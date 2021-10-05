«Депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить».

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Специалисты Калифорнийского университета с пациенткой Сарой Фото Калифорнийского университета

Команда учёных Калифорнийского университета добилась полной ремиссии у 36-летней пациентки Сары, с детства страдавшей тяжёлым депрессивным расстройством, которое не поддавалось самым сильным препаратам и электросудорожной терапии. Благодаря новому методу глубокой стимуляции мозга с помощью внутричерепного импланта женщина вот уже год не испытывает симптомов депрессии, сообщают учёные в журнале Nature.

Глубокую стимуляцию мозга электрическими разрядами пытаются использовать для лечения депрессии уже больше 10 лет, но это не даёт нужных результатов. Специалисты Калифорнийского университета предположили, что причина такой неэффективности — в безостановочной работе существующих имплантов, которая к тому же ограничена одной областью мозга. В новом исследовании учёные решили стимулировать короткими разрядами разные зоны мозга только когда это необходимо.

Осенью 2020 года учёные вставили 10 электродов в ключевые зоны эмоциональной подсистемы мозга Сары. В течение 10 дней электроды считывали «рисунки» нейронной активности, а учёные отслеживали эмоции пациентки. Как только Сара впадала в депрессивное состояние — «рисунок» помечался как маркер депрессии, а электроды посылали электрические разряды, которые исправляли эмоциональный фон женщины.

Таким образом учёные настроили имплант на мозговую активность Сары, после чего полноценно вживили его под череп пациентки. Когда имплант засекает депрессивный «рисунок» нейронной активности — он отвечает стимулирующим импульсом продолжительностью всего шесть секунд, причём точно в нужный участок мозга. В день выходит до 300 импульсов, которые в сумме длятся около получаса.

Сара работает в своём саду после установки мозгового импланта Фото Калифорнийского университета

До установки импланта Сара набирала 36 из 45 баллов по шкале оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS), всего через 12 дней после операции число баллов упало до 14, а несколько месяцев спустя женщина набрала всего 10 баллов в тесте — это уровень нормального состояния психики. По словам Сары, депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить, а суицидальные мысли полностью исчезли уже через пару недель.