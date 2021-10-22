После этого, предположительно, включили и второй двигатель.

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SpaceX провела кратковременные огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN20. Сначала компания запустила вакуумный двигатель Raptor и рассказала об этом в соцсетях. Эта версия двигателя оптимизирована для работы в космосе.

Через час после этого SpaceX запустила атмосферный двигатель, проведя испытания обоих установленных на текущий момент двигателей. Всего на SN20 будет шесть двигателей — три атмосферных и три вакуумных.

Во время тестов от Starship SN20 отлетели несколько плиток.

У Маска спросили, как компания предотвратила «отрыв потока при запуске двигателя оптимизированного для вакуума на уровне моря». «Обычно давление на конце вакуумного сопла настолько низкое, что давление окружающего воздуха отделяет пламя от сопла и разрушает двигатель!» — добавил пользователь твиттера.

Глава SpaceX ответил. что «Raptor имеет очень высокое давление в камере, что, в свою очередь, позволяет использовать сопло с большим коэффициентом расширения без отрыва потока при использовании на уровне моря». По его словам, на текущий момент «давление в камере ~ 270 бар», но компания работает над улучшениями, «чтобы получить более 300 бар».