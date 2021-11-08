Снимки «дают представление о том, как миссия поможет людям управлять жизненно важными природными ресурсами и понять последствия изменения климата».

{"id":471055,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 NASA Landsat 9","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9&title=\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 NASA Landsat 9","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9&text=\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 NASA Landsat 9","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9&text=\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 NASA Landsat 9","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 NASA Landsat 9&body=https:\/\/tjournal.ru\/science\/471055-pervye-snimki-zemli-s-noveyshego-sputnika-nasa-landsat-9","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 509 просмотров

NASA опубликовало фотографии, которые новейший спутник Landsat 9 сделал 31 октября. В агентстве рассказали, что фотографии помогают контролировать состояние сельскохозяйственных культур и управлять поливной водой. Новые снимки также предоставили данные об изменении ландшафта в Гималаях в высокогорной Азии и на побережье Австралии.

Гималаи

Западная Австралия

Округ Навахо

Знаменитые пляжи с белым песком в Пенсакола-Бич

Озеро Эри и Детройт

Спутник оснащён двумя датчиками OLI-2 и TIRS-2, которые способны делать снимки на 11 длинах световых волн, от видимой до инфракрасной области спектра. Их работу NASA показала на двух снимках.