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Наука
Ольга Щербинина

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия Статьи редакции

Зонд европейско-японской миссии совершил первый из шести запланированных пролётов над планетой.

5 5 комментариев
242 просмотров
Фото ESA

В ночь на 2 октября аппарату удалось приблизиться к Меркурию на расстояние 199 километров. Снимки сделали через 10 минут после сближения, с расстояния 2420 километров, сообщает «Би-би-си».

Bepi @ESA_Bepi
Hello, Mercury!

This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/10/Hello_Mercury

#ExploreFarther
Этот великолепный вид части северного полушария Меркурия был запечатлён @ESA_MTM примерно через 10 минут после сближения аппарата с планетой, с расстояния 2420 км.

На чёрно-белофотографии 1024 x 1024 пикселей запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту. В кадр также попали структурные элементы зонда.

BepiColombo @BepiColombo
We might have been late with the first image, but we're early with the follow-up 😉 Here are a few more incredible first impressions from our first #MercuryFlyby - plus annotations to guide the eye!
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo/BepiColombo_s_first_views_of_Mercury
#ExploreFarther

BepiColombo — совместный проект японского и европейского космических агентств. Его главная миссия — изучение орбиты и магнитосферы Меркурия, но он позволит проверить наличие признаков жизни на Венере.

Европейский зонд проверит наличие признаков…
Зонд окажется возле Венеры очень вовремя — как раз в разгар нового витка обсуждений, есть ли жизнь…
tjournal.ru

Аппарат отправился в полёт в октябре 2018 года. Путь к цели займет семь лет. BepiColombo составлен из двух кораблей Bepi и Mio, которые на подступах к Меркурию разъединятся и будут проводить самостоятельные, дополняющие друг друга исследования. Всего BepiColombo пролетит мимо Меркурия шесть раз, после чего аппарат в 2025 году выйдет на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.

#новости #космос #меркурий

5 5 комментариев
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Отдельный Никита

Долбаные папарацци

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1
Вирусный каякер

Забавно наблюдать, как результат случая исследует такие отдалённые места, нет слов

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0
Люц Шнайдер

Не понял это момент:

«удалось приблизиться к Меркурию на расстояние 199 километров. Снимки сделали через 10 минут после сближения, с расстояния 2420 километров»

Почему он улетел так далеко после того, как сблизился? Почему он не сделал снимок с расстояния 199 километров, это же ближе.

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0
Нормальный утюг

Это Луна, нас не проведешь

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0
Michael Konovalov

Рогозина туда надо отправить. Вот где зад подгорит.

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0
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