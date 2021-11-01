Данные собрал зонд «Юнона», вращающийся вокруг планеты с 2016 года. Он впервые измерил глубину Большого Красного пятна — более 350 километров.

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Снимок слева сделан в инфракрасном свете, справа — в видимом спектре

Учёные составили первое трёхмерное изображение атмосферы Юпитера на основе данных межпланетной станции «Юнона» (Juna), запущенной в 2011 году. Об этом сообщается на сайте NASA.

Микроволновый радиометр MWR «Юноны» смог заглянуть под слой облаков Юпитера и измерить глубину Большого Красного пятна — огромного антициклона, который астрономы наблюдают с 1665 года.

Оказалось, шторм простирается на 350-500 километров вглубь атмосферы — это ниже того уровня, на котором вода и аммиак юпитерианской атмосферы конденсируются в плотные облака. При этом зональные вихри вокруг Большого Красного пятна уходят ещё глубже — почти на три тысячи километров вниз.

Высота и размер Большого Красного пятна означают, что концентрация атмосферной массы внутри шторма потенциально может быть обнаружена приборами, изучающими гравитационное поле Юпитера. NASA

Диаметр Большого Красного пятна составляет около 16 тысяч километров. По словам авторов исследования, «это гигантский шторм» — ветер в нём непрерывно дует со скоростью 500 километров в час. «Если бы вы поместили Землю в этот шторм, он поглотил бы и космическую станцию», — объяснил Йохай Каспи. При этом размер Большого Красного пятна постоянно уменьшается — в начале наблюдений его диаметр достигал 40-50 тысяч километров.

Большое Красное пятно в сравнении с Землей

Учёные обнаружили непонятную взаимосвязь между направлением вращения вихрей в юпитерианской атмосфере и их температурной картой. Те вихри, которые вращаются по направлению вращения планеты, теплее в верхней части и холоднее в нижней. Вихри, которые вращаются в обратную сторону, холоднее сверху и теплее внизу.

Также астрономы не могут понять, как образуются стройные атмосферные пояса Юпитера — белые и красноватые полосы облаков, которые разделены сильными ветрами, дующими в противоположных направлениях. Данные «Юноны» показывают, что в их формировании может играть роль газообразный аммиак — он перемещается вверх и вниз «в удивительной согласованности с наблюдаемыми струйными потоками».