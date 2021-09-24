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Наука
Никита Логинов

Белок «ёж Соник» спас мышей и макак от судорог при лечении болезни Паркинсона Статьи редакции

Sonic hedgehog обещает облегчить состояние людей с этой болезнью.

21 21 комментарий
854 просмотров
Падение выработки нейромедиаторов по мере развития болезни Паркинсона Изображение Королевского колледжа Лондона

Специалисты Городского университета Нью-Йорка установили, что белок Sonic hedgehog (Shh) эффективно устраняет побочный эффект лечения болезни Паркинсона — погашает изнурительные судороги пациентов. Оказалось, «ёж Соник» способен передавать нервные импульсы — то есть, выполнять роль нейромедиатора, схожего с дофамином. Учёные рассказали о своём открытии в журнале Nature.

Болезнь Паркинсона — возрастное заболевание, которое разрушает клетки головного мозга, что приводит к деменции. Эту болезнь купируют синтетическим препаратом леводопа — он облегчает или снимает ряд симптомов вроде слюнотечения, тряски рук и неспособности глотать. Однако многолетнее лечение леводопой в 90% случаев вызывает мучительные судороги у пациентов. Альтернатива леводопе ­— вживление электроимпланта в мозг, но не все пациенты могут пережить такую операцию.

Влияние леводопы и уровня нейромедиаторов на остроту судорог Изображение Городского университета Нью-Йорка

Разрушая нейроны, болезнь Паркинсона сокращает выработку дофамина, который передаёт нервные импульсы — таким образом, болезнь как бы гасит работу мозга. Леводопа же восстанавливает уровень дофамина, но при этом уменьшает концентрацию Shh в мозге. Нью-Йоркские биологи предположили, что именно поэтому у пациентов начинаются судороги.

После ряда исследований, включая эксперименты на макаках и мышах, учёные убедились, что их предположение было верно. Стимуляция выработки «ежа Соника» уменьшала или полностью убирала судороги, вызванные леводопой, тогда как сокращение Shh усиливало их. Также биологи сделали сопутствующее открытие — оказалось, что Sonic hedgehog даёт такой лечебный эффект благодаря способности выполнять роль нейромедиатора.

Таблица манипуляций с различными белками и их последствий  Изображение Городского университета Нью-Йорка

Открытия Нью-Йоркских биологов обещают сильно облегчить состояние людей с болезнью Паркинсона, хотя окончательные выводы можно будет сделать только после клинических испытаний. Если они пройдут успешно, то лечение леводопой избавится от своего главного побочного эффекта. Большой потенциал может скрываться и в ранее неизвестной роли «ежа Соника» — как минимум, это улучшит понимание работы головного мозга.

Принцип действия нейромедиаторов Изображение Wikimedia

Белок Shh открыли в 1980 году, а через 13 лет сотрудник Гарвардского университета предложил назвать его «ежом Соником» в честь персонажа видеоигр, комиксов и мультфильмов. Sonic hedgehog отвечает за множество физиологических функций, в том числе управляет развитием нервной системы и скелета у эмбрионов. Теперь же к этому списку добавилась функция нейромедиатора — химического переносчика импульсов между отростками нервных клеток.

#новости #биология #медицина #открытие

21 21 комментарий
16
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Neten

Заголовок просто супер, я даже блять не понял отчем он

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19
Сраный Ковбой

Sega вылечила крысу

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6
Neten

Microsoft сделала пирог

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2
Игорь Голованов

Паркинсон вылечил белок, макак, мышей и ежа Соника от судорог.
Вроде правильно все.

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0
ред.

С 3 раза смог понять про что речь в заголовке. 

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3
Т

"леводопа — он замедляет деградацию мозга"

Это неверно - поправьте, пожалуйста. Леводопа является чисто симптоматической терапией, повышающей уровень дофамина. На деградацию нигростриатной системы, происходящую при болезни Паркинсона, этот препарат, к сожалению, никак не влияет.

Собственно, до сих пор в клинике нет ни одного лекарства, которое бы замедляло или останавливало нейродегенерацию при БП. Поэтому эта болезнь и считается неизлечимой. ред.

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3
Никита Логинов

Поправил, спасибо!

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1
ред.

Дал задание Никите, он исправил, спасибо! Мы работаем для Вас!

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0
Владимир Филатов

я понял сразу, только пришлось дойти до конца статьи, чтобы понять, что это за белок такой

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2
Никита Логинов

Наконец-то в подсайте "Наука" кто-то прочитал пост до конца 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

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1
Владимир Филатов

ну я читаю сверху вниз)

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0
Владимир Филатов

абзац всё ещё внизу

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0
Хрупкий дым
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3
Андрей Малинин

Похоже на маскота для чемпионата по каким нибудь играм в России.

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0
Владимир Филатов

@Никита Логинов это может не очень хорошо с журналистской точки зрения, но есть смысл последний абзац разместить в начале статьи. ред.

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2
Alien Alien
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2
taraskiy lotots

Белки спасают макак и мышей

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1
Никита Логинов

Белки-ёжики

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2
Andre Macareno

Еее Марти Макфлай будет жить

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1
Владимир Филатов

если он захочет участвовать в экспериментах

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1
Андрей Малинин

С большой вероятностью, он сам тоже вкладывался в эти исследования.

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0
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