Исследователи считают, что в кратере случались внезапные паводки, их интенсивности было достаточно для переноса вниз по течению крупных валунов.

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Снимки марсохода Perseverance показали, что кратер Езеро диаметром 45 километров на Марсе около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река. К этому выводу пришли учёные, их статья опубликована в журнале Science. Об этом же сказано на сайте NASA. Это первое научное исследование после посадки ровера.

Учёные до миссии Perseverance предполагали, что миллиарды лет назад по кратеру протекала река, поэтому в нём могли сохраниться следы биологической жизни. Сейчас кратер Езеро представляет собой сухую низменность.

По снимкам с орбиты и другим фотографиям исследовали определили, что у дна Езеро есть веерообразная структура — она выглядит как дельта реки.

Это ключевое наблюдение, которое позволяет нам раз и навсегда подтвердить наличие озера и дельты реки в Езеро. Николас Мангольд учёный из Лаборатории планетологии и геодинамики

На снимке — местоположение ровера, холм Kodiak и несколько выступов вдоль дельты

Марсоход прислал новые снимки изолированного холма, который называют Kodiak — это часть скопления, частично разрушенного эрозией. Учёные изучили его и пришли к выводу, что отложения были нанесены водой, а не другими процессами.

Отложения на холме Kodiak

Снимки также показывают, что в кратере случались паводки. Предположительно, они переносили на десятки километров вниз по течению крупные валуны. Эти валуны скапливались на дне озера и видны на снимках.

Учёные нашли на фотографиях валуны диаметром до метра и весом до нескольких тонн, которые не могли образоваться там самостоятельно, для их перемещения требовался мощный поток воды, порядка 3000 м³/с.

Слои осадочной породы на холме Кадьяк