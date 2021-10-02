Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия Статьи редакции
Зонд европейско-японской миссии совершил первый из шести запланированных пролётов над планетой.
В ночь на 2 октября аппарату удалось приблизиться к Меркурию на расстояние 199 километров. Снимки сделали через 10 минут после сближения, с расстояния 2420 километров, сообщает «Би-би-си».
На чёрно-белофотографии 1024 x 1024 пикселей запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту. В кадр также попали структурные элементы зонда.
BepiColombo — совместный проект японского и европейского космических агентств. Его главная миссия — изучение орбиты и магнитосферы Меркурия, но он позволит проверить наличие признаков жизни на Венере.
Аппарат отправился в полёт в октябре 2018 года. Путь к цели займет семь лет. BepiColombo составлен из двух кораблей Bepi и Mio, которые на подступах к Меркурию разъединятся и будут проводить самостоятельные, дополняющие друг друга исследования. Всего BepiColombo пролетит мимо Меркурия шесть раз, после чего аппарат в 2025 году выйдет на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.