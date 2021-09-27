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Наука
Сергей Исенеков

Ученые из США распечатали на 3D-принтере пластырь для вакцинации. По их данным, он эффективнее укола Статьи редакции

Согласно исследованиям на животных, иммунный ответ от такого метода намного сильнее, чем при внутримышечном введении вакцины с помощью иглы.

28 28 комментариев
2013 просмотров
Фото университета Северной Каролины в Чапел-Хилл

Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины напечатали на 3D-принтере пластырь для вакцинации, в основе которого микроиглы на полимерной подложке. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно исследованию, полученный иммунный ответ от пластыря с вакциной был в 10 раз сильнее, чем при внутримышечном введении с помощью иглы. Учёные объяснили, что пластырь наклеивают на кожу, где очень много иммунных клеток, на которые и нацелена вакцина. По их мнению, такой способ позволит сэкономить дозу препарата.

С этой разработкой мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин. Их можно применять в низких дозах, без боли, лишнего беспокойства и их можно использовать самостоятельно.

Джозеф М. ДеСимоун
профессор трансляционной медицины и химической инженерии Стэнфордского университета

Благодаря 3D-печати учёные могут подбирать конкретный вариант игл для вакцин от гриппа, кори, гепатита, коронавируса или других заболеваний. В дальнейшем они хотят разработать пластыри для ввода вакцин Pfizer и Moderna от Covid-19.

Как заявляют создатели технологии, такие пластыри помогут увеличить темпы вакцинации во всём мире. Их легко и быстро изготовить, а из недостатков такого метода они выделяют лишь снижение остроты нескольких игл во время изготовления.

#наука #covid19 #сша

28 28 комментариев
23
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28 комментариев
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Сергей Новиков

Ну и кого вы пытаетесь обмануть? Самый настоящий чип)

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42
Алюминиевый жар

Интересно, а норкотики так можно вводить? 

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6
FOX
Ответить
19
Владимир Филатов

разрешаю

Ответить
3
Алюминиевый жар

Да я не себе, друк спрашивает 

Ответить
4
Даниил Шабак

Drug? Знал такого, в вене любил шастать

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Ты то куда?!

Ответить
2
Алюминиевый жар

Говорю ж, кожаный друг интересуется 

Ответить
0
Андрей Охапкин

Нужно

Ответить
0
Vladimir Medvedev

В кинотеатре Комсомолец зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась увидела еле видную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на 3-4 миллиметра, а также записку: "ВЫ только что вакцинировались от Covid19".

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10
Qwerty

Потом она пересела на другое кресло и там тоже была игла с надписью " вы укололись СПИДом"

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0
Широкий американец

Билл, выходи. Мы поняли что это ты

Ответить
4
Евгений Устинов
Ответить
1
TJaba

Чип, вакцинация

Ну наконец та

Ответить
4
Владимир Филатов

мне, пожалуйста, полкило вакцин от гриппа, грамм 100 от короны, ну и что-нибудь в довесок

Ответить
3
Сергей Новиков

Карточной или наличными?

Ответить
1
Владимир Филатов

сетчаткой глаза

Ответить
7
Сергей Новиков

А к ней карточка привязана? 

Ответить
2
Владимир Филатов

обычно к пальцу на ноге привязывают

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0
Сердечный франт

ну вот, как и ожидалось, за большой проблемой неизбежно наступают большие крутые решения. Сколько еще крутых прорывов нас ожидает)) 
Кайф

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2
k-trif

Если вакцину можно будет купить и самостоятельно применить, то будет супер.
Меньшая доза при большей эффективности.
Побочки тоже в 10 раз увеличиваются интересно или нет?

Ответить
0
Ilya Filin

Если она будет в свободной продаже, это будет ад. 

Ответить
0
Андрей Охапкин

Трудно представить, что мы смогли бы увидеть что-то подобное в ближайшие годы, не будь у нас короновируса. Скажем спасибо китайцам, коммунистической партии, и лично лидеру Xi!

Ответить
0
Nick Rosenberg

Вместо 1 укола получи 100 и квадратный сантиметр воспаленной, зудящей кожи.

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0
Слава Инженеров

ну ты и принцесска, главное что эффективнее

Ответить
5
Дмитрий Семёнов

Ого, они всё ближе к созданию подлинного эликсира бессмертия.

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1
Аналитика на Диване

Ох эта тяга к цифрам 2,5 и 10..

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0
Миржан Досымбаев

ОООО БЛЕАТЬ!!!!0 А шо не на текстолите ?!

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0
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