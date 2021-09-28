Учёные из Франции объяснили феномен «байкальского дзена», когда камни оказываются на тонкой подставке изо льда

Причиной явления оказался редкий природный процесс — сублимация льда.

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Пример «байкальского дзена» Фото Ольги Зимы

Специалисты Национального центра научных исследований (CNRS) Франции полностью описали и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен» или «дзен-камни». Краткое объяснение учёные опубликовали на сайте CNRS, подробная статья будет доступна в журнале PNAS.

«Байкальский дзен» можно наблюдать зимой на озере Байкал: лежащие на льду камни со временем как бы приподнимаются на тонких ледяных ножках-пьедесталах с углублением вокруг. Результат напоминает японские сады камней, которые воплощают мировоззрение дзен-буддизма, поэтому явление получило такое название. Оказалось, оно происходит из-за сублимации — процесс испарения льда без перехода в жидкую форму.

Воспроизведение «байкальского дзена» в лаборатории Видео CNRS

В районе озера даже зимой стоит ясная погода, так что солнце здесь сияет до 2200 часов в год — на уровне южных регионов России. При этом всю зиму дуют сильные ветра в разных направлениях. Камни попадают на лёд из-за действий человека или сильного ветра, нагреваются от солнца и начинают плавить лёд под собой. Но он не успевает превратиться в воду — ветер фактически выдувает нагретый лёд из-под камня. Остаётся только тонкая ножка посреди углубления, которую сохраняет тень камня.

Пример «дзен-камня» на Байкале Фото Елены Вторушиной