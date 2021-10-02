Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Ольга Щербинина

Учёные из США впервые сняли видео изнутри урагана, загнав туда океанский беспилотник Статьи редакции

Он зафиксировал волны высотой 15 метров и скорость ветра около 190 км/ч.

7 7 комментариев
2660 просмотров

Saildrone и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовали первые видеозаписи изнутри урагана в Атлантическом океане. Учёным впервые удалось направить дрон в центр урагана четвёртой категории, пишет The Washington Post.

Беспилотник зафиксировал волны высотой 15 метров и скорость ветра около 190 км/ч и собрал данные, которые помогут в изучении ураганов и циклонов и их прогнозировании. «Используя данные, собранные с помощью морских дронов, мы надеемся улучшить модели прогнозов, которые предсказывают быстрое усиление ураганов», — отметили в NOAA.

Saildrone — компания, производящая дронды, собирающие данные об океане. Они бывают трёх размеров и могут быть оснащены устройствами для измерения погоды и состояния океана, картографирования морского дна и даже отслеживания рыб и других организмов, обитающих в воде.

В июне компания объявила о плане дополнить пять средних дронов Explorer специальными «крыльями для урагана», которые позволят аппаратам преодолевать самые сильные штормы. В предверии сезона ураганов Saildrone разместила дроны в «поясе ураганов» Атлантики в надежде, что один или несколько из них столкнутся со штормами. Аппараты плавали со скоростью 2-3 км/ч и питались от солнечных батарей.

Сезон ураганов обычно продолжается полгода: с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируют как тропический шторм и дают ему имя, если скорость ветра в его пределах достигает примерно 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Согласно шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона, четвёртая категория присваевается, если максимальная продолжительная скорость ветра в течение одной минуты составляет 58-70 м/с. «Сэм» стал 18-м названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года.

#новости #исследования #дроны

7 7 комментариев
1
27
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0434\u0440\u043e\u043d\u044b"], "comments": 7, "likes": 27, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 448411, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 02 Oct 2021 14:10:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Лукашенко

 загнав туда океанский беспилотник

Силой загнали беднягу

Ответить
7
Новый ящик
Ответить
9
Новый ящик

загнав туда @Кислотный беспилотник 

Ответить
4
Одиночный Пхукет

Точно в центр? Там же вроде глаз бури и погода хорошая 🤔

Ответить
3
William Nash

сук страшна

Ответить
1
Anatoly Timchenko

Подумал, что такого дрона зашлют

Ответить
0
Maksym Beshlei

Хуйня это, не описывает и на 10% мощь и монументальность стихии, кто бывал в штормах от 9 баллов тот поймёт, остальным скажу, что это мультики. Шторм недостаточно увидеть, его стоит ощутить, это необыкновенное чувство, одно из немногих на Земле напоминающее человеку истинный масштаб природы и человека. 

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового законодательства США и согласился заплатить 506 миллионов штрафа
Он пошёл на сделку со следствием. Теперь ему больше не грозит до трёх лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения.
149
Животные
Ученые впервые описали, как обезьяна использует бутылку для мастурбации
Обычно шимпанзе использовали в качестве секс-игрушек только природные объекты.
140
Новости
Таджикский блогер с девушкой сделали фото с интимным подтекстом у храма в центре Москвы. Их арестовали, его депортируют
«Мужское государство» призывало писать на девушку заявления — за оскорбление чувств верующих.
392
Популярное за три дня
Новости
Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT
Ведомство направило письмо руководству Google.
343
Дизайн и архитектура
Запись в подсайте Дизайн и архитектура
#телеграм #архитектураинетолько
46
Новости
Минюст признал «иноагентами» «Медиазону» и правозащитное издание «ОВД-Инфо»
Также в реестр включили правозащитную организацию «Зона права», главреда и издателя «Медиазоны».
257
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null