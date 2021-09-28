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Наука
Никита Логинов

Учёные из Франции объяснили феномен «байкальского дзена», когда камни оказываются на тонкой подставке изо льда Статьи редакции

Причиной явления оказался редкий природный процесс — сублимация льда.

23 23 комментария
1185 просмотров
Пример «байкальского дзена» Фото Ольги Зимы

Специалисты Национального центра научных исследований (CNRS) Франции полностью описали и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен» или «дзен-камни». Краткое объяснение учёные опубликовали на сайте CNRS, подробная статья будет доступна в журнале PNAS.

«Байкальский дзен» можно наблюдать зимой на озере Байкал: лежащие на льду камни со временем как бы приподнимаются на тонких ледяных ножках-пьедесталах с углублением вокруг. Результат напоминает японские сады камней, которые воплощают мировоззрение дзен-буддизма, поэтому явление получило такое название. Оказалось, оно происходит из-за сублимации — процесс испарения льда без перехода в жидкую форму.

Воспроизведение «байкальского дзена» в лаборатории Видео CNRS

В районе озера даже зимой стоит ясная погода, так что солнце здесь сияет до 2200 часов в год — на уровне южных регионов России. При этом всю зиму дуют сильные ветра в разных направлениях. Камни попадают на лёд из-за действий человека или сильного ветра, нагреваются от солнца и начинают плавить лёд под собой. Но он не успевает превратиться в воду — ветер фактически выдувает нагретый лёд из-под камня. Остаётся только тонкая ножка посреди углубления, которую сохраняет тень камня.

Пример «дзен-камня» на Байкале Фото Елены Вторушиной

Похожие объяснения давно циркулируют в интернете, но только сейчас учёные предложили проработанную теорию, в соответствии с которой точно воспроизвели феномен в лабораторных условиях. Французские исследователи отмечают, что сублимация льда — довольно редкий для земной природы процесс. Он происходит на Байкале благодаря уникальному сочетанию погодных условий.

#новости #природа #россия #физика

23 23 комментария
23
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23 комментария
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Кирилл Вселенский

Ни сама великая советская наука, ни ее наследница самая великая российская наука так и не удосужилась исследовать этот байкальский феномен… Спасибо лягушатникам

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10
Джон Кроули

У советской науки нет времени на такую ерунду, советские учёные решали более глобальные проблемы, например как вылечить педерастию у людей.

Ответить
23
Сталин спас Россию

И где бы найти поесть.

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17
Лига порвах

Тогда почему в России запрещены ГМО???

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0
Уральский дебаркадер

И попу вытереть чем  ред.

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0
Igor Alexandrov

Чаган — озеро в Казахстане, образовавшееся 15 января 1965 года в результате Чаганского ядерного взрыва, проводившегося в народнохозяйственных целях.

Советские ученые новые озера делали, некогда им было изучать эти камни на ножках.

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7
Окружающий лолипоп

Тупой коммент для набора классов

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1
Нижний интернет

Зато у тебя отличный камент для набора минусов :)

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2
Окружающий лолипоп

Мне плевать

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0
Нижний интернет

Как и великой советской науке?

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4
Кирилл Вселенский

Раунд

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2
Лига порвах

Закон сохранения рейтинга

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1
Super 72

Типа «несерьёзная тема»

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3
Rone Vine

Приплел

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2
Anton NS

лягушатникам

Я понимаю когда украинцев хохлами называют, пропаганда постаралась, но чем же тебя так французы то обидели?

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1
Кирилл Вселенский

Я русский патриот, лягушатники это из времен желтых желетов из телевизора сквозящая тема

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1
Бывший пистолет

Учёные из Франции объяснили феномен «байкальского дзена», когда камни оказываются на тонкой подставке изо льда

Причиной явления оказался редкий природный процесс —
их туда притаскивают местные жители

Ответить
3
Andy Rorsha

Даже лёд сублимирует. Что уж говорить о простых тжэшниках...

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2
Уральский дебаркадер

Между нами тает и сублимирует лёд 

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2
Руслан Шекуров

Не знаю для чего прилагательное «редкий» сублимация вполне норм физическое явление. Особенно для воды ибо тройная точка для воды как раз при нуле градусов цельсия. А значит лёд вполне себе сублимирует нередко

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1
Уральский дебаркадер

Байкальский яндекс-дзен

Ответить
1
Указанный корабль

Красиво

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1
Roman Sapon

Картошечка

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1
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