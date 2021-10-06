Исследователи отметили, что в космосе плоды растут медленнее, но пока непонятно почему.

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Фото NASA

Астронавты NASA сообщили, что смогли вырастить перец на борту международной космической станции (МКС). Первый урожай они соберут уже в конце октября спустя 100 дней с начала эксперимента Plant Habitat-04. Об этом сообщает NASA.

NASA's Kennedy Space Center @NASAKennedy



The chile pepper plants growing on the 🌶 Houston, we have a pepper!The chile pepper plants growing on the @Space_Station recently bore fruit. The flowers were pollinated remotely by teams at Kennedy & by hand with the help of @NASA_Astronauts on station. Watch for harvesting later this year: https://go.nasa.gov/3a67fRD [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/372ecc98-f7cd-5df2-8cf5-054957cb64c0\/","width":2048,"height":1366}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/490898d8-e69c-51aa-abe1-b1540d031628\/","width":2048,"height":1366}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f2d961e-bc80-51b3-854c-cb5d8b84c759\/","width":2048,"height":1366}}}] Хьюстон, у нас есть перец! Перец чили, выращенный на МКС, недавно принёс плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году.

Как отмечают в NASA, эксперимент по выращиванию растений в условиях микрогравитации нужен для долгосрочных миссий, чтобы у астронавтов всегда был источник витамина C.

Исследования показали, что в космосе плоды показали менее значительный рост по сравнению с тем перцем, который выращивают на Земле. Учёные пока не понимают, почему так происходит. Также на сайте заявили, что не все опылённые цветки развились в плоды.

О начале эксперимента Plant Habitat-04 объявила астронавтка NASA Меган Макартур 12 июля. Позже она показала видео, как помогает опылить цветы.