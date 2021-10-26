Пятиминутное воздействие таким светом деактивирует коронавирус на сутки.

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Обработка автобуса ультрафиолетовыми лампами в Шанхае Фото AFP

Сотрудники частной медицинской компании EmitBio и специалисты ряда американских вузов и клиник разработали простой способ деактивации коронавируса. По их данным, видимый синий свет с длиной волны 425 нанометров подавляет SARS-CoV-2 как вне клеток, так и внутри их, не давая вирусу размножаться. Об этом авторы исследования сообщают в журнале Scientific Reports.

Отправной точкой исследования послужил факт, что ультрафиолетовое излучение убивает многие бактерии и может деактивировать вирусы, разрушая их РНК. Но ультрафиолет опасен для кожи и глаз, что ограничивает его использование. Поэтому авторы работы решили проверить, как будет действовать на коронавирус и живые ткани видимый свет с длинами волн 385, 405 и 425 нанометров — это близко к границе ультрафиолета.

Падение жизнеспособности человеческих клеток под воздействием света с разными длинами волн Изображение авторов исследования

Первая часть экспериментов показала, что 425-нанометровый свет не причиняет вреда донорским эпителиальным тканям трахеи и бронхов человека, тогда как электромагнитные волны на 385 и 405 нанометров подавляли жизнеспособность клеток. Поэтому исследователи сосредоточились на безопасном синем свете с длиной волны в 425 нанометров.

Падение активности коронавируса SARS-CoV-2 под воздействием синего света с длиной волны 425 нанометров Изображение авторов исследования

Во второй части экспериментов таким светом обрабатывали клетки, заражённые новым коронавирусом SARS-CoV-2, а также вирусом «атипичной пневмонии» SARS-CoV и вирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS. Их активность падала в зависимости от дозы облучения, причём новому коронавирусу хватило пятиминутного воздействия слабой мощности, чтобы его способность к размножению снизилась более чем на 99% в течение следующих 24 часов.

Снижение активности вирусов «атипичной пневмонии» и респираторного синдрома MERS, в третьей секции — «простудный» риновирус, который никак не отреагировал на синий свет Изображение авторов исследования

Исследователи повторили эксперименты на коронавирусе вне клеток и получили схожие результаты — после обработки синим светом с длиной волны 425 нанометров SARS-CoV-2 менее активно заражал живые клетки и размножался в них. Причём его активность падала в прямой зависимости от дозировки светового воздействия, что позволило подавить коронавирус на 99,9% при умеренном уровне излучения.

Снижение активности коронавируса после обработки синим светом вне клеток Изображение авторов исследования

Исходя из полученных данных, исследователи предлагают использовать лампы синего света с длиной волны 425 нанометров для обработки помещений, а также полости рта и горла. По их мнению, это поможет снизить уровень заболеваемости Covid-19 и затормозить пандемию.