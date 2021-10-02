Он зафиксировал волны высотой 15 метров и скорость ветра около 190 км/ч.

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Saildrone и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовали первые видеозаписи изнутри урагана в Атлантическом океане. Учёным впервые удалось направить дрон в центр урагана четвёртой категории, пишет The Washington Post.

Беспилотник зафиксировал волны высотой 15 метров и скорость ветра около 190 км/ч и собрал данные, которые помогут в изучении ураганов и циклонов и их прогнозировании. «Используя данные, собранные с помощью морских дронов, мы надеемся улучшить модели прогнозов, которые предсказывают быстрое усиление ураганов», — отметили в NOAA.

Saildrone — компания, производящая дронды, собирающие данные об океане. Они бывают трёх размеров и могут быть оснащены устройствами для измерения погоды и состояния океана, картографирования морского дна и даже отслеживания рыб и других организмов, обитающих в воде.

В июне компания объявила о плане дополнить пять средних дронов Explorer специальными «крыльями для урагана», которые позволят аппаратам преодолевать самые сильные штормы. В предверии сезона ураганов Saildrone разместила дроны в «поясе ураганов» Атлантики в надежде, что один или несколько из них столкнутся со штормами. Аппараты плавали со скоростью 2-3 км/ч и питались от солнечных батарей.

Сезон ураганов обычно продолжается полгода: с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируют как тропический шторм и дают ему имя, если скорость ветра в его пределах достигает примерно 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.