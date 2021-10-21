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Наука
Артём Мазанов

Южная Корея запустила первую отечественную ракету-носитель «Нури» Статьи редакции

Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства — после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии.

16 16 комментариев
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Ракету KSLV 2 запустили с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км от Сеула. Она развернула экспериментальный макет спутника весом 1,5 тонны на низкой орбите 600-800 километров над Землей. Запуск транслировали по ТВ.

Южнокорейские учёные разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На проект потратили более 1,7 миллиарда долларов. С помощью «Нури» планируется в мае 2022 года вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

Производством ракеты занимались более 300 фирм.

У Сеула это уже вторая космическая ракета. В 2013 году Южная Корея запустила двухступенчатую ракету «Наро», которую изготовили в сотрудничестве с Россией.

#новости #южнаякорея #ракеты

16 16 комментариев
8
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Иной чувак
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21
Управляющий Денис

Олд робат!

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2
Запасной корабль
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1
Иной чувак

Ок, сушу

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0
Иван Дмитриев

Я тоже с утра две ракеты запустил

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5
Pavel Zamyatin

Никогда бы не пришло в голову использовать слово "отечественный" в данном контексте.

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3
Артём Мазанов

почему?

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0
Pavel Zamyatin

Ну лично я это слово воспринимаю как практически синоним "российский". Понятное дело что это не так, но с толку сбивает.

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3
Андрей Анисимов

Я сначала подумал что северяне свою ракету запустили в космос, а потом я перечитал заголовок... ред.

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2
Запасной корабль

все дело в том что они вдохновились идеей снять кино в космосе и теперь будут снимать там игру в кальмара

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0
Андрей Анисимов

какие они извращуги эти корейцы...

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0
Грамотный будильник

По северной корее?

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1
Михаил Зеленин

России, США, Франции, Китая, Японии и Индии.

А Иран и КНДР? Израиль тоже забыли. ред.

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1
Советский танк88

У товарища Кима будет теперь подгорать?

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0
Славный ихтиандр

Он уже подготовил асиметричный ответ.

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2
Владимир Тимофеев

Носитель дури, хи-хи-хи

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0
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