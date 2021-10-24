Астрономы напрямую сфотографировали одну из самых молодых планет вне Солнечной системы — она едва сформировалась

Изображение планеты три года собирали с помощью высокогорных оптических телескопов.

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Изображение Subaru Telescope

Астрономы Гавайского университета получили снимок экзопланеты 2M0437, расположенной в 417 световых годах от Земли. Это одна из самых молодых известных планет в других звёздных системах, сообщают учёные на официальном сайте обсерватории Кека.

Газовый гигант 2M0437b массой в четыре Юпитера едва закончил формироваться — его возраст составляет всего 2-5 миллионов лет. Для сравнения: Земле и вообще Солнечной системе — более 4,5 миллиардов лет. Из-за такого малого возраста 2M0437b не успел остыть после слияния и сжатия огромных масс вещества — температура его поверхности превышает 1100 °C.

417 световых лет — большое расстояние для оптических наблюдений, так что учёным пришлось три года наблюдать за 2M0437, чтобы определить её тип и получить более-менее точное изображение. Для этого астрономы использовали телескоп «Субару» с зеркалом диаметром 8,2 метра и адаптивной оптикой — он расположен в обсерватории Кека на вершине гавайской горы Мауна-Кеа в 4145 метрах над уровнем моря, где наблюдениям почти не мешает земная атмосфера.

«Это случайное открытие пополнило список планет, которые мы можем непосредственно наблюдать с помощью наших телескопов. Анализируя свет этой планеты, мы сможем узнать о её составе и, возможно, о том, где и как она сформировалась», — отметил астроном Эрик Гайдос, профессор Гавайского университет в Маноа.