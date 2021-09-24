Sonic hedgehog обещает облегчить состояние людей с этой болезнью.

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Падение выработки нейромедиаторов по мере развития болезни Паркинсона Изображение Королевского колледжа Лондона

Специалисты Городского университета Нью-Йорка установили, что белок Sonic hedgehog (Shh) эффективно устраняет побочный эффект лечения болезни Паркинсона — погашает изнурительные судороги пациентов. Оказалось, «ёж Соник» способен передавать нервные импульсы — то есть, выполнять роль нейромедиатора, схожего с дофамином. Учёные рассказали о своём открытии в журнале Nature.

Болезнь Паркинсона — возрастное заболевание, которое разрушает клетки головного мозга, что приводит к деменции. Эту болезнь купируют синтетическим препаратом леводопа — он облегчает или снимает ряд симптомов вроде слюнотечения, тряски рук и неспособности глотать. Однако многолетнее лечение леводопой в 90% случаев вызывает мучительные судороги у пациентов. Альтернатива леводопе ­— вживление электроимпланта в мозг, но не все пациенты могут пережить такую операцию.

Влияние леводопы и уровня нейромедиаторов на остроту судорог Изображение Городского университета Нью-Йорка

Разрушая нейроны, болезнь Паркинсона сокращает выработку дофамина, который передаёт нервные импульсы — таким образом, болезнь как бы гасит работу мозга. Леводопа же восстанавливает уровень дофамина, но при этом уменьшает концентрацию Shh в мозге. Нью-Йоркские биологи предположили, что именно поэтому у пациентов начинаются судороги.

После ряда исследований, включая эксперименты на макаках и мышах, учёные убедились, что их предположение было верно. Стимуляция выработки «ежа Соника» уменьшала или полностью убирала судороги, вызванные леводопой, тогда как сокращение Shh усиливало их. Также биологи сделали сопутствующее открытие — оказалось, что Sonic hedgehog даёт такой лечебный эффект благодаря способности выполнять роль нейромедиатора.

Таблица манипуляций с различными белками и их последствий Изображение Городского университета Нью-Йорка

Открытия Нью-Йоркских биологов обещают сильно облегчить состояние людей с болезнью Паркинсона, хотя окончательные выводы можно будет сделать только после клинических испытаний. Если они пройдут успешно, то лечение леводопой избавится от своего главного побочного эффекта. Большой потенциал может скрываться и в ранее неизвестной роли «ежа Соника» — как минимум, это улучшит понимание работы головного мозга.

Принцип действия нейромедиаторов Изображение Wikimedia