетит на Марс - не полетит. проблема космической радиации не решена - как и двигателя. В этом ключе ещё логичнее лунная программа.
"Маск полетит на Марс" - лично Маск? А если на Марсе сядет грузовой Старшип, это будет считаться или нет?
И странно утверждать "сатурн5 проебали". Его разрабатывали 70 лет назад, свои цели он выполнил, вся система поддержки, производства и поставок должна была все эти десятилетия существовать впустую что-ли? Сатурн-5 не проебали, он просто своё отлетал, как и сотня других носителей
Я подразумевал экипаж с людьми как ранее заявлял маск , так что не будет, потому как полёт без людей и с людьми совсем разные задачи. Сатурн 5 пока единственная ракета что смогла доставить человека на луну и обратно. Именно утрачена часть чертежей в ходе оптимизации - была об этом информация. Так что что-то придется заново изобрести. что мешало сделать консервацию нормально - не ясно.
Очень странная позиция. Сатурн-5 изначально документировался плохо, чтобы пережить поколения, потому что создавался для конкретной цели и кучей компаний, многие из которых или не дожили до наших дней, или были несколько раз реорганизованы, проданы кому-то и так далее. И что чисто в теории могли бы использовать в НАСА сейчас? SLS — абсолютно другая ракета, даже на концептуальном уровне отличающаяся от Сатурн-5 очень сильно.
Допустим, у вас есть все чертежи из 60-х, что вы с ними будете делать? Возьмёте топливные баки с Сатурна? Это же так не работает. Любое изменение в деталях таких конструкций влечёт за собой тысячи часов тестирования и проверок.
Даже если бы сейчас у НАСА была бы вся документация для создания Сатурна, никому бы и в голову не пришло ни создавать заводы 60-х для его простого воссоздания, ни уж тем более пытаться проапгрейдить ракету из середины прошлого века, потому что она настолько устарела, что такой апгрейд был бы равен созданию ракеты с нуля. Можно сделать с нуля и лучше, чем 60 лет назад
Да нахер она нужна то, эта луна всратая, там же нет жизни! Надо детально посмотреть на поверхности других планет, на пропорционально(размерам планеты и звезды) том же расстоянии от их звезд. Лучше заебашьте за те же(или большие - согласен на свои, и всех остальных россиян, нологи) деньги телескоп мега-хаббл.