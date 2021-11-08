Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Артём Мазанов

Первые снимки Земли с новейшего спутника NASA Landsat 9 Статьи редакции

Снимки «дают представление о том, как миссия поможет людям управлять жизненно важными природными ресурсами и понять последствия изменения климата».

4 4 комментария
509 просмотров

NASA опубликовало фотографии, которые новейший спутник Landsat 9 сделал 31 октября. В агентстве рассказали, что фотографии помогают контролировать состояние сельскохозяйственных культур и управлять поливной водой. Новые снимки также предоставили данные об изменении ландшафта в Гималаях в высокогорной Азии и на побережье Австралии.

Гималаи
Западная Австралия
Округ Навахо
Знаменитые пляжи с белым песком в Пенсакола-Бич
Озеро Эри и Детройт

Спутник оснащён двумя датчиками OLI-2 и TIRS-2, которые способны делать снимки на 11 длинах световых волн, от видимой до инфракрасной области спектра. Их работу NASA показала на двух снимках.

Ожидается, что Landsat 9 будет передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли. Он будет работать вместе со спутником Landsat 8.

Миллионы красочных фото Земли и тысячи научных…
Недавно группа спутников пополнилась аппаратом Landsat 9, который даст точную информацию, какие…
tjournal.ru

#nasa #природа #экология

4 4 комментария
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Предметный Гоша

на вид точно такие же фотографии, как со старых спутников

Ответить
2
Ivan

Более плоское изображение

Ответить
0
Чехол от очков

Отличаются незначительно, так и есть. Landsat - это про надёжность, непрерывность, преемственность, площадь покрытия и открытость. Это не про инновации

Ответить
0
Тиджей

красивая хуета эта земля

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null