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Наука
Сергей Исенеков

Учёные из США реконструировали лица трёх египетских мумий с помощью ДНК Статьи редакции

Это первый случай, когда удалось восстановить внешность по настолько древним останкам, отмечают исследователи.

29 29 комментариев
2032 просмотров
Иллюстрация Parabon NanoLabs

Учёные из американской лаборатории Parabon NanoLabs использовали генетические данные мумий для создания 3D-моделей лиц мумий из Древнего Египта. Об этом сказано в заявлении компании.

Для создания моделей они применили технологию судебно-медицинского ДНК-фенотипирования. Это процесс, с помощью которого генетические данные используются для прогнозирования черт лица и других физических характеристик человека.

Это первый случай, когда комплексное ДНК-фенотипирование было выполнено на основе настолько старого генного материала человека.

из заявления Parabon NanoLabs

Технология показала, что у троих мужчин были тёмные глаза и волосы и светло-коричневая кожа. Генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к египтянам. Учёные отметили, что некоторые особенности, включая цвет кожи и глаз, можно определить с помощью маркеров в геноме человека.

Также они заявили, что этот метод можно использовать в криминалистике, чтобы идентифицировать неизвестные останки.

Мумии нашли в Абусир эль-Мелек — древнеегипетском городе к югу от Каира. Их захоронили между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году генетики из Института истории человечества имени Макса Планка в Германии выделили их ДНК в 2017 году — это первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.

#новости #исследования #история #сша

29 29 комментариев
13
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Алюминиевый жар

Ой, не к добру мумии тревожить

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12
Alex Blake

Особенно Ленина

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7
Страстной фитиль

Зато сколько диссертаций защищено! ред.

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1
Европейский утюг

Нетфликс адаптейшен

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7
Llaren Hlaalo

So the blacks wuzn't kangz ?

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5
Престижный историк

Мм, интересно, получилась такая типичная средиземноморская внешность. Может это были греки? 

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1
Llaren Hlaalo

Мб потому что Египет на средиземном море ? Климат там более-менее одинаковый. Если изменение генов под влиянием арабской экспансии в северную африку и ближний восток не брать в расчёт, то можно предположить, что греки, египтяне, финикийцы, карфагенцы итп более-менее были похожи внешне. Суб-тропики все дела.

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7
Престижный историк

Ну финикийцы, карфагеняне и греки да, во многом родственные народы, но египтяне, как обычно считается, всë-таки ни на кого не похожи. Да и если посмотреть на современных коренных египтян, того же Рами Малека, внешность очень необычная. И это с учëтом прошедших тысячелетий.  ред.

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1
Триборя Менендес

исследования показали, что копты являются генетическим посредником между популяциями Южной Европы и Нубии (два часто используемых опорных пункта), с большим европейским сродством на севере и большим восточноафриканским на юге (Вики)

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0
Престижный историк

Оттуда же, несколькими абзацами ниже :) 
Коптский компонент развился из главного северо-африканского и ближневосточного предкового компонента, который разделен другими египтянами и также найден на высоких частотах среди других афро-азиатских говорящих популяций в Северо-Восточной Африке (~70%). Учёные предполагают, что это указывает на общее происхождение для всего населения Египта. Они также связывают коптский компонент с древнеегипетским происхождением, без более позднего арабского влияния, которое присутствует среди других египтян

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0
Триборя Менендес

А нефколькими фтроками выфе опифываетфя прифутфие европейфких галогрупп.
Коротфе, перееблофь там пол-фредивемноморья

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0
Лимонадный Джо

Климат всё же в Египте и Греции не очень одинаковый.

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0
Woody Johnson

Генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к египтянам.

Современные египтяне не имеют никакого отношения к той цивилизации, если что ред.

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2
Marhal_New _Arleana

Похожи на греков немного

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0
Престижный историк

Тоже про греков подумала, а учитывая, мумии захоронены в период до 5 века нашей эры, это реально как раз могли быть самые настоящие греки. 

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0
Marhal_New _Arleana

Греки правили Египтом слишком позже.

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0
Престижный историк

Там написано нашей эры, они им правили слишком раньше :) 

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0
Триборя Менендес

между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры

между

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1
Престижный историк

И? Правление греческой династии как раз отлично вписывается в это 
между

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1
Триборя Менендес

Эллинистический Египет (305 до н. э. — 30 до н. э.

Фильно меньфе
Ну и плюф ко вфему, правление != полнотфенная вамена вфего генотипа нафеления. На троне мог фидеть грек, но в подфинении у него были египтяне

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0
Преподобный паук например

Так они вроде из одной этнической группы разве нет? 

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0
Фирменный Макс

Карен Васян и Александр

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0
Саша

Типа " джентльменам верим на слово " ?

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0
Evil Pechenka

Самое прикольное в реконструкции, что проверить хорошо ли получилось — невозможно. Идеально.

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0
Советский томагавк_два

Можно проверить.
Берём ДНК у Николаса Кейджа. Прогоняем через систему. Если на выходе фото Николаса Кейджа - хорошая технология. Получилось фото усреднённого белого мужика - говно технология.

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0
Кирилл Вселенский

Симпы

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0
Shmoonga

У каждого было по Наташе и папа русский.

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0
Анастасия Котт

... ред.

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0
Мрачный колос

средний и справа ничо так 

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–1
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