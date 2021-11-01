Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера Статьи редакции
Данные собрал зонд «Юнона», вращающийся вокруг планеты с 2016 года. Он впервые измерил глубину Большого Красного пятна — более 350 километров.
Учёные составили первое трёхмерное изображение атмосферы Юпитера на основе данных межпланетной станции «Юнона» (Juna), запущенной в 2011 году. Об этом сообщается на сайте NASA.
Микроволновый радиометр MWR «Юноны» смог заглянуть под слой облаков Юпитера и измерить глубину Большого Красного пятна — огромного антициклона, который астрономы наблюдают с 1665 года.
Оказалось, шторм простирается на 350-500 километров вглубь атмосферы — это ниже того уровня, на котором вода и аммиак юпитерианской атмосферы конденсируются в плотные облака. При этом зональные вихри вокруг Большого Красного пятна уходят ещё глубже — почти на три тысячи километров вниз.
Диаметр Большого Красного пятна составляет около 16 тысяч километров. По словам авторов исследования, «это гигантский шторм» — ветер в нём непрерывно дует со скоростью 500 километров в час. «Если бы вы поместили Землю в этот шторм, он поглотил бы и космическую станцию», — объяснил Йохай Каспи. При этом размер Большого Красного пятна постоянно уменьшается — в начале наблюдений его диаметр достигал 40-50 тысяч километров.
Учёные обнаружили непонятную взаимосвязь между направлением вращения вихрей в юпитерианской атмосфере и их температурной картой. Те вихри, которые вращаются по направлению вращения планеты, теплее в верхней части и холоднее в нижней. Вихри, которые вращаются в обратную сторону, холоднее сверху и теплее внизу.
Также астрономы не могут понять, как образуются стройные атмосферные пояса Юпитера — белые и красноватые полосы облаков, которые разделены сильными ветрами, дующими в противоположных направлениях. Данные «Юноны» показывают, что в их формировании может играть роль газообразный аммиак — он перемещается вверх и вниз «в удивительной согласованности с наблюдаемыми струйными потоками».
Датчики межпланетной станции смогли охватить и полярные области Юпитера, собрав данные о гигантских циклонических штормах. Оказалось, эти атмосферные образования (восемь на северном плюсе и пять на южном) чрезвычайно устойчивы и остаются на одном и том же месте.