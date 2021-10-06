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Наука
Sasha Shambilova

«Хьюстон, у нас есть перец»: астронавты США впервые смогли вырастить чили на борту МКС Статьи редакции

Исследователи отметили, что в космосе плоды растут медленнее, но пока непонятно почему.

32 32 комментария
1243 просмотров
Фото NASA

Астронавты NASA сообщили, что смогли вырастить перец на борту международной космической станции (МКС). Первый урожай они соберут уже в конце октября спустя 100 дней с начала эксперимента Plant Habitat-04. Об этом сообщает NASA.

NASA's Kennedy Space Center @NASAKennedy
🌶 Houston, we have a pepper!

The chile pepper plants growing on the @Space_Station recently bore fruit. The flowers were pollinated remotely by teams at Kennedy & by hand with the help of @NASA_Astronauts on station. Watch for harvesting later this year: https://go.nasa.gov/3a67fRD
Хьюстон, у нас есть перец! Перец чили, выращенный на МКС, недавно принёс плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году.

Как отмечают в NASA, эксперимент по выращиванию растений в условиях микрогравитации нужен для долгосрочных миссий, чтобы у астронавтов всегда был источник витамина C.

Исследования показали, что в космосе плоды показали менее значительный рост по сравнению с тем перцем, который выращивают на Земле. Учёные пока не понимают, почему так происходит. Также на сайте заявили, что не все опылённые цветки развились в плоды.

О начале эксперимента Plant Habitat-04 объявила астронавтка NASA Меган Макартур 12 июля. Позже она показала видео, как помогает опылить цветы.

Megan McArthur @Astro_Megan
I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://go.nasa.gov/2YN8baW
Мне нравилось брать в руки цветки перца и опылять их! Я чувствовала себя намного более сосредоточенной, чем когда ухаживала за растениями на Земле. Конечно, я даже играла для них Red Hot Chili Peppers! Посмотрите, почему мы выращиваем эту сложную культуру

#новости #nasa

32 32 комментария
21
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Трансгендолёт

Чуваки в космосе перцы выращивают, а у меня дома даже кактусы дохнут!

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9
Dmitry Ryleev

чел ты поливаешь искусственный кактус
он от воды вонять начинает…………. ред.

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1
House M.D.

Надо бы и огурцы начать выращивать

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4
Названый калькулятор

Сила космоса!

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2
solawind

а че, землю и воду туда возить не дороже чем дегидрированные овощи? в чем профит всей этой ебалы? ред.

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0
Трансгендолёт

Скорее всего это все части экспериментов по изучению развития живых организмов в условиях микрогравитации ред.

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12
Названый калькулятор

Картоха на Марсе сама себя не вырастит ред.

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8
Виталий Чухнов

Ну как бы в планах в космосе полноценно жить. С этого и начинают 

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0
Игорь Рачук

Херня всё это! 
Ты попробуй создать базу на луне или марсе! Там первыми появятся пятёрочка и ашан! 

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0
марат котляров

Чел который всё лето пытался выростить клубнику... Видишь , в космосе, много быстрее, невесомость, смогли .

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1
Российский будильник

@Семен Прозов 

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1
Семен Прозов

она сдохла кста

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2
марат котляров

Чтобы блять сомнивался, пол года клубнику ростил и вышло три листочка)

Ответить
0
Семен Прозов

2 месяца назад посадил, алло.

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1
марат котляров

Ало, да, я слышу вас.

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0
марат котляров

Спасибо, думал что я один это видел

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1
Плодово-ягодная Трансмиссия

Когда смогут вырастить сосиску?

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1
Kir Kirsky

они её даже уронить не смогут

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0
Условный томагавк_два

Уххх бля. Обшивка от стенок отклеивается.

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1
Андрей Николаевич

"И на марсе будут яблони цвести ....если опылять ....и долго, пипец"

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0
solawind

еще и светить на них искусственными лампами, вместо солнца.

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1
Напряженный коктейль

почему почему, пушто вы в космосе блядь! ало!

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0
Напряженный коктейль

/ ред.

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0
Nick Rosenberg
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0
Candy Boy

Они привезли уже выращенные перцы? Читаки...

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0
Бип Боп

А подкладывать фото заряженное гадалкой они не пробовали?

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0
Nikka Ibrahimovic

непонятно*

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0
Единый Паша

 Хьюстон, у нас есть перец

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0
Российский будильник

Ща Юлька прилетит, тоже опылиться хочет

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0
Ден

Лучше было с картошки или кукурузы начать, чтобы потом самим на орбите спирт гнать. 

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0
Sergey Klimenko

Неужели современные технологии не могут синтезировать витамин С из какого нибудь говна?

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0
Aneriko Vespucci

Никому неинтересно, а почему именно перец? 

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0
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