Учёные из США реконструировали лица трёх египетских мумий с помощью ДНК Статьи редакции
Это первый случай, когда удалось восстановить внешность по настолько древним останкам, отмечают исследователи.
Учёные из американской лаборатории Parabon NanoLabs использовали генетические данные мумий для создания 3D-моделей лиц мумий из Древнего Египта. Об этом сказано в заявлении компании.
Для создания моделей они применили технологию судебно-медицинского ДНК-фенотипирования. Это процесс, с помощью которого генетические данные используются для прогнозирования черт лица и других физических характеристик человека.
Технология показала, что у троих мужчин были тёмные глаза и волосы и светло-коричневая кожа. Генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к египтянам. Учёные отметили, что некоторые особенности, включая цвет кожи и глаз, можно определить с помощью маркеров в геноме человека.
Также они заявили, что этот метод можно использовать в криминалистике, чтобы идентифицировать неизвестные останки.
Мумии нашли в Абусир эль-Мелек — древнеегипетском городе к югу от Каира. Их захоронили между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году генетики из Института истории человечества имени Макса Планка в Германии выделили их ДНК в 2017 году — это первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.
Мб потому что Египет на средиземном море ? Климат там более-менее одинаковый. Если изменение генов под влиянием арабской экспансии в северную африку и ближний восток не брать в расчёт, то можно предположить, что греки, египтяне, финикийцы, карфагенцы итп более-менее были похожи внешне. Суб-тропики все дела.
Оттуда же, несколькими абзацами ниже :)
Коптский компонент развился из главного северо-африканского и ближневосточного предкового компонента, который разделен другими египтянами и также найден на высоких частотах среди других афро-азиатских говорящих популяций в Северо-Восточной Африке (~70%). Учёные предполагают, что это указывает на общее происхождение для всего населения Египта. Они также связывают коптский компонент с древнеегипетским происхождением, без более позднего арабского влияния, которое присутствует среди других египтян