Аппарат пролетит по сложной траектории, которую пришлось рассчитывать на суперкомпьютере.

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Запуск «Люси» Фото Билла Инголлса для NASA

NASA запустило ракету Atlas V с космодрома на мысе Канаверал с миссией Lucy, направленной на изучение группы астероидов, движущихся по орбите Юпитера. Аппарат позволит узнать больше о формировании Солнечной системы, говорится на сайте космического агентства.

Зонд нацелен на изучение шести астероидов в группе Троянцев, которые движутся по орбите Юпитера в точках Лагранжа L4 и L5. По плану миссии, аппарат в 2025 году пролетит мимо астероида 52246 Дональда Джохансона, в августе 2027 года мимо астероида 3548 Эврибат, в сентябре 15094 Полимела, в апреле 2028 года астероида 11351 Левк, а в ноябре 2028 года 21900 Орус. В марте 2033 года зонд приблизится к уникальному двойному астероиду Патрокл со спутником Менетием.

Lucy запустили по траектории, которая оказалась настолько сложной, что её рассчитывали с применением суперкомпьютера. Аппарат должен захватить максимум астероидов после двух гравитационных манёвров. Между последними двумя целями зонд вернётся к Земле и совершит ещё один манёвр в 2030 году.

Аппарат оснащён сразу четырьмя инструментами для изучения астероидов: панхроматической цветной камерой L’Ralph, камерой высокого разрешения L’LORRI, инфракрасный спектрометр L’TES и инструментом для радиолокационного исследования массы объектов. Помимо научного оборудования, на зонд установили золотую табличку с изречениями 20 известных землян, среди которых Карл Саган, Ринго Старр, Орхан Памук, Брайан Мэй и другие.

При этом для NASA это 13-я миссия программы Discovery, которая оказалась дешевле флагманских проектов вроде New Frontiers. 14-я миссия также будет направлена на изучение астероидов, а 15 и 16-е посвятят изучению Венеры.

Главная научная ценность миссии — возможность изучить формирование Солнечной системы. Учёные предполагают, что астероиды в группе Троянцев не просто случайные объекты, а остатки планетезималей — «строительных блоков» для планет. Юпитер мог притянуть их во время миграции планет-гигантов на окраины Солнечной системы 3,9 миллиарда лет назад.