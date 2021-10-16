Самая дорогая «распаковка»: NASA доставило телескоп «Джеймс Уэбб» за $10 млрд на космодром Куру Статьи редакции
Самый дорогой проект в истории агентства уже готовят к запуску.
NASA «распаковало» космический телескоп «Джеймс Уэбб» после доставки на космодром Куру. Теперь аппарат готовят к финальным проверкам перед запуском. Фотографии «распаковки» опубликовали в твиттере ракеты Ariane 5, которая доставит телескоп в космос.
«Уэбба» перевозили на космодром Куру во французской Гвиане в специальном контейнере с контролируемой средой. На пути к космосу телескопу пришлось преодолеть несколько тысяч километров по воде и проплыть через Панамский канал.
По плану NASA, «Джеймса Уэбба» запустят 18 декабря после нескольких переносов запуска, к которым привела в том числе пандемия Covid-19. Если запуск пройдёт успешно, то космический телескоп заменит «Хаббл» и позволит учёным заглянуть во Вселенную дальше, чем когда-либо раньше.
«Уэбб» известен как один из самых дорогих и проблемных проектов NASA. Его бюджет многократно превышался на протяжении работы и в итоге вырос до 10 миллиардов долларов.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален