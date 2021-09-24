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Наука
Никита Логинов

На юге США нашли следы человека возрастом 23 тысячи лет — это противоречит теориям заселения Америки Статьи редакции

Считалось, что люди пришли в эти места как минимум на семь тысяч лет позже.

42 42 комментария
2121 просмотров
Некоторые из следов, найденных в национальном парке Уайт-Сэндс Фото авторов открытия

Группа американских учёных обнаружила окаменелые отпечатки человеческих ног на берегу высохшего древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Радиоуглеродный анализ показал, что этим отпечаткам 21-23 тысячи лет, что не укладывается в существующие научные модели заселения Америки, пишут учёные в журнале Science.

Всего антропологи нашли и изучили 60 человеческих следов разных размеров — почти все из них оставили дети и подростки, лишь некоторые принадлежат взрослым. Среди отпечатков ног человека также есть следы животных: мамонтов, больших волков и гигантских ленивцев той эпохи. Судя по всему, это была одна из троп древних людей, где взрослые охотились, а дети с подростками играли. Следы хорошо отпечатались на мягкой влажной почве и со временем окаменели.

Дэвид Бустос, управляющий национальным парком Уайт-Сэндс, который нашёл первые следы Фото авторов открытия

Скорее всего, это открытие приведёт к пересмотру научных теорий заселения американского континента. Наука считает, что люди не могли прийти в район современного Нью-Мексико раньше, чем 16-17,5 тысяч лет назад — им мешало плейстоценовое оледенение, которое для древних людей было непреодолимой преградой. Достоверно известно, что проходы вглубь Северной Америки открылись в леднике лишь 13-16 тысяч лет назад.

Нынешняя модель заселения Северной Америки Изображение Wikimedia

Однако это не первое открытие, которое подвергает сомнению существующие модели появления людей на американском континенте. Весной учёные нашли в мексиканской пещере косвенное свидетельство присутствия человека ещё 28-33 тысячи лет назад — кости животных и птиц со следами воздействия каменных инструментов. Также следы людей присутствуют в биологических отложениях возрастом 34 тысячи лет. В бразильской пещере учёные находили признаки контролируемого использования огня более 40 тысяч лет назад.

Карта ранних миграций человека Изображение Wikimedia

Всё это может говорить о том, что люди попали в Америку ещё до последнего ледникового максимума — таково наиболее правдоподобное объяснение. Но эта гипотеза перечёркивает существующую картину расселения человека по планете, согласно которой люди вышли из Африки и на протяжении десятков тысяч лет мигрировали по континентам, после чего заселили Сибирь 25-45 тысяч лет назад и проникли на Аляску 22 тысячи лет назад.

#новости #история #открытие #сша

42 42 комментария
24
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42 комментария
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Жалкий ГОСТ

плоскостопие детектед!

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5
Повышенный мангал

пытались откосить от армии 

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8
Vasily Mordovin

Надо рядом поискать следы первобытного военкома

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2
Bad Mother Fucker

чего их искать, дойди до блидайшего военкомата, они за 25 тысяч лет не поменялись

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8
Денис Фадеев

Первобытная армия!!!

Ответить
1
Жалкий ГОСТ

Отряды Кецалькоатля!

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1
Plan 🇧&🇨

не слабо они так сбежали

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0
Сальвадор Лемонес

я хуй знает, что хуже - то, что ты не знаешь, как выглядит плоскостопие или то, что ты пользуешься словом "детектед". 

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0
Жалкий ГОСТ

Держите нас в курсе.

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

держу твой курс на апачан и демотиваторс.ру ред.

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0
Повышенный мангал

В итоге русские первыми появились на земле? 

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4
Денис Фадеев

Так Чудинов это уже давно доказал, вы что не в курсе? 

Ответить
3
Знакомый утюг

А ничего, что Земле всего 2021 год?

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4
Bad Mother Fucker

ничего, бабы после 35 тоже говорят, что им теперь всегда 18

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–1
Bad Mother Fucker

о, не успел отправить, как баба уже минснула

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Вот им делать было нечего, а тут некоторые из митино в центре москвы пару раз бывали

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4
Хрупкий дым

Да бибизяны это

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2
Bad Mother Fucker

точняк

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4
Bad Mother Fucker

Но эта гипотеза перечёркивает существующую картину расселения человека по планете, согласно которой люди вышли из Африки и на протяжении десятков тысяч лет мигрировали по континентам

эту часть не перечеркивает

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2
Денис Фадеев

Ну, в случае с Америкой по крайней мере вызывает сомнения. Может быть индейцы были правы, когда говорили что появились из конкретного холма или земли. 

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1
Bad Mother Fucker

там карта есть с циферками, посмотри на неё повнимательнее

70 тысяч лет назад - в азии, добавлю к этому, 65 тысяч лет назад - на дальнем востоке

если не предполагать, что они 50 тысяч лет ждали, прежде, чем на другой материк переправиться, то всё в общем сходится

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1
Денис Фадеев

Посмотрел, and?

Во-первых, а чего это и не предполагать? Ну и во-вторых, тут утверждают, что проходы вглубь Северной Америки открылись в леднике лишь 13-16 тысяч лет назад. То есть до этого людей просто в Америке не было. 

Поэтому я и сказал, что либо учёные ошиблись с датировкой и сапиенсы начали заселять этот материк гораздо раньше, либо же это просто следы другого вида хомо, о котором никто раньше не знал. 

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1
Bad Mother Fucker

а теперь верни глаза на картинку

и увидишь, что проходы в австралию люди нашли через двадцать тысяч лет, при том, что там по дороге нет обширных массивов суши, а только острова

а в америку, стало быть 45 тысяч лет ледники не пускали, пнятненько

Ответить
0
Денис Фадеев

То есть вы хотите сказать, что 23 тыс лет назад в Америке жил отдельный вид homo или просто сапиенсы заселили материк раньше?

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1
Савелий

В науке есть такое интересное явление, общепризнанная гипотеза. Это гипотеза, которая имеет какие либо доказательства, имеет какие то противоречия. Но особенность в том, что многие учёные уже получили за неё премии, награды. Поэтому все остальные гипотезы называют бездоказательными или лженаучными.
Это очень сложно. Так как иной раз пытаешься узнать другие взгляды на вопрос и ничего найти не получается. Но есть гипотезы, что человечество несколько раз неплохо развивалось и приходило в упадок. И да, если такая гипотеза верна, то сапинесы вполне могли заселить материки намного раньше.

Ответить
2
master of mastery

Но особенность в том, что многие учёные уже получили за неё премии, награды. Поэтому все остальные гипотезы называют бездоказательными или лженаучными

Не забудь шапку из фольги поправить, а то черные вертолеты научной инквизиции настигнут тебя.
Ученые, которые еще не "получили премии, награды" в очереди стоят, чтобы разъебать "общепризнанные гипотезы", прославится, и до пенсии купаться в "премиях и наградах".

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2
Савелий

Вот именно этот бред, как у вас, про шапочку и не даёт молодым учёным публиковать статьи хоть как то идущие вразрез общепризнаным гипотезам. А учитывая, что преподам в универах не выгодно обновлять знания, то каждый раз одно и то же. Требуются по несколько неопровержимых доказательств, что старая всеми принятая и доказанная видными учёными  гипотеза не выдерживает никакой критики.
Как в статье. Уже же нашли пещеру, где предполагали, что человек 30 тысяч лет назад был в америке. Но ничего не поменялось. Вот второе доказательство, следы. Но только говорят, что мол смотрите, молодёжь требует пересмотреть гипотезу расселения людей.
И это всё из-за вас. Вы потянули фольгу :)

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1
Никита Логинов

Спокойнее :) Никакого гнобления сенсационных фактов нет, просто наука очень осторожна — чтобы начать пересмотр устоявшихся теорий, нужно накопить критическую массу *надёжных* свидетельств. Как я понимаю, прежние находки были косвенными или сомнительными. Может быть, теперь начнётся сдвиг.

Ответить
0
Денис Фадеев

Либо просто ещё недостаточно обоснованными. 

Так а о каком человечестве речь? Ну и как они попали в Америку, если проход вглубь материка был покрыт льдом?   ред.

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1
Савелий

Проблема археологии в том, что находят крайне мало артефактов. Они разломаны. Камни плохо поддаются радиоуглеродному анализу. А сам радиоуглеродный анализ после создания и математического обоснования 2 раза менял даты. То есть сперва говорили одни даты. Потом приходили к выводу, что вообще не получается по датам, сдвигали их. А в итоге вообще придумали таблицу, нелинейную.
Если кому исследовать — то вам. Поедете?

Ответить
3
Собака соседа

Когда -то читал теорию, что 15-20 тысяч лет назад в Тихий океан упал метеорит и Америку сильно потрепало цунами, поэтому народы Северной Америки лказались настолько отсталыми от Европейцев во времена колонизации

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1
norm

Или там упал коммунизм.

Ответить
3
Сталин спас Россию

Всё ясно, древние протоянки

Ответить
1
Vasily Mordovin

И протояны

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Вполне может быть, что люди «возникли» в разных местах земли и постепенно перемешались между собой а некоторые виды вымерли. Думаю за 20-30 тысяч лет уж точно можно было перемешаться, учитывая как быстро те же конкистадоры и африканские рабы вытеснили или смешались с разными племенами коренных американцев. 

Ну и тот факт, что чем дальше во времени, тем меньше дошедших до нас следов цивилизации вовсе не говорит о том, что те же древние люди 20 тысяч лет назад не могли плавать между алеутскими островами и аляской на деревянных плотах или простейших лодках. Просто такие следы физически не могут сохраниться столько времени, а людей тогда жило в тысячи раз меньше, чем сейчас.

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1
master of mastery

что люди «возникли» в разных местах земли и постепенно перемешались между собой

Генетически невозможно.

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Что это доказывает?

Ответить
0
Denis Gritsenko

Метахондриальная Ева, как минимум

Ответить
1
ggg123

Это из какой меты))0

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1
Vasily Mordovin

Был, кстати, в этом национальном парке. Белее песка в жизни не видел!

Ответить
1
Павел Бокарёв

может это был какой то вид, который не дожил до прихода гостей на аляску?

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1
Степан Анейчик

Дробышевскому скиньте кто-нибудь

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1
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