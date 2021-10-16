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Наука
Дамир Камалетдинов

NASA запустило зонд к троянским астероидам на орбите Юпитера — возможным «строительным блокам» Солнечной системы Статьи редакции

Аппарат пролетит по сложной траектории, которую пришлось рассчитывать на суперкомпьютере.

28 28 комментариев
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Запуск «Люси» Фото Билла Инголлса для NASA

NASA запустило ракету Atlas V с космодрома на мысе Канаверал с миссией Lucy, направленной на изучение группы астероидов, движущихся по орбите Юпитера. Аппарат позволит узнать больше о формировании Солнечной системы, говорится на сайте космического агентства.

Зонд нацелен на изучение шести астероидов в группе Троянцев, которые движутся по орбите Юпитера в точках Лагранжа L4 и L5. По плану миссии, аппарат в 2025 году пролетит мимо астероида 52246 Дональда Джохансона, в августе 2027 года мимо астероида 3548 Эврибат, в сентябре 15094 Полимела, в апреле 2028 года астероида 11351 Левк, а в ноябре 2028 года 21900 Орус. В марте 2033 года зонд приблизится к уникальному двойному астероиду Патрокл со спутником Менетием.

Lucy запустили по траектории, которая оказалась настолько сложной, что её рассчитывали с применением суперкомпьютера. Аппарат должен захватить максимум астероидов после двух гравитационных манёвров. Между последними двумя целями зонд вернётся к Земле и совершит ещё один манёвр в 2030 году.

Аппарат оснащён сразу четырьмя инструментами для изучения астероидов: панхроматической цветной камерой L’Ralph, камерой высокого разрешения L’LORRI, инфракрасный спектрометр L’TES и инструментом для радиолокационного исследования массы объектов. Помимо научного оборудования, на зонд установили золотую табличку с изречениями 20 известных землян, среди которых Карл Саган, Ринго Старр, Орхан Памук, Брайан Мэй и другие.

При этом для NASA это 13-я миссия программы Discovery, которая оказалась дешевле флагманских проектов вроде New Frontiers. 14-я миссия также будет направлена на изучение астероидов, а 15 и 16-е посвятят изучению Венеры.

Главная научная ценность миссии — возможность изучить формирование Солнечной системы. Учёные предполагают, что астероиды в группе Троянцев не просто случайные объекты, а остатки планетезималей — «строительных блоков» для планет. Юпитер мог притянуть их во время миграции планет-гигантов на окраины Солнечной системы 3,9 миллиарда лет назад.

До сих пор людям удавалось увидеть с близкого расстояния только одну планетезималь — астероид Ультима Туле, который изучил аппарат New Horizons в 2019 году.

#новости #nasa #космос

28 28 комментариев
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13
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Реальный Абдужаббор

NASA запустило зонд к троянским астероидам

Внешний вид зонда: ред.

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5
Куриный муж

NASA запустило ракету Atlas V на российских двигателях

так надо писать)

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–5
Дамир Камалетдинов

О, у нас тут эксперты

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5
Наружный нос

Не рвись. Быстро назови удельный импульс всех двигателей серии РД по возрастанию и на каких РН они ставились (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ!¡¡)

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1
Дамир Камалетдинов

Я выбираю звонок другу и набираю Илона Маска

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4
Наружный нос

Нихера, а можно тоже стать твоим другом¿¿ 👉🏻👈🏻

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0
Куриный муж

Да, а то либералы любят критиковать Дмитрия Олеговича, но ВСЕГДА умалчивают на чем летают американцы. Надо в ФСБ сообщить, чтоб они дополнили список про иноагентов по этой теме.

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–4
Дамир Камалетдинов

Стоит ли говорить, что Atlas V — это старпёрская ракета, как и двигатель, на котором она летает.

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0
Куриный муж

Ну пока ничего лучшего и мощнее РД-180 не придумали, значит не стоит говорить. Он как Калашников, вершина инженерной мысли. ред.

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–3
XTheme

К слову, 16 апреля 2021 года Роскосмос сообщил об отправке в США последней партии из 6 двигателей РД-180. Так что походу сша и от наших движков отказываются.

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2
Куриный муж

Они хотят заменить великолепные РД-180 на двигатели мошенника Безоса BE-4. Но он их никогда не доведет до ума и уверен, что снова будут покупать РД-180.
Вот у Маска советская школа двигателестроения и у него всё выйдет, но он только для своих ракет делает. ред.

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0
Michael Konovalov

Ты хотел сказать немецкая от ФАУ?

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0
Bad Mother Fucker

Калашников давно не вершина инженерной мысли, ваш кэп

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0
Andy Bezbozhny

надо на Дмитрия Олеговича сообщить, что намедни опять самопроизвольно включились двигатели (на сей раз на Союзе) и провернули МКС. Что это российская техника бунтует постоянно?

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0
Седой украинец

Помимо научного оборудования, на зонд установили золотую табличку с изречениями 20 известных землян

В рамках образовательной программы для внеземной жизни или просто потому что могут?

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0
Дамир Камалетдинов

Да они по приколу на всё подряд лепят. Когда человечество схлопнется, кому-то дальше будет, чё вспомнить

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3
Седой украинец

Вспомнить, что землян «трудно найти, легко потерять и невозможно забыть»?

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0
Советский огонь

к троянским астероидам

Астероиды с конями?

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0
Наружный нос

Вообще «Троянский» – это те, которые в точке L5 находятся. В точке L4 находятся «Греки». Мб Lucy и захватит подарочек, кто знает?

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1
mary maximova

выглядит красиво.
но разве не солнце положило начало нашей солнечной системы?)

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0
Алексей Логачев

Ну вообще большой взрыв

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0
Люц Шнайдер

Большой взрыв создал вселенную вроде бы. А дальше уже оно само, так сказать.

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0
Куриный муж

а солнце откуда взялось?)

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0
Madao

разве не солнце положило начало нашей солнечной системы

Нет, гравитация и умершие звёзды. ред.

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0
Чехол от очков

пришлось рассчитывать на суперкомпьютере

Они очень не хотели, но их заставили

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0
Чехол от очков

панхроматической цветной камерой

@Дамир Камалетдинов
"Панхроматический" и "цветной" - это не вполне сочетаемые термины, которые являются антонимами. Панхроматическое изображение содержит информацию в 1 очень широком канале. Т.е. оно чёрно-белое. Или, камера обладает возможностью как панхроматической съёмки (чёрно-белой), так и цветной (одновременная съёмка в разных диапазонах спектра, при соединении результатов которой получается цветное изображение). Но это всё равно было бы неправильно назвать "панхроматическая цветная камера". Это примерео как "широкоугольный длиннофокусный объектив"

P.S. да и называть камеру "цветной" тоже довольно криво. Цветная камера - это камера, корпус которой покрасили в разные цвета. ред.

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0
Andy Bezbozhny

Хозяйке на заметку: аппарат назван в честь австралопитека Люси, которая, в свою очередь, названа по битловской песне

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0
ну и в чем он не прав

к троянским астеройдам запустили троянский зонд с троянским конем внутри... ред.

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–1
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