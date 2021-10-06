«Хьюстон, у нас есть перец»: астронавты США впервые смогли вырастить чили на борту МКС Статьи редакции
Исследователи отметили, что в космосе плоды растут медленнее, но пока непонятно почему.
Астронавты NASA сообщили, что смогли вырастить перец на борту международной космической станции (МКС). Первый урожай они соберут уже в конце октября спустя 100 дней с начала эксперимента Plant Habitat-04. Об этом сообщает NASA.
Как отмечают в NASA, эксперимент по выращиванию растений в условиях микрогравитации нужен для долгосрочных миссий, чтобы у астронавтов всегда был источник витамина C.
Исследования показали, что в космосе плоды показали менее значительный рост по сравнению с тем перцем, который выращивают на Земле. Учёные пока не понимают, почему так происходит. Также на сайте заявили, что не все опылённые цветки развились в плоды.
О начале эксперимента Plant Habitat-04 объявила астронавтка NASA Меган Макартур 12 июля. Позже она показала видео, как помогает опылить цветы.