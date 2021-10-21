Южная Корея запустила первую отечественную ракету-носитель «Нури» Статьи редакции
Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства — после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии.
Ракету KSLV 2 запустили с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км от Сеула. Она развернула экспериментальный макет спутника весом 1,5 тонны на низкой орбите 600-800 километров над Землей. Запуск транслировали по ТВ.
Южнокорейские учёные разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На проект потратили более 1,7 миллиарда долларов. С помощью «Нури» планируется в мае 2022 года вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.
Производством ракеты занимались более 300 фирм.
У Сеула это уже вторая космическая ракета. В 2013 году Южная Корея запустила двухступенчатую ракету «Наро», которую изготовили в сотрудничестве с Россией.