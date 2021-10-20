Гамма-телескоп COSI (Комптоновский спектрометр и сканер изображения) стоимостью около 145 миллионов долларов выйдет на орбиту в 2025 году, сообщает официальный сайт NASA.

В рамках программы астрофизических исследований 2019 года организация получила 18 заявок на разработку телескопа. Учёные отобрали четыре из них и после детального изучения остановились на COSI.

Более 60 лет NASA создавало условия для небольших исследовательских миссий, чтобы заполнить пробелы в знаниях о космосе и найти ответы на давние вопросы. COSI расскажет о происхождении химических элементов в нашей собственной галактике.

Телескоп изучит гамма-излучение от взрывов массивных звёзд, чтобы определить их местонахождение в Млечном Пути. Также COSI попытается получить информацию об источниках позитронов — частиц с той же массой, что и у обычных электронов, но с положительным зарядом вместо отрицательного. Эти частицы антивещества не могли остаться со времён Большого Взрыва и их происхождение представляет загадку для современной астрофизики.