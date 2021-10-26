Учёные нашли способ подавить коронавирус — лампы синего света не дают ему распространяться и не вредят живым тканям Статьи редакции
Пятиминутное воздействие таким светом деактивирует коронавирус на сутки.
Сотрудники частной медицинской компании EmitBio и специалисты ряда американских вузов и клиник разработали простой способ деактивации коронавируса. По их данным, видимый синий свет с длиной волны 425 нанометров подавляет SARS-CoV-2 как вне клеток, так и внутри их, не давая вирусу размножаться. Об этом авторы исследования сообщают в журнале Scientific Reports.
Отправной точкой исследования послужил факт, что ультрафиолетовое излучение убивает многие бактерии и может деактивировать вирусы, разрушая их РНК. Но ультрафиолет опасен для кожи и глаз, что ограничивает его использование. Поэтому авторы работы решили проверить, как будет действовать на коронавирус и живые ткани видимый свет с длинами волн 385, 405 и 425 нанометров — это близко к границе ультрафиолета.
Первая часть экспериментов показала, что 425-нанометровый свет не причиняет вреда донорским эпителиальным тканям трахеи и бронхов человека, тогда как электромагнитные волны на 385 и 405 нанометров подавляли жизнеспособность клеток. Поэтому исследователи сосредоточились на безопасном синем свете с длиной волны в 425 нанометров.
Во второй части экспериментов таким светом обрабатывали клетки, заражённые новым коронавирусом SARS-CoV-2, а также вирусом «атипичной пневмонии» SARS-CoV и вирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS. Их активность падала в зависимости от дозы облучения, причём новому коронавирусу хватило пятиминутного воздействия слабой мощности, чтобы его способность к размножению снизилась более чем на 99% в течение следующих 24 часов.
Исследователи повторили эксперименты на коронавирусе вне клеток и получили схожие результаты — после обработки синим светом с длиной волны 425 нанометров SARS-CoV-2 менее активно заражал живые клетки и размножался в них. Причём его активность падала в прямой зависимости от дозировки светового воздействия, что позволило подавить коронавирус на 99,9% при умеренном уровне излучения.
Исходя из полученных данных, исследователи предлагают использовать лампы синего света с длиной волны 425 нанометров для обработки помещений, а также полости рта и горла. По их мнению, это поможет снизить уровень заболеваемости Covid-19 и затормозить пандемию.
Влияние синего света на различные варианты вирусов изучали и раньше — например, летом 2021 года американские учёные установили, что импульсы такого света разрушают геном коронавирусов HCoV-229 E и HCoV-OC43. Они предположили, что такой способ может сработать и против SARS-CoV-2 — его геном мало чем отличается от РНК этих коронавирусов. А в 2018 году биологи обнаружили деактивирующее воздействие синего света на норовирус, который вызывает кишечные инфекции.
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Все равно не очень понимаю. Если человек заражён, то вирус размножается везде в его организме и вместе с кровью свободно перемещается везде внутри организма. Выбирая наиболее комфортные места для дальнейшего размножения. Если я не ошибаюсь, то в таком случае новые не облученные вирусы будут прибывать на место «кастрированных» светом. В чем я заблуждаюсь?
Тут чисто мое понимание, в статье про это нет, и я не специалист по медицине.
SARS-CoV-2 — это вирус респираторной системы, он размножается преимущественно в тканях верхних и нижних дыхательных путей. В других органах или в крови он встречается намного реже. В частности, считается, что он вообще не несет рисков для переливания крови и не может передаваться таким образом.
На начальной стадии заражения вирус попадает в верхние дыхательные пути и начинает там размножаться. У "бессимптомных" на этом видимо и заканчивается, дальше уже иммунитет справляется. Если вовремя подавить его размножение там, то может быть получится снизить вирусную нагрузку и не допустить распространения инфекции в легкие или по крайней мере облегчить течение болезни. И еще, даже если вирус уже есть в организме, но в верхних дыхательных путях он будет уничтожен, то этот человек вероятно не сможет передать вирус другим людям. Вероятно, вирус может вернуться, но они распространяются не особо быстро (характерный масштаб — дни), поэтому если повторять эту процедуру, то может получится сделать инфицированного человека безопасным для окружающих на все время. ред.