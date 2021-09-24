На юге США нашли следы человека возрастом 23 тысячи лет — это противоречит теориям заселения Америки Статьи редакции
Считалось, что люди пришли в эти места как минимум на семь тысяч лет позже.
Группа американских учёных обнаружила окаменелые отпечатки человеческих ног на берегу высохшего древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Радиоуглеродный анализ показал, что этим отпечаткам 21-23 тысячи лет, что не укладывается в существующие научные модели заселения Америки, пишут учёные в журнале Science.
Всего антропологи нашли и изучили 60 человеческих следов разных размеров — почти все из них оставили дети и подростки, лишь некоторые принадлежат взрослым. Среди отпечатков ног человека также есть следы животных: мамонтов, больших волков и гигантских ленивцев той эпохи. Судя по всему, это была одна из троп древних людей, где взрослые охотились, а дети с подростками играли. Следы хорошо отпечатались на мягкой влажной почве и со временем окаменели.
Скорее всего, это открытие приведёт к пересмотру научных теорий заселения американского континента. Наука считает, что люди не могли прийти в район современного Нью-Мексико раньше, чем 16-17,5 тысяч лет назад — им мешало плейстоценовое оледенение, которое для древних людей было непреодолимой преградой. Достоверно известно, что проходы вглубь Северной Америки открылись в леднике лишь 13-16 тысяч лет назад.
Однако это не первое открытие, которое подвергает сомнению существующие модели появления людей на американском континенте. Весной учёные нашли в мексиканской пещере косвенное свидетельство присутствия человека ещё 28-33 тысячи лет назад — кости животных и птиц со следами воздействия каменных инструментов. Также следы людей присутствуют в биологических отложениях возрастом 34 тысячи лет. В бразильской пещере учёные находили признаки контролируемого использования огня более 40 тысяч лет назад.
Всё это может говорить о том, что люди попали в Америку ещё до последнего ледникового максимума — таково наиболее правдоподобное объяснение. Но эта гипотеза перечёркивает существующую картину расселения человека по планете, согласно которой люди вышли из Африки и на протяжении десятков тысяч лет мигрировали по континентам, после чего заселили Сибирь 25-45 тысяч лет назад и проникли на Аляску 22 тысячи лет назад.
Посмотрел, and?
Во-первых, а чего это и не предполагать? Ну и во-вторых, тут утверждают, что проходы вглубь Северной Америки открылись в леднике лишь 13-16 тысяч лет назад. То есть до этого людей просто в Америке не было.
Поэтому я и сказал, что либо учёные ошиблись с датировкой и сапиенсы начали заселять этот материк гораздо раньше, либо же это просто следы другого вида хомо, о котором никто раньше не знал.
В науке есть такое интересное явление, общепризнанная гипотеза. Это гипотеза, которая имеет какие либо доказательства, имеет какие то противоречия. Но особенность в том, что многие учёные уже получили за неё премии, награды. Поэтому все остальные гипотезы называют бездоказательными или лженаучными.
Это очень сложно. Так как иной раз пытаешься узнать другие взгляды на вопрос и ничего найти не получается. Но есть гипотезы, что человечество несколько раз неплохо развивалось и приходило в упадок. И да, если такая гипотеза верна, то сапинесы вполне могли заселить материки намного раньше.
Но особенность в том, что многие учёные уже получили за неё премии, награды. Поэтому все остальные гипотезы называют бездоказательными или лженаучными
Не забудь шапку из фольги поправить, а то черные вертолеты научной инквизиции настигнут тебя.
Ученые, которые еще не "получили премии, награды" в очереди стоят, чтобы разъебать "общепризнанные гипотезы", прославится, и до пенсии купаться в "премиях и наградах".
Вот именно этот бред, как у вас, про шапочку и не даёт молодым учёным публиковать статьи хоть как то идущие вразрез общепризнаным гипотезам. А учитывая, что преподам в универах не выгодно обновлять знания, то каждый раз одно и то же. Требуются по несколько неопровержимых доказательств, что старая всеми принятая и доказанная видными учёными гипотеза не выдерживает никакой критики.
Как в статье. Уже же нашли пещеру, где предполагали, что человек 30 тысяч лет назад был в америке. Но ничего не поменялось. Вот второе доказательство, следы. Но только говорят, что мол смотрите, молодёжь требует пересмотреть гипотезу расселения людей.
И это всё из-за вас. Вы потянули фольгу :)
Проблема археологии в том, что находят крайне мало артефактов. Они разломаны. Камни плохо поддаются радиоуглеродному анализу. А сам радиоуглеродный анализ после создания и математического обоснования 2 раза менял даты. То есть сперва говорили одни даты. Потом приходили к выводу, что вообще не получается по датам, сдвигали их. А в итоге вообще придумали таблицу, нелинейную.
Если кому исследовать — то вам. Поедете?
Вполне может быть, что люди «возникли» в разных местах земли и постепенно перемешались между собой а некоторые виды вымерли. Думаю за 20-30 тысяч лет уж точно можно было перемешаться, учитывая как быстро те же конкистадоры и африканские рабы вытеснили или смешались с разными племенами коренных американцев.
Ну и тот факт, что чем дальше во времени, тем меньше дошедших до нас следов цивилизации вовсе не говорит о том, что те же древние люди 20 тысяч лет назад не могли плавать между алеутскими островами и аляской на деревянных плотах или простейших лодках. Просто такие следы физически не могут сохраниться столько времени, а людей тогда жило в тысячи раз меньше, чем сейчас.