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Наука
Sasha Shambilova

Экипаж первой гражданской миссии SpaceX показал видео с орбиты: первое открытие купола и игрушки Статьи редакции

На борту оказался инопланетянин — игрушечный ксеноморф.

21 21 комментарий
979 просмотров
Первое открытие люка Видео из твиттера Сиан Проктер

В ночь на 19 сентября корабль SpaceX с миссией Inspiration4 успешно вернулся на Землю. Это первый полностью гражданский экипаж без профессиональных астронавтов, который пробыл на орбите Земли трое суток. Когда они ещё находились в космосе, в официальном твиттере миссии опубликовали первые кадры с орбиты.

По возвращении члены экипажа поделились видео, которые они сняли на орбите. Командир миссии миллиардер Джаред Исаакман, например, показал вид из прозрачного смотрового купола и игрушечного ксеноморфа. «Он дружелюбный. Пока не нападал», — пошутил Исаакман.

Jared Isaacman @rookisaacman
Cool video from 🐉 cupola w/ xenomorph. In hindsight, it wasn’t worth the trouble of repacking the alien and probably took away from the video… but the view is pretty incredible and my kids will like the 👽
Shot from: iPhone.
Прикольное видео из купола с ксеноморфом. Теперь понимаю, что брать инопланетянина с собой не стоило, вероятно, он испортил видео... но вид невероятный, и моим детям понравится инопланетянин.

Другие члены экипажа также выложили фото и видео из космического корабля. На них — виды на 360 градусов, Австралия и тайфуны.

Hayley Arceneaux @ArceneauxHayley
The 360 degree view of our beautiful planet from the cupola was absolutely life changing
Вид на 360 градусов на нашу прекрасную планету из купола полностью изменил мою жизнь
Chris “Hanks” Sembroski @ChrisSembroski
Australia @inspiration4x @SpaceX
Chris “Hanks” Sembroski @ChrisSembroski
Storm spirals are all over the earth @inspiration4x
Штормовые спирали по всей земле
Chris “Hanks” Sembroski @ChrisSembroski

Миссия несла благотворительные задачи: целью Исаакмана стала поддержка больницы Сэйнт Джуд. В её фонд сделала пожертвование компания игрушек Funko Pop — в честь полёта одной из них в космос. Игрушку взял с собой ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Funko @OriginalFunko
Last week, the crew of @SpaceX ’s first private flight included Everett, WA native Chris Sembroski. Now we can really claim Pop! is outta this world! In recognition of his feat, Funko has made a donation to @StJude Credit: Chris Sembroski and the Goff family.
На прошлой неделе совершил полёт экипаж Spacex с полностью гражданским экипажем, в том числе и Крисом Семброски, уроженцем штата Вашингтон, Эверетт. Теперь мы действительно можем заявлять: игрушка! вне этого мира! В знак признания его подвига Funko сделал пожертвование в пользу Сэйнт Джуд. Предоставлено: Крис Семброски и семья Гофф.

#новости #spacex #фото #видео

21 21 комментарий
15
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21 комментарий
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Slow Zeleniy

И все таки Земля плоская 🤡

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4
Кот в сапогах

Давно понятно. Наёбывают всех, делая выпуклые иллюминаторы, через них плоскость искажается в шар. Стёкла в телескопах по такому же принципу работают.

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3
Внешний глобус

А съёмки в павильонах Голливуда дороги. Вот поэтому летают миллиардеры.

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1
Коровка говорит мууу

Хватит секреты раскрывать!

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0
Твоего деда дед

Подумал, что она туалетную бумагу достаёт

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3
Неведомый меч

Девочки не какают

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2
Внешний глобус
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1
Повышенный мангал

а что это? Прокладки такие длинные? 

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0
Твоего деда дед

Похоже на какую-то надувную ленту или обруч. Хз зачем

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0
Кот в сапогах

Когда вместо икон берёшь в космосы ксеноморфа, кто ты, если не загнивающая страна? Боженька, жги их к ябаным чортям!

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2
Повышенный мангал

 и игрушки

не о тех игрушках подумал сначала 

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1
Alexander Seliverstov

Уважаемые знатоки .. 

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1
Желающий кавалер

Девушка единственная смотрит глазами, остальные как обычно через телефончик

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1
Кирилл Вселенский

Хочу чтобы плоскоземельщики собрали краудфандингом деняг, купили у Илона полет и отправили 4-х самых авторитетных своих специалиста чтобы убедиться, что земля это шар

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0
Повышенный мангал

но ведь она не шар

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1
Кирилл Вселенский

Я еще не знаю, даже со второго по высоте здания в мире закруглений не видел

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0
Повышенный мангал

давай покажу

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0
Недавний Денис

ой бля какая особенная миссия, они наверное и срут по-своему

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0
Роман Александров
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0
Всемирный ящик

holy shit!

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0
некипишуй

гребаные леваки буржуи жируют на народные деньги

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