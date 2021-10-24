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Наука
Даша Лейзаренко

Астрономы напрямую сфотографировали одну из самых молодых планет вне Солнечной системы — она едва сформировалась Статьи редакции

Изображение планеты три года собирали с помощью высокогорных оптических телескопов.

20 20 комментариев
1189 просмотров
Изображение Subaru Telescope

Астрономы Гавайского университета получили снимок экзопланеты 2M0437, расположенной в 417 световых годах от Земли. Это одна из самых молодых известных планет в других звёздных системах, сообщают учёные на официальном сайте обсерватории Кека.

Газовый гигант 2M0437b массой в четыре Юпитера едва закончил формироваться — его возраст составляет всего 2-5 миллионов лет. Для сравнения: Земле и вообще Солнечной системе — более 4,5 миллиардов лет. Из-за такого малого возраста 2M0437b не успел остыть после слияния и сжатия огромных масс вещества — температура его поверхности превышает 1100 °C.

417 световых лет — большое расстояние для оптических наблюдений, так что учёным пришлось три года наблюдать за 2M0437, чтобы определить её тип и получить более-менее точное изображение. Для этого астрономы использовали телескоп «Субару» с зеркалом диаметром 8,2 метра и адаптивной оптикой — он расположен в обсерватории Кека на вершине гавайской горы Мауна-Кеа в 4145 метрах над уровнем моря, где наблюдениям почти не мешает земная атмосфера.

«Это случайное открытие пополнило список планет, которые мы можем непосредственно наблюдать с помощью наших телескопов. Анализируя свет этой планеты, мы сможем узнать о её составе и, возможно, о том, где и как она сформировалась», — отметил астроном Эрик Гайдос, профессор Гавайского университет в Маноа.

В будущем учёные хотят измерить орбитальное движение планеты вокруг её звезды. С помощью телескопа «Джеймс Уэбб», который NASA собирается запустить осенью, исследователи смогут увидеть газы в атмосфере 2M0437b или обнаружить лунообразующий диск материи вокруг неё.

#новости #наука #космос

20 20 комментариев
16
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Астрономы напрямую сфотографировали одну из самых молодых планет вне Солнечной системы — она едва сформировалась

Астрономы-педофилы

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7
Сталин спас Россию

Подглядывают за юной и горячей планетой в свои телескопы.

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6
Andre Macareno

Пока кожаные ублюдки завоевывали Америку, в космосе появилась планета, я правильно понял?

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1
Cерьёзный Валера

его возраст составляет всего 2-5 миллионов лет

Да, всё верно.

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20
Ху Эмай

Чего еще ожидать от анимешника

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5
Andre Macareno
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1
Сальвадор Лемонес

может, он про рептилий

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2
Andre Macareno

А, 417 не в том контексте прочитал

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1
Cерьёзный Валера

Чел, ты...

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0
Алексей Горячев

И не одна)

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2
Сталин спас Россию

Пока большевики свергали царя в России.

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1
Всякий пистолет

Нет, в этот момент небесное тело испустило лишь кванты света, которые только сейчас попали на фотоприемники телескопов.

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0
Джон Кроули

Это они просто не задействовали российский телескоп ФобосГрунт, только российские учёные додумались запустить телескоп на дно мирового океана и использовать толщу воды океана как одну большую линзу диаметром 2000км, с такой линзой эту планету можно рассмотреть 1 сантиметр на пиксель. Такие технологии западным ученым даже и не снились. Шах и мат.

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2
Сталин спас Россию

Как вы заебали.

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3
Минеральный рак

его возраст составляет всего 2-5 миллионов лет

Всегда офигиваю от таких "всего". Как мало мы живём на фоне всех этих "всего".

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3
Основной кофе

телескоп "Субару"

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2
Чудесный пришелец

и его знаменитый оппозитный двигатель

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1
Evgeny Kovalyov

Газовый гигант

температура его поверхности

Даша, не надо так.

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0
Никита Логинов

Почему не надо? У газовых гигантов нет твёрдой поверхности, но как таковая поверхность в наличии, пусть даже условная.

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2
Кукеч

KEK

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0
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