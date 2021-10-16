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Наука
Дамир Камалетдинов

Самая дорогая «распаковка»: NASA доставило телескоп «Джеймс Уэбб» за $10 млрд на космодром Куру Статьи редакции

Самый дорогой проект в истории агентства уже готовят к запуску.

29 29 комментариев
2166 просмотров
Распаковка капсулы с «Уэббом» Фото из твиттера Ariane 5

NASA «распаковало» космический телескоп «Джеймс Уэбб» после доставки на космодром Куру. Теперь аппарат готовят к финальным проверкам перед запуском. Фотографии «распаковки» опубликовали в твиттере ракеты Ariane 5, которая доставит телескоп в космос.

Ariane 5 @ariane5
Space Telescope #unboxing! Opening of the @ESA_Webb @NASAWebb container and first view of the payload at @EuropeSpacePort . Welcome to Kourou!
Ariane 5 @ariane5
#WebbUnboxing part 2 and transfer to clean room for the @ESA_Webb @NASAWebb space telescope. #WebbFliesAriane #Webb #WebbSeesFarther #Ariane #JWST #VA256 📷 Service Optique Kourou @esa @CNES @Arianespace

«Уэбба» перевозили на космодром Куру во французской Гвиане в специальном контейнере с контролируемой средой. На пути к космосу телескопу пришлось преодолеть несколько тысяч километров по воде и проплыть через Панамский канал.

В космос через Панаму: как NASA доставит к…
Телескоп позволит учёным заглянуть во вселенную дальше, чем когда-либо раньше, но перед этим ему…
tjournal.ru

По плану NASA, «Джеймса Уэбба» запустят 18 декабря после нескольких переносов запуска, к которым привела в том числе пандемия Covid-19. Если запуск пройдёт успешно, то космический телескоп заменит «Хаббл» и позволит учёным заглянуть во Вселенную дальше, чем когда-либо раньше.

Телескоп «Джеймс Уэбб»: как замена «Хабблу…
Проект выжил из-за уникальной научной значимости — он позволит заглянуть во Вселенную дальше, чем…
tjournal.ru

«Уэбб» известен как один из самых дорогих и проблемных проектов NASA. Его бюджет многократно превышался на протяжении работы и в итоге вырос до 10 миллиардов долларов.

#новости #nasa #космос

29 29 комментариев
1
39
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Vlad Kucherenko

Ждем новых открытий, в интересное время живем

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25
Шахматный Филипп

Ему лететь еще примерно столько же, сколько ждем этого запуска.

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–3
Длинный Илья

Лететь всего 30 дней

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6
Михаил Ромайкин

Получается в 2 раза меньше, чем ждать запуска

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0

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Eugene

Перед запуском закуплюсь валерьянкой

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11
Рыжий

Ты инвестор что-ли?

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–3
Eugene

Просто жду ну очень много лет

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11
Kir Kirsky

Тоже буду рад что НАСА домучается уже

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1
XTheme

Таки надо еще, что бы он долетел до пункта назначения и там успешно перешел в рабочее состояние, а то тоже обидно пздц будет

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0
Саша Фанкар

Ohuenno. Waiting ne dojdus ред.

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4
плюшевый батон

А почему так носятся с такими штуками? Он же вроде как в космосе будет в котором всякий мусор летает?

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0
Eugene

Слишком малый шанс столкновения с каким-либо мусором на таких космических масштабах. МКС бы уже давно прибило всяким дерьмом. Мусора тупо слишком мало ред.

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5
Lyakusha Cepelyakish

Мусора как раз таки очень много, прям крайне. МКС просто летает на других орбитах, как и спутники.

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4
Eugene

Точно. Проебался с орбитой, да

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1
плюшевый батон

Но а в целом, что случится если они будут по ангару ходить без этих костюмов?

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0
solawind

наверное какая нибудь деталь одежды может в конструкцию попасть и все испортить после запуска. Было бы обидно проебать миллиарды баксов из за пуговицы или заколки с волос в сервоприводе ред.

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1
Eugene

От плесени до появления жопного раздражения

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0
Artyom Sidorov

Уэбб полетит туда, где нашего мусора буквально нет вообще

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3
Kir Kirsky

Пыль, влага, плесень, окисление, царапки, грязь, аэрозольный налет. В космосе честче условия по температуре, в остальном стерильно.

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0
Stanley H. Tweedle

Круть

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1

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некипишуй

10 млрд. пздец

лучше бы больницы и школы построили, или.....а не важно

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1
solawind

Тут тянет продавцу на 5 звезд за упаковку или только на 4?

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0
Золотой Артем

Открыть спор и вернуть деньги

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0
Илья Гераськин

Где инфа как его везли? Дали ли им военные корабли для сопровождения?

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0
Александр Анатольевич

Не, довезли в Лос-Анджелесе до порта и на это погрузили. Истребителей и эсминцев не завезли:( ред.

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1
Советский огонь

Это чтобы дворец клутина лучше разглядывать

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–2
Дефицитный Сервелат

А что там разглядывать? Какого-то архитектурного изыска или красоты там и нет.

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1

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Владислав Косинов

Пушка. Ждем теперь T 0.

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0
Ирина Китаева

жду рогозинского злорадства

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