Недавно группа спутников пополнилась аппаратом Landsat 9, который даст точную информацию, какие изменения на Земле вызваны человеком.

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Солончак Этоша в Намибии «глазами» спутника Landsat Фото USGS

27 сентября с космической базы Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Atlas V 401 со спутником Landsat 9. Через 83 минуты аппарат достиг орбиты и приступил к подготовительным процедурам. Он будет работать в паре со спутником Landsat 8, охватывая земную поверхность в нескольких диапазонах и поставляя десятки тысяч фотографий Геологической службе США (USGS).

Landsat 9 должны были запустить ещё 16 сентября, но старт пришлось отложить — NASA не смогло вовремя получить нужное количество жидкого кислорода, который выполняет роль окислителя для ракетного топлива. Из-за пандемии Covid-19 жидкий кислород стал дефицитом — в первую очередь его направляют в больницы для аппаратов ИВЛ.

Чем будет заниматься Landsat 9

Спутник массой 2,7 тонны рассчитан как минимум на пять лет работы, но инженеры NASA предполагают, что он проработает не меньше 15 лет — на такой срок ему хватит топлива. Аппарат вращается на околополярной (то есть, почти под прямым углом к плоскости экватора) орбите высотой 705 километров, которая синхронизирована с Солнцем таким образом, чтобы угол освещения поверхности везде и всегда был одинаковым — это важно для фотосъёмок Земли.

Запуск ракеты со спутником Landsat 9 на борту Фото NASA

На борту Landsat 9 находятся два научных инструмента — датчики OLI-2 и TIRS-2, которые способны делать снимки на 11 длинах световых волн, от видимой до инфракрасной области спектра. На каждом витке эти приборы будут фотографировать земную поверхность полосами шириной 185 километров при разрешении 30 метров на пиксель. Архив программы Landsat сможет получать от спутника до 740 новых снимков каждый день, поставляя властям объективные данные о состоянии земной биосферы и природных ресурсов. Новый аппарат обошёлся NASA в 750 миллионов долларов.

Спутник Landsat 9 на орбите Иллюстрация NASA

Главные задачи Landsat 9 и всей программы Landsat

собирать информацию о вырубках лесов и динамике лесного покрова, чтобы власти и природоохранные организации могли принимать обоснованные решения в борьбе с глобальным потеплением;

визуализировать рост городов и влияние урбанизации на окружающую среду в локальном и глобальном масштабах;

оценивать влияние человека на деградацию коралловых рифов, таяние ледников и прочих последствий изменения климата на Земле;

отслеживать формирование ураганов, волн жары, засух и прочих стихийных бедствий, а также картографировать их последствия;

предоставлять точные данные о водных ресурсах для эффективного управления ими — особенно в таких проблемных регионах, как запад США, где за воду разгорелась настоящая борьба между домовладениями, промышленностью и сельским хозяйством.

Программа Landsat — почти 50 лет непрерывных наблюдений за Землёй

Первый спутник программы вышел на орбиту летом 1972 года, и с тех пор всё новые и новые аппараты Landsat «подхватывают эстафету» непрерывных фотосъёмок земной поверхности. Сейчас в космосе работают два спутника программы: Landsat 7, который из-за поломки используется на 75% мощности, и Landsat 8. Последний войдёт в тандем с Landsat 9, когда тот приступит к научным задачам в январе 2022 года и заменит Landsat 7.

За полвека программа накопила более девяти миллионов фотографий, причём все они находятся в общественном достоянии — их может использовать любой желающий в любых целях. Снимки Landsat стали основой для 18 тысяч научных работ, многие из них привели к крупным открытиям и пересмотру устоявшихся представлений о планете. Также фотографии открыли то, что долгое время оставалось незамеченным.

Архив Landsat имеет как минимум одну фотографию каждого места на Земле во всех временах года — более 50 триллионов пикселей в общей сложности. К 2008 году учёные смогли исследовать только 4% архива, но позже появилась возможность обрабатывать сразу сотни тысяч фотографий на суперкомпьютерах, создавая интерактивные карты изменений земной поверхности.

Несколько фотографий из архива Landsat с описаниями

Здесь и далее — фотоснимки USGS

С помощью Landsat учёные обнаружили, что ледник Вавилова в российской Арктике начал таять рекордными темпами после 2013 года. Это чрезвычайно редкое явление для ледников подобного типа, которое отражает степень изменения климата. На снимке земля окрашена в синий цвет, ледник и его трещины — в белый и коричневый. Для некоторых снимков Landsat характерны «перевёрнутые» цвета из-за инфракрасных датчиков.

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«Фабрика» фитопланктона у берегов Аргентины. Спутники Landsat постоянно отслеживают появление и миграцию подобных «планктонных полей», чтобы повысить эффективность рыболовства и рыбозащиты. К таким скоплениям планктона всегда устремляется огромное количество рыбы — и как следствие, браконьеров.

Легенда гласит, что на программу Landsat политиков и учёных вдохновило фото Земли, сделанное астронавтами «Аполлона». Изображение яркого голубого шара среди космической тьмы показало, как сильно меняет восприятие взгляд с орбиты. Стало понятно, что спутники могут дать качественно новый уровень понимания земных проблем вроде загрязнений и изменения климата.