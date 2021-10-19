Исследование: Люди не ходят самым коротким маршрутом из-за особенностей работы мозга — они выбирают более прямой путь Статьи редакции
Даже если он длиннее.
Учёные из Массачусетского технологического института проанализировали больше 550 тысяч маршрутов, которые прошли 14 тысяч человек, и пришли к выводу — люди выбирают тот путь, который кажется им самым прямым. Исследование опубликовали в журнале Nature Computational Science.
Руководитель исследования Карло Ратти заявил, что на основе полученных результатов людей нельзя назвать «лучшими навигаторами». Они неосознанно всегда идут лицом к конечной точке и не хотят отворачиваться от неё, даже если такой маршрут короче. Авторы статьи назвали это «самым заострённым путём».
Выбор наиболее прямого пути человеком учёные объясняют векторной навигацией, которая требует намного меньше ресурсов мозга, чем фактический расчёт самого короткого маршрута. По предположению исследователей, векторная навигация — это эволюционный механизм, необходимый для того, чтобы мозг сохранял энергию для более важных задач.
Векторная навигация также работает и для животных. Их мозг, как и человеческий, рассчитывает путь на основе угла к конечной цели, что отличается от работы алгоритмов, вычисляющих расстояние. Из-за неспособности «загрузить карты в мозг», живым существам пришлось выработать альтернативный метод ориентирования, отмечает Ратти.
А гугл карты подсказывает маршрут с учётом этой особенности? То есть наиболее прямой или наиболее короткий? Имхо лучше самый прямой, так как гугл картами пользуются на незнакомой местности. А если петлять в незнакомой местности, велик шанс пропустить поворот и самый короткий путь станет длиннее самого прямого. Не говоря уже о сложности.