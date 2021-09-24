Экипаж первой гражданской миссии SpaceX показал видео с орбиты: первое открытие купола и игрушки Статьи редакции
На борту оказался инопланетянин — игрушечный ксеноморф.
В ночь на 19 сентября корабль SpaceX с миссией Inspiration4 успешно вернулся на Землю. Это первый полностью гражданский экипаж без профессиональных астронавтов, который пробыл на орбите Земли трое суток. Когда они ещё находились в космосе, в официальном твиттере миссии опубликовали первые кадры с орбиты.
По возвращении члены экипажа поделились видео, которые они сняли на орбите. Командир миссии миллиардер Джаред Исаакман, например, показал вид из прозрачного смотрового купола и игрушечного ксеноморфа. «Он дружелюбный. Пока не нападал», — пошутил Исаакман.
Другие члены экипажа также выложили фото и видео из космического корабля. На них — виды на 360 градусов, Австралия и тайфуны.
Миссия несла благотворительные задачи: целью Исаакмана стала поддержка больницы Сэйнт Джуд. В её фонд сделала пожертвование компания игрушек Funko Pop — в честь полёта одной из них в космос. Игрушку взял с собой ветеран ВВС США Кристофер Семброски.