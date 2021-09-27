Ученые из США распечатали на 3D-принтере пластырь для вакцинации. По их данным, он эффективнее укола Статьи редакции
Согласно исследованиям на животных, иммунный ответ от такого метода намного сильнее, чем при внутримышечном введении вакцины с помощью иглы.
Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины напечатали на 3D-принтере пластырь для вакцинации, в основе которого микроиглы на полимерной подложке. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Согласно исследованию, полученный иммунный ответ от пластыря с вакциной был в 10 раз сильнее, чем при внутримышечном введении с помощью иглы. Учёные объяснили, что пластырь наклеивают на кожу, где очень много иммунных клеток, на которые и нацелена вакцина. По их мнению, такой способ позволит сэкономить дозу препарата.
Благодаря 3D-печати учёные могут подбирать конкретный вариант игл для вакцин от гриппа, кори, гепатита, коронавируса или других заболеваний. В дальнейшем они хотят разработать пластыри для ввода вакцин Pfizer и Moderna от Covid-19.
Как заявляют создатели технологии, такие пластыри помогут увеличить темпы вакцинации во всём мире. Их легко и быстро изготовить, а из недостатков такого метода они выделяют лишь снижение остроты нескольких игл во время изготовления.