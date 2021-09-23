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Наука
Sasha Shambilova

Роскосмос потратит 1,7 миллиарда рублей на исследовательскую работу по высадке человека на Луну Статьи редакции

Победитель тендера разработает требования к ракетам, кораблям и скафандрам.

49 49 комментариев
1123 просмотров
Фото Роскосмоса

Роскосмос объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полётов на Луну. Начальная цена исследований — 1,7 миллиарда рублей, в 2022 году потратят 399 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно тендеру, победитель должен разработать требования к космической технике для подобных миссий.

Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем.

из документа Роскосмоса

Задачи, которые должен выполнить победитель тендера:

  • представить ряд рекомендаций к малому лунному взлётно-посадочному кораблю. Он должен обеспечить высадку космонавтов на поверхность спутника;
  • разработать новый облик скафандров для миссии по высадке человека на Луне и представить его макет. Также исследователи должны определить средства защиты здоровья космонавтов, включая новые аптечки;
  • представить макет строительного лунохода, «луномобиля», обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну;
  • разработать три ракеты: сверхтяжёлую, немалый пилотируемый транспортный корабль и немалый лунно взлётно-посадочный корабль.

Реализация всей программы должна быть готова к 2025 году. Первые результаты Роскосмос ждёт уже в конце 2022 года. Российская орбитальная служебная станция включит в себя семь модулей и центрифугу короткого радиуса.

Роскосмос впервые указал в официальных документах, что Россия будет использовать для полётов на луну ракету «Ангара». Работу над ней начали ещё в 1992 году, когда правительство организовало конкурс на разработку Космического ракетного комплекса (КРК) тяжёлого класса. Но Борис Ельцин подписал указ о разработке «Ангары» только 6 января 1995 года. До 2020 года тестовые полёты на ней проводили всего два раза.

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В августе 2019 года Роскосмос в рамках подготовки к пилотируемым полётам на Луну объявил тендер на прикладные исследования проблемных вопросов их реализации. Его стоимость — чуть больше 373 миллионов рублей.

Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка человека на Луну планируется на 2030 год.

#новости #космос #роскосмос

49 49 комментариев
10
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49 комментариев
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Eugen T

Зачётная пилорама

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17
Dmitry Ryleev

Лол ну вот тут то мы будем спорить была ли высадка или это все они сняли в студии

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8
Павел Мухунов

Петров на луне?

Ответить
0
Archarious Man

Петров и Боширов на Луне

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2
Лёлик без Болика

Несколько компетенций: разработка ракет, разработка лунохода, разработка скафандра - на одного победителя? Не эффективнее было бы несколько тендеров сделать, каждому победителю по своему профилю? ред.

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5
Artyom Sidorov

С языка снял. НАСА даже 65 лет назад помогало суммарно 20 000 компаний. Такие требования выглядят как минимум странно, как максимум — глупо

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1
rayslava

Конечно же нет!
Уже и победитель определён, и даже договора готовы.

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0
Полицейский кот

 Роскосмос потратит 1,7 миллиарда рублей на исследовательскую работу по высадке человека на Луну.

 Власти планируют потратить на обеспечение работы «суверенного Рунета» 31 млрд рублей.

¯\_(ツ)_/¯ ред.

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4
Сталин спас Россию

Сбросят бухого Рогозина с вертолёта в Тыве

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3
Умерший жар

@Кхалиси Бот 

Ответить
1
Кхалиси Бот

Сбьосят бюхёго Логёзиня с вейтоётя в Тыве

Ответить
0
Футбольный файл

Цели научно-исследовательской работы: 🪚🪚

Ответить
2
Земельный Никита

готов провести исследования всего за миллиард с тем же результатом

Ответить
2
Замечательный завод

Будут исследовать, можно ли на луну высадиться, или это большой сырный шар в небе?

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2
Скучный вентилятор

Исследовательская работа: почитать о высадке на Луне штатами

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1
Кирилл Вселенский

Реферат

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1
Скучный вентилятор

А потом обязательно статью с 14 причинами, почему этого не могло произойти до 88 года

Ответить
0
solawind

Так че там, какой дворец в подмосковье можно построить на такую сумму?

Ответить
1
Умерший жар

@Кхалиси Бот 

Ответить
–3
Кхалиси Бот

Тяк че тям, кякой двойец в пёдмёскавье мёзно пёстьоить ня тякюю сюммю?

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0
Кирилл Вселенский

Победитель тендера сын рогозина, талантливый изобретать, инженер, русский Илон Маск

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1
некипишуй
Ответить
0
Александр Лукашенко

Это что же получается, сын Рогозина умер в СИЗО?

Ответить
0
Умерший жар

@Кхалиси Бот 

Ответить
–3
Alex A

Про попил уже написали потому не буду -)  шаг вполне логичный, орбитальная станция - лунная станция. Плюс щас даже у штатов нет тяжелой рабочей лунной ракеты - сатурн5 проебали. Потому актуально научится летать на луну с человеками прежде чем летать дальше - кто там думает что Маск полетит на Марс - не полетит. проблема космической радиации не решена - как и двигателя. В этом ключе ещё логичнее лунная программа.

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–2
Artyom Sidorov

"Маск полетит на Марс" - лично Маск? А если на Марсе сядет грузовой Старшип, это будет считаться или нет?

И странно утверждать "сатурн5 проебали". Его разрабатывали 70 лет назад, свои цели он выполнил, вся система поддержки, производства и поставок должна была все эти десятилетия существовать впустую что-ли? Сатурн-5 не проебали, он просто своё отлетал, как и сотня других носителей

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2
Alex A

Я подразумевал экипаж с людьми как ранее заявлял маск , так что не будет, потому как полёт без людей и с людьми совсем разные задачи. Сатурн 5 пока единственная ракета что смогла доставить человека на луну и обратно. Именно утрачена часть чертежей в ходе оптимизации - была об этом информация. Так что что-то придется заново изобрести. что мешало сделать консервацию нормально - не ясно.

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0
Сдавайся

Что мешало телеги с конями законсервировать. Нет же, нужно было эти блядские автомобили придумать...

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0
Artyom Sidorov

Очень странная позиция. Сатурн-5 изначально документировался плохо, чтобы пережить поколения, потому что создавался для конкретной цели и кучей компаний, многие из которых или не дожили до наших дней, или были несколько раз реорганизованы, проданы кому-то и так далее. И что чисто в теории могли бы использовать в НАСА сейчас? SLS — абсолютно другая ракета, даже на концептуальном уровне отличающаяся от Сатурн-5 очень сильно.

Допустим, у вас есть все чертежи из 60-х, что вы с ними будете делать? Возьмёте топливные баки с Сатурна? Это же так не работает. Любое изменение в деталях таких конструкций влечёт за собой тысячи часов тестирования и проверок.

Даже если бы сейчас у НАСА была бы вся документация для создания Сатурна, никому бы и в голову не пришло ни создавать заводы 60-х для его простого воссоздания, ни уж тем более пытаться проапгрейдить ракету из середины прошлого века, потому что она настолько устарела, что такой апгрейд был бы равен созданию ракеты с нуля. Можно сделать с нуля и лучше, чем 60 лет назад

https://habr.com/ru/post/388699/

«Сатурн-5»: как можно утерять технологию ракеты
В СМИ всё чаще говорят о так называемом «лунном заговоре», конспирологической теории, которая…
habr.com
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0
Maxim Rebitsky

Он так же уже и не посадил ракету и не запустил людей на МКС)

Ответить
1
Alex A

Где я об этом говорил?

Ответить
0
Умерший жар

не бань меня за флуд

Ответить
–1
Легкий Кирилл

@Кхалиси Бот 

Ответить
1
Кхалиси Бот

не бянь меня за флюд

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Погадите, можно же посмотреть любое интервью илона маска про высадку на луну и все написать

Ответить
0
Умерший жар

@Кхалиси Бот 

Ответить
0
Кхалиси Бот

Пёгядити, мёзно же пёсмётьеть любое интейвью ионя мяскя пьо высядку ня люну и все няписять

Ответить
0
Церковный фонарь
Ответить
0
некипишуй

А вот в Америке.....

Ответить
0
likesimulator
Ответить
0
Le Petit Train Jaune

Какой фильм?

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0
🍺 Ernest Vasilevskiy

Похоже на "Парк Юрского периода".

Ответить
0
Le Petit Train Jaune

Да, но актрису там эту не помню 

Ответить
0
Mikhail Pukas

Есть хоть одна компания в России способная это сделать (исключая Роскосмос) ? 

Ответить
0
🍺 Ernest Vasilevskiy

Американцы вроде как уже в 2023-2024 запланировали подобную прогулку. Можно у них подглядеть, сэкономить миллиарды. Годом позже, годом раньше – большой роли не должно сыграть при отрыве в 7 лет.

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0
Михаил Ромайкин

Да нахер она нужна то, эта луна всратая, там же нет жизни! Надо детально посмотреть на поверхности других планет, на пропорционально(размерам планеты и звезды) том же расстоянии от их звезд. Лучше заебашьте за те же(или большие - согласен на свои, и всех остальных россиян, нологи) деньги телескоп мега-хаббл.

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0
Sergey Smirnov

Транспортация на луну это шаг к освоению космоса, а телескопов разных  и так до ебени матери и даже списки планет с параметрами земли все ширятся, да только долететь до них нужны световые годы.

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0
Ёршик Золотой

Луноходы будущего.

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0
ouxen
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0
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