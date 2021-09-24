Белок «ёж Соник» спас мышей и макак от судорог при лечении болезни Паркинсона Статьи редакции
Sonic hedgehog обещает облегчить состояние людей с этой болезнью.
Специалисты Городского университета Нью-Йорка установили, что белок Sonic hedgehog (Shh) эффективно устраняет побочный эффект лечения болезни Паркинсона — погашает изнурительные судороги пациентов. Оказалось, «ёж Соник» способен передавать нервные импульсы — то есть, выполнять роль нейромедиатора, схожего с дофамином. Учёные рассказали о своём открытии в журнале Nature.
Болезнь Паркинсона — возрастное заболевание, которое разрушает клетки головного мозга, что приводит к деменции. Эту болезнь купируют синтетическим препаратом леводопа — он облегчает или снимает ряд симптомов вроде слюнотечения, тряски рук и неспособности глотать. Однако многолетнее лечение леводопой в 90% случаев вызывает мучительные судороги у пациентов. Альтернатива леводопе — вживление электроимпланта в мозг, но не все пациенты могут пережить такую операцию.
Разрушая нейроны, болезнь Паркинсона сокращает выработку дофамина, который передаёт нервные импульсы — таким образом, болезнь как бы гасит работу мозга. Леводопа же восстанавливает уровень дофамина, но при этом уменьшает концентрацию Shh в мозге. Нью-Йоркские биологи предположили, что именно поэтому у пациентов начинаются судороги.
После ряда исследований, включая эксперименты на макаках и мышах, учёные убедились, что их предположение было верно. Стимуляция выработки «ежа Соника» уменьшала или полностью убирала судороги, вызванные леводопой, тогда как сокращение Shh усиливало их. Также биологи сделали сопутствующее открытие — оказалось, что Sonic hedgehog даёт такой лечебный эффект благодаря способности выполнять роль нейромедиатора.
Открытия Нью-Йоркских биологов обещают сильно облегчить состояние людей с болезнью Паркинсона, хотя окончательные выводы можно будет сделать только после клинических испытаний. Если они пройдут успешно, то лечение леводопой избавится от своего главного побочного эффекта. Большой потенциал может скрываться и в ранее неизвестной роли «ежа Соника» — как минимум, это улучшит понимание работы головного мозга.
Белок Shh открыли в 1980 году, а через 13 лет сотрудник Гарвардского университета предложил назвать его «ежом Соником» в честь персонажа видеоигр, комиксов и мультфильмов. Sonic hedgehog отвечает за множество физиологических функций, в том числе управляет развитием нервной системы и скелета у эмбрионов. Теперь же к этому списку добавилась функция нейромедиатора — химического переносчика импульсов между отростками нервных клеток.
"леводопа — он замедляет деградацию мозга"
Это неверно - поправьте, пожалуйста. Леводопа является чисто симптоматической терапией, повышающей уровень дофамина. На деградацию нигростриатной системы, происходящую при болезни Паркинсона, этот препарат, к сожалению, никак не влияет.
Собственно, до сих пор в клинике нет ни одного лекарства, которое бы замедляло или останавливало нейродегенерацию при БП. Поэтому эта болезнь и считается неизлечимой. ред.
@Никита Логинов это может не очень хорошо с журналистской точки зрения, но есть смысл последний абзац разместить в начале статьи. ред.