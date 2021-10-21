Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства — после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии.

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Ракету KSLV 2 запустили с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км от Сеула. Она развернула экспериментальный макет спутника весом 1,5 тонны на низкой орбите 600-800 километров над Землей. Запуск транслировали по ТВ.

Южнокорейские учёные разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На проект потратили более 1,7 миллиарда долларов. С помощью «Нури» планируется в мае 2022 года вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

Производством ракеты занимались более 300 фирм.