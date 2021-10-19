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Наука
Sasha Shambilova

Исследование: Люди не ходят самым коротким маршрутом из-за особенностей работы мозга — они выбирают более прямой путь Статьи редакции

Даже если он длиннее.

14 14 комментариев
420 просмотров
Фото «Москвич Mag»

Учёные из Массачусетского технологического института проанализировали больше 550 тысяч маршрутов, которые прошли 14 тысяч человек, и пришли к выводу — люди выбирают тот путь, который кажется им самым прямым. Исследование опубликовали в журнале Nature Computational Science.

Руководитель исследования Карло Ратти заявил, что на основе полученных результатов людей нельзя назвать «лучшими навигаторами». Они неосознанно всегда идут лицом к конечной точке и не хотят отворачиваться от неё, даже если такой маршрут короче. Авторы статьи назвали это «самым заострённым путём».

Выбор наиболее прямого пути человеком учёные объясняют векторной навигацией, которая требует намного меньше ресурсов мозга, чем фактический расчёт самого короткого маршрута. По предположению исследователей, векторная навигация — это эволюционный механизм, необходимый для того, чтобы мозг сохранял энергию для более важных задач.

Похоже, существует компромисс, который позволяет использовать вычислительную мощность в нашем мозгу для других вещей — 30 000 лет назад, например, для того, чтобы убежать от хищника, а сейчас — чтобы не попасть под колёса опасного внедорожника.

Карло Ратти
руководитель исследования
Красным обозначены маршруты, которые выбирали люди. Синим — самые короткие Скриншот TJ

Векторная навигация также работает и для животных. Их мозг, как и человеческий, рассчитывает путь на основе угла к конечной цели, что отличается от работы алгоритмов, вычисляющих расстояние. Из-за неспособности «загрузить карты в мозг», живым существам пришлось выработать альтернативный метод ориентирования, отмечает Ратти.

Вы не можете загрузить подробную карту с расстояниями в мозг, но как ещё выжить? Более естественная штука — использовать информацию, полученную из нашего опыта.

Думать с точки зрения точек отсчёта, достопримечательностей и углов — это очень естественный способ навигации и построения маршрутов в пространстве на основе личного опыта.

Карло Ратти
руководитель исследования

#новости #наука

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Кирилл Вселенский

Посмотрел бы я на этого сверхразума с таким маршрутом

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2
Уважаемый Пользователь

Там в переулка беспредельщики

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0
Кирилл Вселенский

Судя по тому как он переходил улицу постоянно это кладмен

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0
Точный будильник

а есть исследование, какие маршруты выбирают кошечки?

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0
Низкий Орзэмэс

Кошечки гуляют сами по себе.

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3
Точный будильник

а собачки?

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0
Кирилл Вселенский

А суччки?

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1
Точный будильник

ездят на премиум-такси

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0
Низкий Орзэмэс

К куму ходят стучать за носки

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0
IO

Мозг не может в теорию графов

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0
Semen Semenov

Бред. Сколько не наблюдал все идут самым коротким, даже если там лужи

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0
Кирилл Вселенский

Еее кто то не читал дальше заголовка

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0
Низкий Орзэмэс

А гугл карты подсказывает маршрут с учётом этой особенности? То есть наиболее прямой или наиболее короткий? Имхо лучше самый прямой, так как гугл картами пользуются на незнакомой местности. А если петлять в незнакомой местности, велик шанс пропустить поворот и самый короткий путь станет длиннее самого прямого. Не говоря уже о сложности.

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0
Даулет Тургалиев

Подтверждаю, хожу на работу делая минимально возможное количество поворотов. Конечно, можно срезать через дворы, перебегать дорогу - ну нахер оно надо. Вышел на прямую и с ветерком ебашишь на свою любимую работу.

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