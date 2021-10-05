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Наука
Никита Логинов

Мозговой имплант полностью избавил американку от неизлечимой депрессии за несколько месяцев Статьи редакции

«Депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить».

60 60 комментариев
3864 просмотров
Специалисты Калифорнийского университета с пациенткой Сарой Фото Калифорнийского университета

Команда учёных Калифорнийского университета добилась полной ремиссии у 36-летней пациентки Сары, с детства страдавшей тяжёлым депрессивным расстройством, которое не поддавалось самым сильным препаратам и электросудорожной терапии. Благодаря новому методу глубокой стимуляции мозга с помощью внутричерепного импланта женщина вот уже год не испытывает симптомов депрессии, сообщают учёные в журнале Nature.

Глубокую стимуляцию мозга электрическими разрядами пытаются использовать для лечения депрессии уже больше 10 лет, но это не даёт нужных результатов. Специалисты Калифорнийского университета предположили, что причина такой неэффективности — в безостановочной работе существующих имплантов, которая к тому же ограничена одной областью мозга. В новом исследовании учёные решили стимулировать короткими разрядами разные зоны мозга только когда это необходимо.

Осенью 2020 года учёные вставили 10 электродов в ключевые зоны эмоциональной подсистемы мозга Сары. В течение 10 дней электроды считывали «рисунки» нейронной активности, а учёные отслеживали эмоции пациентки. Как только Сара впадала в депрессивное состояние — «рисунок» помечался как маркер депрессии, а электроды посылали электрические разряды, которые исправляли эмоциональный фон женщины.

Таким образом учёные настроили имплант на мозговую активность Сары, после чего полноценно вживили его под череп пациентки. Когда имплант засекает депрессивный «рисунок» нейронной активности — он отвечает стимулирующим импульсом продолжительностью всего шесть секунд, причём точно в нужный участок мозга. В день выходит до 300 импульсов, которые в сумме длятся около получаса.

Сара работает в своём саду после установки мозгового импланта Фото Калифорнийского университета

До установки импланта Сара набирала 36 из 45 баллов по шкале оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), всего через 12 дней после операции число баллов упало до 14, а несколько месяцев спустя женщина набрала всего 10 баллов в тесте — это уровень нормального состояния психики. По словам Сары, депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить, а суицидальные мысли полностью исчезли уже через пару недель.

Сейчас Сара имеет стабильный эмоциональный фон и ведёт полноценную жизнь, она не ощущает имплант благодаря тому, что он вместе с батареей находится внутри черепа. Заряда батареи хватит примерно на 10 лет, после чего её нужно будет заменить с помощью новой операции. Учёные планируют испытать свой метод ещё на 12 участниках и закончить эксперимент в 2035 году — то есть, до широкого использования нового импланта ещё далеко.

#новости #медицина #сша

60 60 комментариев
57
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Мировой Петя

Совет "не грусти" способен справиться с депрессией гораздо быстрее

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43
K Ch

Инновационная методика «посмотри какое красивое солнышко» снижает у пациента значение по шкале Монтгомери-Асберга на 21-23 балла

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4
ну и в чем он не прав

ну вот, пожалуйста, о чем я и говорил... теперь будут вставлять импланты, чтобы "лечить" депрессию...

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3
Никита Логинов

И тебя вылечим ( ° ʖ °)

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33
ну и в чем он не прав

спасибо... как-нибудь сам...

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0
Evil Pechenka

Сам ты рассказываешь как тебя всё задрало и пора себя убить.

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3
ну и в чем он не прав

не писал такого... а если и писал, то исключительно в литературном смысле...

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2
Михаил Желтухин

Вот, ты даже не помнишь, что писал

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2
ну и в чем он не прав

а зачем мне это помнить...

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0
Sam Lowry

Его — от параноидального расстройства. 

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1
german.akimov

Звучит лучше, чем антидепрессанты с кучей побочек, которые очень сложно подобрать и не потерять эффект без увеличения дозировки при длительном приёме

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3
Sam Lowry

Которые, по-сути, то же колдовство — так попробовали, сяк, итерациями по 2 недели и более, не получилось — ну и хуй с ним. 

Ответить
2
Частный суд

а можно было просто помолиться...

Ответить
2
Smaug The Terrible

То есть идея "ебашить током", когда человек думает о суициде сработала.
Интересно, сработает ли с мыслями о свободе?

Ответить
12
Недостаточный колос

с. корея и без имплантов справилась.

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Давно тебя не было в уличных гонках!

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

О, предтеча контроля мыслей.

Ответить
9
Бип Боп

Хороший киберпанковый сюжет - противостояние корпорации, производящей чипы, раз и навсегда лечащие депрессию (и немножко корректирующие мысли) и корпорации, которая до создания чипа торговала вагонами таблеток от бед с башкой

Ответить
11
Andrew Muralov

А потом работа импланта будет замедляться по мере деградации аккумулятора. 

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1
K Ch

Работа будет замедляться по мере выпуска новых моделей импланта. ох, подождите…

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0
norm

Напомнило историю, когда девушке с очень тяжёлым случаем Синдрома Туретта помогли с помощью вживления в мозг двух электродов, которые импульсами стимулировали мозговую деятельность.
Девушка из начала видео и из финала - будто два разных человека.

https://youtu.be/-yy6UUncUI0

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6
Никита Логинов

Учитывая, что вся наша психика это не более, чем поток электрохимических импульсов в мозге — вживлением электродов, наверное, можно добиться чего угодно.

Не знаю, хорошо это или плохо :)

Ответить
8
Sergey

С такой массой неудивительно в депрессии быть

Ответить
–13
Никита Логинов

Избыточный вес часто становится следствием депрессивного состояния.

Ответить
21
Антон Пострунин

Депрессию лечат антидепрессантами, которые являются гормональными средствами которые сильно сбивают обмен веществ. Обычно именно из-за них депрессивные люди набирают вес, и это одна из причин почему они бросают лечение.  ред.

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

сильно сбивают обмен веществ

И как это работает? Из одной усваиваемой калории она получает 10?

Ответить
0
Kult Morkovki

Сбивают ощущение голода/насыщения ещё

Ответить
2
anvarich

из 10 получает 10. И будут откладываться они в жыр, который хуй сожжешь.  

Ответить
0
Евгений Мельников

"до широкого использования нового импланта ещё далеко"
Ну не знаю, есть же ещё китайские учёные и производители, они то уж точно 15 лет ждать не будут

Ответить
4
Германский корабль

Зачем при депрессии возникают именно суицидальные мысли? Почему не просто любые другие?

Ответить
1
Городской микрофон

При депрессии сильное чувство безысходности, поэтому мысли про суицид они как бы рациональны даже. Но до дела редко доходит, тут нужна ещё мания для уверенности 

Ответить
7
amd

Потому что адская боль и лучше сдохнуть. Логично же

Ответить
6
Kir Kirsky

@Котицыд

Ответить
2
Революционный ихтиандр

@Плохие шутки

Ответить
0
M N

теперь, она возможно, самый счастливый человек на свете )

Ответить
2
Раненый Влад

Интересно, ты при таком вмешательстве всё ещё воспринимаешь себя как себя?

Ответить
1
Милицейский дым

Восприятия себя как себя всегда изменяется, потому что «самость» это результат работы многих отделов мозга

Ответить
2
Германский корабль

А какие еще варианты?

Ответить
0
Раненый Влад

Парадокс Тесея. У меня бы лично возник кризис идентичности. Депрессия из ниоткуда не возникает.

Ответить
0
Сталин спас Россию

У меня бы лично возник кризис идентичности

У меня не возник бы, потому что "я" это иллюзия, никакой идентичности не существует)

Ответить
3
Раненый Влад

Это у тебя такое восприятие, у меня иное)

Ответить
0
Sam Lowry

А оттого, что сейчас все твои решения основаны на определённом наборе веществ, которые не факт, что в оптимальном для твоего существования комбо, да ещё и прыгают в зависимости от кучи факторов туда-сюда, а тебе кажется, что ты испытываешь эмоции — не возникает? А должно.

Ответить
2
Раненый Влад

Возникает, поэтому я к психиатру хожу :D

Ответить
1
Блаженный нос

Почитал сейчас про парадокс Тесея и в очередной раз столкнулся со знакомым эффектом.
Сам когда-то думал о таком, задавался таким же вопросом - когда одна вещь перестаёт быть самой собой из-за изменения комплектующих и становится уже другой вещью и т.д.
Но тогда это были мои мысли, а теперь вот выясняется, что я задавался вопросом парадокса Тесея, потому что кто-то подумал так до меня много лет назад и дал этой мысли название. И вот сколько раз уже так было, думаешь о чём-то, потом читаешь и ооо, надо же, да ты уже думал в рамках какой-то теории оказывается.

Ответить
1
Richie Vell

ну если бы ей больной кусок мозга вырвали и вместо него новый пришили, то я бы еще понял немного. а с протезниками как вообще тогда

Ответить
1
Германский корабль

У протезников фантом есть кстати, вроде бы для протеза конечности надо чтобы был, иначе не получится

Я помню у моего деда фантомная рука болела иногда ред.

Ответить
0
Германский корабль

И как ощущается парадокс Тесея от первого лица?

Ответить
0
Sam Lowry

Депрессия из ниоткуда не возникает.

Конечно. Влияет и экология, и гены, и образ жизни родителей.

Куча людей вокруг тебя, которых ты считаешь ленивыми, ворчливыми, недовольными жизнью, тупыми, назойливыми, наглыми и истеричными такие только из-за непролеченных хронических расстройств. Включая, возможно, тебя самого. ред.

Ответить
0
Андрей

Нихерасе, вот это киберпанк

Ответить
1
Просто Тимуррр

чота повеяло черным зеркалом. у неё какой-то пиздец случится, а она даже и отреагировать не сможет адекватно. всегда на позитиве

Ответить
0
Сталин спас Россию

Почему ты решил, что она всегда на позитиве? Ей просто починили эмоциональный фон, вернув к норме.

Ответить
2
Просто Тимуррр

что есть норма? впрочем, похеру, я так, больше пофантазировать вышел

Ответить
0
Sam Lowry

Норма — это когда есть желание жить.

Ответить
1
Последний кавалер

какие только секреты не таит губка в вашей башке

Ответить
0
Andy Rorsha

Будет интересно понаблюдать за побочками.

Ответить
0
Sergiy Sev

Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия).
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается.

Ответить
0
Иван Иванов

Ждем когда в неком Удивительном, Прекрасном и Великом Государстве благодаря таким имплантам не будет места горечи. Только СЧАСТЬЕ - Только ХАРДКОР!

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0
Позвольте, выскажу мнение

Звучит как идея для серии Черного Зеркала

Ответить
0
Довольный теркин30см

есть такая штука, как tDCS, я пробовал, на некоторые участки работает

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0
Аркадий Гайдаржи

Киберпанк уже наступил, просто он неравномерно распределён 

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0
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