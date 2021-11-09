Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Атлантическом океане Статьи редакции
На борту корабля находятся астронавты из США, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 приводнился в океане у побережья штата Флорида после возвращения экипажа с Международной космической станции (МКС). Трансляция посадки велась на сайте NASA.
На борту корабля под названием Endeavour находятся американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Они везут с собой результаты проведённых на станции научных исследований весом около 240,5 килограммов.
8 ноября Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС. Перед возвращением на Землю корабль облетел МКС, чтобы сделать фотографии.
Это был второй регулярный полёт к МКС американского пилотируемого корабля многоразового использования, который создала компания SpaceX. Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле 2021 года
SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек в ноябре 2020 года.