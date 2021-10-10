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Наука
Артём Мазанов

NASA и учёные: снимки ровера Perseverance подтвердили, что в месте его посадки когда-то было озеро и дельта реки Статьи редакции

Исследователи считают, что в кратере случались внезапные паводки, их интенсивности было достаточно для переноса вниз по течению крупных валунов.

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Снимки марсохода Perseverance показали, что кратер Езеро диаметром 45 километров на Марсе около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река. К этому выводу пришли учёные, их статья опубликована в журнале Science. Об этом же сказано на сайте NASA. Это первое научное исследование после посадки ровера.

Учёные до миссии Perseverance предполагали, что миллиарды лет назад по кратеру протекала река, поэтому в нём могли сохраниться следы биологической жизни. Сейчас кратер Езеро представляет собой сухую низменность.

По снимкам с орбиты и другим фотографиям исследовали определили, что у дна Езеро есть веерообразная структура — она выглядит как дельта реки.

Это ключевое наблюдение, которое позволяет нам раз и навсегда подтвердить наличие озера и дельты реки в Езеро.

Николас Мангольд
учёный из Лаборатории планетологии и геодинамики
На снимке — местоположение ровера, холм Kodiak и несколько выступов вдоль дельты

Марсоход прислал новые снимки изолированного холма, который называют Kodiak — это часть скопления, частично разрушенного эрозией. Учёные изучили его и пришли к выводу, что отложения были нанесены водой, а не другими процессами.

Отложения на холме Kodiak

Снимки также показывают, что в кратере случались паводки. Предположительно, они переносили на десятки километров вниз по течению крупные валуны. Эти валуны скапливались на дне озера и видны на снимках.

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Учёные нашли на фотографиях валуны диаметром до метра и весом до нескольких тонн, которые не могли образоваться там самостоятельно, для их перемещения требовался мощный поток воды, порядка 3000 м³/с.

Слои осадочной породы на холме Кадьяк

Исследователи предполагают, что резкие изменения климата привели к осушению озера. Снимки Perseverance также показывают, что озеро было примерно на 100 метров мельче, чем предполагалось ранее.

#новости #nasa #persevenance

31 31 комментарий
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ну и в чем он не прав

а значит была и жизнь... и ипотеку выдавали...

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16
Eugene

И кредиты за треножников выплачивали

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1
ну и в чем он не прав

и местных лохов разводили на марсианских финансовых пирамидах...

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3
Электронный Паша

Лох вымер...

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1
iFlow Games

От ипотеки и померли

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0
ред.

а возможно мы потомки марсиан и ипотека не наше изобретение

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0
Любовный глобус

резкие изменения климата привели к осушению озера

И даже без вмешательства человека. Удивительно.

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3
Средний Мика

А чего удивительного? Изменение климата может быть вызвано разными причинами, как действиями человека, так и не действиями человека.

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7
Любовный глобус

Но у нас точно люди виноваты. Твёрдо и чётко.

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1
Средний Мика

Это заявляется не на пустом месте, а приводятся доказательства. Хочешь опровергнуть - доказывай ложность этих доказательств, а не просто говори что это ложь.

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5
Любовный глобус

Доказывается клюшкой, да. А вот оказывается что-то резко и без людей бывает, вон на марсе озеро высохло.

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–2
Средний Мика

А вот оказывается что-то резко и без людей бывает

Никто никогда не заявлял, что резко может быть только с людями. Ты опровергаешь тобой же выдуманный аргумент.

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6
Любовный глобус

Ты с экошизой не общался, счастливчик.

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–4
norm

Ну с обычным шизиком он пообщался.

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4
Любовный глобус

Зачем порвался?

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0
Nikon Mockey

Пока я вижу шизу только у тебя.
Типа, в Африке высохло озеро просто из-за сбитой экосистемы, само.
А ты приводишь в пример, что в Европе высыхает озеро из-за вмешательства людей. И ты считаешь, что пример с Африкой это… аргумент?.. К тому что?.. А?..
Шиза — это отрицать, что вмешательство людей, тысячи тонн выбросов, вырубки лесов и т.п. не несут никаких последствий.
И ещё шиза — воевать с другими шизиками, даже когда их нет и вообще разговор о другом.

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1
Любовный глобус

Да, тихо, спокойно, ты во всём прав. Хорошо? Хорошо.

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0
norm

Ну да, люди виноваты + естественные природные процессы. А ещё земля круглая, прикинь.

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4
Герман Дудков

Ну может и с вмешательством , просто их же и погубило )

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1
Главный томагавк_два

нет ли здесь антисемитизма?

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1
Главный томагавк_два

кратер Езеро был озером

А кратер Озеро - езером.

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8
Ilya.A—Petya.A's bro

Он в честь боснийского села назван, которое, в свою очередь, зовётся южнославянским словом со значением "озеро", когнатом нашего русского слова, и это в славянских языках регулярное фонетическое соответствие (аналогично ср. церковнославянизм "един" vs. "один", устар. русск. и болг. "елень" vs. "олень", есть ещё больше примеров, но у меня сейчас нет времени искать) ред.

Reconstruction:Proto-Slavic/ezero - Wiktionary
Reconstruction:Proto-Slavic/ezero - Wiktionary
en.wiktionary.org
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0
Главный томагавк_два

Так блэт

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0
Очередной Никита
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3
Marhal_New _Arleana

Хочу дожить до терраформирования Марса

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0
Ху Эмай

До обеда бы дожить для начала

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7
Marhal_New _Arleana

сегодня куриные ножки

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0
Eugene

Вполне возможно, если надеяться на резкий научный рывок

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0
Всевозможный звук

Представляю жизнь на Марсе когда-то:
Да какое глобальное потепление, леваки проклятые, пфффо

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0
Andy Bezbozhny

На Марсе не было глобального потепления. Таковое случилось на Венере, результат виден сегодня

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0
Люц Шнайдер

А что, если наши предки всё-таки с Марса и старик Дарвин ошибался на счёт эволюции?

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0
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