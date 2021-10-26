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Наука
Никита Логинов

Учёные нашли способ подавить коронавирус — лампы синего света не дают ему распространяться и не вредят живым тканям Статьи редакции

Пятиминутное воздействие таким светом деактивирует коронавирус на сутки.

78 78 комментариев
2982 просмотров
Обработка автобуса ультрафиолетовыми лампами в Шанхае Фото AFP

Сотрудники частной медицинской компании EmitBio и специалисты ряда американских вузов и клиник разработали простой способ деактивации коронавируса. По их данным, видимый синий свет с длиной волны 425 нанометров подавляет SARS-CoV-2 как вне клеток, так и внутри их, не давая вирусу размножаться. Об этом авторы исследования сообщают в журнале Scientific Reports.

Отправной точкой исследования послужил факт, что ультрафиолетовое излучение убивает многие бактерии и может деактивировать вирусы, разрушая их РНК. Но ультрафиолет опасен для кожи и глаз, что ограничивает его использование. Поэтому авторы работы решили проверить, как будет действовать на коронавирус и живые ткани видимый свет с длинами волн 385, 405 и 425 нанометров — это близко к границе ультрафиолета.

Падение жизнеспособности человеческих клеток под воздействием света с разными длинами волн Изображение авторов исследования

Первая часть экспериментов показала, что 425-нанометровый свет не причиняет вреда донорским эпителиальным тканям трахеи и бронхов человека, тогда как электромагнитные волны на 385 и 405 нанометров подавляли жизнеспособность клеток. Поэтому исследователи сосредоточились на безопасном синем свете с длиной волны в 425 нанометров.

Падение активности коронавируса SARS-CoV-2 под воздействием синего света с длиной волны 425 нанометров Изображение авторов исследования

Во второй части экспериментов таким светом обрабатывали клетки, заражённые новым коронавирусом SARS-CoV-2, а также вирусом «атипичной пневмонии» SARS-CoV и вирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS. Их активность падала в зависимости от дозы облучения, причём новому коронавирусу хватило пятиминутного воздействия слабой мощности, чтобы его способность к размножению снизилась более чем на 99% в течение следующих 24 часов.

Снижение активности вирусов «атипичной пневмонии» и респираторного синдрома MERS, в третьей секции — «простудный» риновирус, который никак не отреагировал на синий свет Изображение авторов исследования

Исследователи повторили эксперименты на коронавирусе вне клеток и получили схожие результаты — после обработки синим светом с длиной волны 425 нанометров SARS-CoV-2 менее активно заражал живые клетки и размножался в них. Причём его активность падала в прямой зависимости от дозировки светового воздействия, что позволило подавить коронавирус на 99,9% при умеренном уровне излучения.

Снижение активности коронавируса после обработки синим светом вне клеток Изображение авторов исследования

Исходя из полученных данных, исследователи предлагают использовать лампы синего света с длиной волны 425 нанометров для обработки помещений, а также полости рта и горла. По их мнению, это поможет снизить уровень заболеваемости Covid-19 и затормозить пандемию.

Влияние синего света на различные варианты вирусов изучали и раньше — например, летом 2021 года американские учёные установили, что импульсы такого света разрушают геном коронавирусов HCoV-229 E и HCoV-OC43. Они предположили, что такой способ может сработать и против SARS-CoV-2 — его геном мало чем отличается от РНК этих коронавирусов. А в 2018 году биологи обнаружили деактивирующее воздействие синего света на норовирус, который вызывает кишечные инфекции.

#новости #биология #медицина #covid19 #коронавирус

78 78 комментариев
1
34
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78 комментариев
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Невинный диод

В США нашли способ подавить коронавирус. Для этого нужен всего лишь простой синий...

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15
Никита Логинов

...изолент

Ответить
30
Невинный диод

опять вспоминаю игру Бресидж с хранилищем огромных изолент. Бля, поиграйте уже в нее

Ответить
2
Мисс Целлофан

*Бресэдж

Ответить
2
Невинный диод

в тексте они используют таки слово Бресидж

Ответить
1
Oleg Savrikov

@Ваша Закладко смотри какой бандюк

Ответить
1
Анатолий Смолов

простой советский…

Ответить
7
Невинный диод

ШТО ЭТО

Ответить
1
Невинный диод

Благодарим Тебя за то, что раскрыл слугам Твоим козни врагов наших. Озари сиянием Своим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли Твоей. В бой, защитники Монолита! В бой! Отомстим за павших братьев наших. Да будет благословенно их вечное единение с Монолитом! Смерть… Лютая смерть тем, кто отвергает Его священную силу!

Ответить
11
Сталин спас Россию

На первой фотке - советский кальян

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3
Невинный диод

Наверху простой советский УФ-ингалятор
Внизу простой советский солярий (это кварцевая лампа)

Ответить
2
Дмитрий Тимофеев

5g воздействие на привившихся лохов

Ответить
2
некипишуй

выглядит ппц кринжово

Ответить
2
Рыжий

как и всё советское

Ответить
2
Невинный диод

Сообщение удалено

Ответить
1
andorus

У нас ещё полотенце мокрое с солью клали перед спальней, видимо поэтому я не болел короной

Ответить
1
Невинный диод

... кит

Ответить
4
Невинный диод

kit в смысле набор разработчика или украинский кiт?

Ответить
3
Невинный диод

..ty amateurs

Ответить
2
Oleg Savrikov
Ответить
2
Невинный диод

Лаурет Нобелевской Премии Мира Новая Газета что-то писала про Синие Киты, я слышал

Ответить
0
Невинный диод

...засунуть лампу в кишку
в 2018 году биологи обнаружили деактивирующее воздействие синего света на норовирус, который вызывает кишечные инфекции

Ответить
2
нет

Ключ к окончанию пандемии всё это время хранился на антресоли у твоей бабушки. ред.

Ответить
23
solawind

Наука западных стран наконец достигла уровня развития СССР

Ответить
13
Toyota Cressida

Что это такое?)

Ответить
1
Антоний Кочегаров

Три жрица наблюдают как великан молится перед алтарем.

Ответить
10
Bender Rodriguez

ща на улицу вернуться обезаражеватели

Ответить
13
Невинный диод

Вирусы:

Ответить
11
Андрей Галицкий

установить на 5g вышки огромные синие лампы

Ответить
7
Анатолий Смолов

И города будущего будут выглядеть так.

Ответить
10
Андрей Галицкий

это Луганск вроде

Ответить
5
not like you

Не Луганск, а Луганджеллес

Ответить
3
Невинный диод

Грозный вообще-то

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Батька еще год назад придумал способы по деактивации вируса - хряпнуть 100гр водки

Ответить
4
Невинный диод

Синий Батька0)

Ответить
12
Невинный диод

Это деактивация инстинкта самосохранения

Ответить
3
Иван Вундермахер

Подтверждаю, дважды в неделю и все ок

Ответить
2
Oleg Savrikov

он еще дунул после, это двухкомпонентная деактивация

Ответить
2
Жабка
Ответить
7
aliftin
Ответить
6
Cерьёзный Валера

Когда зумеры изобретут кварцевые лампы?

Ответить
5
Невинный диод

Какая чушь (вирусы не способны размножаться сами). ред.

Ответить
1
Anton Golovanov

В статье светили синим светом на монослой клеток, зараженных вирусом, и наблюдали за скоростью репликации вируса внутри них.

Ответить
5
Анатолий Смолов

Очевидно же, что это чушь. Вирусы маленькие, их не видно. Как ты за ними будешь наблюдать?!
Люди совсем разучились думать своей головой.

Ответить
4
Maxim Goretski

И как это практически можно применить?

Ответить
1
Anton Golovanov

Авторы предлагают терапевтическое использование: облучать верхние дыхательные пути (носоглотку и ротоглотку), в которых разможаются вирусы, для подавления его распространения между людьми и снижения риска перехода инфекции в нижние дыхательные пути.

Ответить
1
Maxim Goretski

Все равно не очень понимаю. Если человек заражён, то вирус размножается везде в его организме и вместе с кровью свободно перемещается везде внутри организма. Выбирая наиболее комфортные места для дальнейшего размножения. Если я не ошибаюсь, то в таком случае новые не облученные вирусы будут прибывать на место «кастрированных» светом. В чем я заблуждаюсь?

Ответить
1
Anton Golovanov

Тут чисто мое понимание, в статье про это нет, и я не специалист по медицине.

SARS-CoV-2 — это вирус респираторной системы, он размножается преимущественно в тканях верхних и нижних дыхательных путей. В других органах или в крови он встречается намного реже. В частности, считается, что он вообще не несет рисков для переливания крови и не может передаваться таким образом.

На начальной стадии заражения вирус попадает в верхние дыхательные пути и начинает там размножаться. У "бессимптомных" на этом видимо и заканчивается, дальше уже иммунитет справляется. Если вовремя подавить его размножение там, то может быть получится снизить вирусную нагрузку и не допустить распространения инфекции в легкие или по крайней мере облегчить течение болезни. И еще, даже если вирус уже есть в организме, но в верхних дыхательных путях он будет уничтожен, то этот человек вероятно не сможет передать вирус другим людям. Вероятно, вирус может вернуться, но они распространяются не особо быстро (характерный масштаб — дни), поэтому если повторять эту процедуру, то может получится сделать инфицированного человека безопасным для окружающих на все время. ред.

Ответить
1
Никита Логинов

Помещения тоже можно облучать, причём в постоянном режиме.

Ответить
0
Никита Логинов

Но в статье вроде не написано обратного 🤔

Ответить
1
Невинный диод

Она переводная, так что просто особенность толкования.

Ответить
1
Sergey Smirnov

Еще и графиков нарисовали непонятеых, яйцеголовые

Ответить
1
Anton Golovanov

А Трамп предлагал людям засовывать внутрь легких УФ-лампы!

Ответить
3
Никита Логинов

Это наверное даже сработало бы....

Ответить
1
Anton Golovanov

УФ только сильно вреден для клеток человека. Они в статье про это пишут как раз, что УФ можно (и нужно) использовать только для обеззараживания инструментов или помещений, где никого нет, а синим вроде как безопасно прямо в людей светить.

Ответить
2
Виктор Омай

так легкие же не полые...

Ответить
1
Анатолий Смолов

Так это Трамп предлагал.

Ответить
2
Anton Golovanov

Так он и не обещал, что люди переживут эту процедуру.

Ответить
1
Невинный диод

Вроде было какое-то жопашное исследование, что синий цвет пиздец как садит зрение. Если это так, давайте подадим в суд на Виндовс 11

Ответить
2
Невинный диод

подаю в суд на Украину

Ответить
3
Невинный диод

синий - это у вас, у нас блакитний (голубой)

Ответить
3
Невинный диод

мы щас на официальном подсайте?

Ответить
2
Невинный диод

да, говори все что хочешь

Ответить
2
Невинный диод

обманщик

Ответить
2
Невинный диод

где я тебя обманул, брат?)))

Ответить
2
Невинный диод

ты хочешь чтобы меня тут забанили, но я не такой тупой. я - тёрочка

Ответить
1
Невинный диод

Я сразу же перешел на Ubuntu. Там все оранжево-коричневое.

(Шутка, не перешел, у меня другой Linux.)

Ответить
2
Anton Golovanov

В Ubuntu же лет 10 как оранжево-фиолетовое всё. В фиолетовом много синего.

Ответить
2
Невинный диод

Я ставил 21.10 в Boxes, видел немного фиолетового, но в целом показалось как раньше.

Ответить
1
Невинный диод

ДТФникам нужно перейти на ТЖ

Ответить
1
Михаил Октябрьский

Не надо тут ваты

Ответить
3
Александр Белов

Сначала на небеса в суд подай, над тобой всегда синее небо!

Ответить
1
Невинный диод

там можно тему поменять

Ответить
2
Yago SH

Тупая картинка пошла в реализацию

Ответить
2
Партия Прироста

Ну вот и все,наконец то!

Ответить
1
Анатолий Смолов

Такую эпидемию просрали…

Ответить
1
Kir Nagirnyak

Блять вот почему эти блоггеры не болеют

Ответить
1
Невинный диод

Робат обеззараживает девку

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1
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