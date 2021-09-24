На борту оказался инопланетянин — игрушечный ксеноморф.

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Первое открытие люка Видео из твиттера Сиан Проктер

В ночь на 19 сентября корабль SpaceX с миссией Inspiration4 успешно вернулся на Землю. Это первый полностью гражданский экипаж без профессиональных астронавтов, который пробыл на орбите Земли трое суток. Когда они ещё находились в космосе, в официальном твиттере миссии опубликовали первые кадры с орбиты.

По возвращении члены экипажа поделились видео, которые они сняли на орбите. Командир миссии миллиардер Джаред Исаакман, например, показал вид из прозрачного смотрового купола и игрушечного ксеноморфа. «Он дружелюбный. Пока не нападал», — пошутил Исаакман.

Jared Isaacman @rookisaacman Cool video from 🐉 cupola w/ xenomorph. In hindsight, it wasn’t worth the trouble of repacking the alien and probably took away from the video… but the view is pretty incredible and my kids will like the 👽

Shot from: iPhone. Прикольное видео из купола с ксеноморфом. Теперь понимаю, что брать инопланетянина с собой не стоило, вероятно, он испортил видео... но вид невероятный, и моим детям понравится инопланетянин.

Другие члены экипажа также выложили фото и видео из космического корабля. На них — виды на 360 градусов, Австралия и тайфуны.

Hayley Arceneaux @ArceneauxHayley The 360 degree view of our beautiful planet from the cupola was absolutely life changing Вид на 360 градусов на нашу прекрасную планету из купола полностью изменил мою жизнь

Миссия несла благотворительные задачи: целью Исаакмана стала поддержка больницы Сэйнт Джуд. В её фонд сделала пожертвование компания игрушек Funko Pop — в честь полёта одной из них в космос. Игрушку взял с собой ветеран ВВС США Кристофер Семброски.