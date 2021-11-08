Первые снимки Земли с новейшего спутника NASA Landsat 9 Статьи редакции
Снимки «дают представление о том, как миссия поможет людям управлять жизненно важными природными ресурсами и понять последствия изменения климата».
NASA опубликовало фотографии, которые новейший спутник Landsat 9 сделал 31 октября. В агентстве рассказали, что фотографии помогают контролировать состояние сельскохозяйственных культур и управлять поливной водой. Новые снимки также предоставили данные об изменении ландшафта в Гималаях в высокогорной Азии и на побережье Австралии.
Спутник оснащён двумя датчиками OLI-2 и TIRS-2, которые способны делать снимки на 11 длинах световых волн, от видимой до инфракрасной области спектра. Их работу NASA показала на двух снимках.
Ожидается, что Landsat 9 будет передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли. Он будет работать вместе со спутником Landsat 8.