Мозговой имплант полностью избавил американку от неизлечимой депрессии за несколько месяцев Статьи редакции
«Депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить».
Команда учёных Калифорнийского университета добилась полной ремиссии у 36-летней пациентки Сары, с детства страдавшей тяжёлым депрессивным расстройством, которое не поддавалось самым сильным препаратам и электросудорожной терапии. Благодаря новому методу глубокой стимуляции мозга с помощью внутричерепного импланта женщина вот уже год не испытывает симптомов депрессии, сообщают учёные в журнале Nature.
Глубокую стимуляцию мозга электрическими разрядами пытаются использовать для лечения депрессии уже больше 10 лет, но это не даёт нужных результатов. Специалисты Калифорнийского университета предположили, что причина такой неэффективности — в безостановочной работе существующих имплантов, которая к тому же ограничена одной областью мозга. В новом исследовании учёные решили стимулировать короткими разрядами разные зоны мозга только когда это необходимо.
Осенью 2020 года учёные вставили 10 электродов в ключевые зоны эмоциональной подсистемы мозга Сары. В течение 10 дней электроды считывали «рисунки» нейронной активности, а учёные отслеживали эмоции пациентки. Как только Сара впадала в депрессивное состояние — «рисунок» помечался как маркер депрессии, а электроды посылали электрические разряды, которые исправляли эмоциональный фон женщины.
Таким образом учёные настроили имплант на мозговую активность Сары, после чего полноценно вживили его под череп пациентки. Когда имплант засекает депрессивный «рисунок» нейронной активности — он отвечает стимулирующим импульсом продолжительностью всего шесть секунд, причём точно в нужный участок мозга. В день выходит до 300 импульсов, которые в сумме длятся около получаса.
До установки импланта Сара набирала 36 из 45 баллов по шкале оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), всего через 12 дней после операции число баллов упало до 14, а несколько месяцев спустя женщина набрала всего 10 баллов в тесте — это уровень нормального состояния психики. По словам Сары, депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить, а суицидальные мысли полностью исчезли уже через пару недель.
Сейчас Сара имеет стабильный эмоциональный фон и ведёт полноценную жизнь, она не ощущает имплант благодаря тому, что он вместе с батареей находится внутри черепа. Заряда батареи хватит примерно на 10 лет, после чего её нужно будет заменить с помощью новой операции. Учёные планируют испытать свой метод ещё на 12 участниках и закончить эксперимент в 2035 году — то есть, до широкого использования нового импланта ещё далеко.
Напомнило историю, когда девушке с очень тяжёлым случаем Синдрома Туретта помогли с помощью вживления в мозг двух электродов, которые импульсами стимулировали мозговую деятельность.
Девушка из начала видео и из финала - будто два разных человека.
Почитал сейчас про парадокс Тесея и в очередной раз столкнулся со знакомым эффектом.
Сам когда-то думал о таком, задавался таким же вопросом - когда одна вещь перестаёт быть самой собой из-за изменения комплектующих и становится уже другой вещью и т.д.
Но тогда это были мои мысли, а теперь вот выясняется, что я задавался вопросом парадокса Тесея, потому что кто-то подумал так до меня много лет назад и дал этой мысли название. И вот сколько раз уже так было, думаешь о чём-то, потом читаешь и ооо, надо же, да ты уже думал в рамках какой-то теории оказывается.
Депрессия из ниоткуда не возникает.
Конечно. Влияет и экология, и гены, и образ жизни родителей.
Куча людей вокруг тебя, которых ты считаешь ленивыми, ворчливыми, недовольными жизнью, тупыми, назойливыми, наглыми и истеричными такие только из-за непролеченных хронических расстройств. Включая, возможно, тебя самого. ред.