Это первый случай, когда удалось восстановить внешность по настолько древним останкам, отмечают исследователи.

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Иллюстрация Parabon NanoLabs

Учёные из американской лаборатории Parabon NanoLabs использовали генетические данные мумий для создания 3D-моделей лиц мумий из Древнего Египта. Об этом сказано в заявлении компании.

Для создания моделей они применили технологию судебно-медицинского ДНК-фенотипирования. Это процесс, с помощью которого генетические данные используются для прогнозирования черт лица и других физических характеристик человека.

Это первый случай, когда комплексное ДНК-фенотипирование было выполнено на основе настолько старого генного материала человека.

из заявления Parabon NanoLabs



Технология показала, что у троих мужчин были тёмные глаза и волосы и светло-коричневая кожа. Генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к египтянам. Учёные отметили, что некоторые особенности, включая цвет кожи и глаз, можно определить с помощью маркеров в геноме человека.

Также они заявили, что этот метод можно использовать в криминалистике, чтобы идентифицировать неизвестные останки.