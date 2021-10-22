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Наука
Артём Мазанов

Первый запуск вакуумного двигателя Raptor, интегрированного в Starship Статьи редакции

После этого, предположительно, включили и второй двигатель.

11 11 комментариев
660 просмотров

SpaceX провела кратковременные огневые испытания прототипа космического корабля Starship SN20. Сначала компания запустила вакуумный двигатель Raptor и рассказала об этом в соцсетях. Эта версия двигателя оптимизирована для работы в космосе.

Через час после этого SpaceX запустила атмосферный двигатель, проведя испытания обоих установленных на текущий момент двигателей. Всего на SN20 будет шесть двигателей — три атмосферных и три вакуумных.

Во время тестов от Starship SN20 отлетели несколько плиток.

Nic Ansuini @NicAnsuini
Pretty good all things considered!

🔥🚀

- @NASASpaceflight

У Маска спросили, как компания предотвратила «отрыв потока при запуске двигателя оптимизированного для вакуума на уровне моря». «Обычно давление на конце вакуумного сопла настолько низкое, что давление окружающего воздуха отделяет пламя от сопла и разрушает двигатель!» — добавил пользователь твиттера.

Глава SpaceX ответил. что «Raptor имеет очень высокое давление в камере, что, в свою очередь, позволяет использовать сопло с большим коэффициентом расширения без отрыва потока при использовании на уровне моря». По его словам, на текущий момент «давление в камере ~ 270 бар», но компания работает над улучшениями, «чтобы получить более 300 бар».

Elon Musk @elonmusk
@Erdayastronaut Raptor has a very high chamber pressure, which in turn allows for a large expansion ratio nozzle without flow separation at sea level

#spacex #микро #starship

11 11 комментариев
16
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Мокрый космос

Ждём отечественных новостей о том, что старшип не взлетел

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5
Закомплексованная Душа

Нет, будет новость, что у нас это давно уже есть, просто не испольузем

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1
Мокрый космос

Хотели бы использовать - использовали бы

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0
Grigory Kopiev

«Starship смог включить только треть двигателей и не взлетел»

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0
Qwerty

Старшит

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0
Нужный микрофон

После этого, предположительно, включили и второй двигатель.

Но это не точно. Статья дополняется..............

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1
Удачный историк

рогозин ебашь хохлому или раскраски по номерам

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6
_nevo

там сбер хотел налепить свой логотип, должно сработать!

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0
Далекий историк

У Маска спросили, как компания предотвратила «отрыв потока при запуске двигателя оптимизированного для вакуума на уровне моря». «Обычно давление на конце вакуумного сопла настолько низкое, что давление окружающего воздуха отделяет пламя от сопла и разрушает двигатель!» — добавил пользователь твиттера.

пф, ну и тупой, не знал что ли, что Raptor имеет очень высокое давление в камере, что, в свою очередь, позволяет использовать сопло с большим коэффициентом расширения без отрыва потока при использовании на уровне моря

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0
Куриный муж

плиток процентов 30 сорвало?)

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0
MightyStan

Напомню: жирный придурок Рогозин пару лет назад потешался, что без русских ракет американцы на батуте будут в космос запускаться. Допизделся еблан, просрано уже почти все ракетостроение, и русская инженерная школа, к счастью, нашла себя там, где ее больше ценят - США

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