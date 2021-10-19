Вы не можете загрузить подробную карту с расстояниями в мозг, но как ещё выжить? Более естественная штука — использовать информацию, полученную из нашего опыта.

Думать с точки зрения точек отсчёта, достопримечательностей и углов — это очень естественный способ навигации и построения маршрутов в пространстве на основе личного опыта.

