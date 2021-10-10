NASA и учёные: снимки ровера Perseverance подтвердили, что в месте его посадки когда-то было озеро и дельта реки Статьи редакции
Исследователи считают, что в кратере случались внезапные паводки, их интенсивности было достаточно для переноса вниз по течению крупных валунов.
Снимки марсохода Perseverance показали, что кратер Езеро диаметром 45 километров на Марсе около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река. К этому выводу пришли учёные, их статья опубликована в журнале Science. Об этом же сказано на сайте NASA. Это первое научное исследование после посадки ровера.
Учёные до миссии Perseverance предполагали, что миллиарды лет назад по кратеру протекала река, поэтому в нём могли сохраниться следы биологической жизни. Сейчас кратер Езеро представляет собой сухую низменность.
По снимкам с орбиты и другим фотографиям исследовали определили, что у дна Езеро есть веерообразная структура — она выглядит как дельта реки.
Марсоход прислал новые снимки изолированного холма, который называют Kodiak — это часть скопления, частично разрушенного эрозией. Учёные изучили его и пришли к выводу, что отложения были нанесены водой, а не другими процессами.
Снимки также показывают, что в кратере случались паводки. Предположительно, они переносили на десятки километров вниз по течению крупные валуны. Эти валуны скапливались на дне озера и видны на снимках.
Учёные нашли на фотографиях валуны диаметром до метра и весом до нескольких тонн, которые не могли образоваться там самостоятельно, для их перемещения требовался мощный поток воды, порядка 3000 м³/с.
Исследователи предполагают, что резкие изменения климата привели к осушению озера. Снимки Perseverance также показывают, что озеро было примерно на 100 метров мельче, чем предполагалось ранее.
Пока я вижу шизу только у тебя.
Типа, в Африке высохло озеро просто из-за сбитой экосистемы, само.
А ты приводишь в пример, что в Европе высыхает озеро из-за вмешательства людей. И ты считаешь, что пример с Африкой это… аргумент?.. К тому что?.. А?..
Шиза — это отрицать, что вмешательство людей, тысячи тонн выбросов, вырубки лесов и т.п. не несут никаких последствий.
И ещё шиза — воевать с другими шизиками, даже когда их нет и вообще разговор о другом.
Он в честь боснийского села назван, которое, в свою очередь, зовётся южнославянским словом со значением "озеро", когнатом нашего русского слова, и это в славянских языках регулярное фонетическое соответствие (аналогично ср. церковнославянизм "един" vs. "один", устар. русск. и болг. "елень" vs. "олень", есть ещё больше примеров, но у меня сейчас нет времени искать) ред.