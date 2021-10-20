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Наука
Sasha Shambilova

NASA выбрало гамма-телескоп, который раскроет загадки происхождения Млечного Пути — его запустят в 2025 году Статьи редакции

Телескоп поможет понять, как образуется антивещество в Галактике.

Гамма-телескоп COSI Изображение NASA

Гамма-телескоп COSI (Комптоновский спектрометр и сканер изображения) стоимостью около 145 миллионов долларов выйдет на орбиту в 2025 году, сообщает официальный сайт NASA.

В рамках программы астрофизических исследований 2019 года организация получила 18 заявок на разработку телескопа. Учёные отобрали четыре из них и после детального изучения остановились на COSI.

Более 60 лет NASA создавало условия для небольших исследовательских миссий, чтобы заполнить пробелы в знаниях о космосе и найти ответы на давние вопросы. COSI расскажет о происхождении химических элементов в нашей собственной галактике.

Томас Цурбухен
помощник администратора Управления научной миссии агентства в Вашингтоне

Телескоп изучит гамма-излучение от взрывов массивных звёзд, чтобы определить их местонахождение в Млечном Пути. Также COSI попытается получить информацию об источниках позитронов — частиц с той же массой, что и у обычных электронов, но с положительным зарядом вместо отрицательного. Эти частицы антивещества не могли остаться со времён Большого Взрыва и их происхождение представляет загадку для современной астрофизики.

#новости #космос #nasa

763 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Давний химик

Про позитронов логично

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0
Давний химик

Такие чисто электроны на позитиве

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4
Непонятный утюг

о, вы учитель физики

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1
Лот тот

спектр РГ разве не тоже самое делает?

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0
Дон Бужарон

Насколько я знаю он транслирует песни рогозина в направлении Альфы Центавра.

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0
испанский смех

Как поможет?

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0
Военный чайник

как образуется антивещество в Галактике

С божьей помощью

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0
Солнечный кот

COSI

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0
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