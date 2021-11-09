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Наука
Сергей Исенеков

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Атлантическом океане Статьи редакции

На борту корабля находятся астронавты из США, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

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Экипаж корабля Crew Dragon после приводнения у побережья Флориды Фото NASA

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 приводнился в океане у побережья штата Флорида после возвращения экипажа с Международной космической станции (МКС). Трансляция посадки велась на сайте NASA.

На борту корабля под названием Endeavour находятся американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Они везут с собой результаты проведённых на станции научных исследований весом около 240,5 килограммов.

NASA @NASA
Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space.

8 ноября Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС. Перед возвращением на Землю корабль облетел МКС, чтобы сделать фотографии.

Это был второй регулярный полёт к МКС американского пилотируемого корабля многоразового использования, который создала компания SpaceX. Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле 2021 года

SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек в ноябре 2020 года.

#новости #nasa #spacex #crewdragon

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Андрей Рядькин
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7
Arthur Zugrov

Ну ничего, у нас тоже космические проекты с братушками из Афганистана и Беларуси будут. Одни будут подрывать, чтобы обеспечить тягу для взлета, а другой - скидывать картофельный балласт.

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2
Желающий Мика

Молодцы, успехов

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1
Константин Марков

Почему не было негра с ними?

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–4
Сталин спас Россию

Потому что он был с твоей мамкой

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0
Константин Марков

Он был с тобой мой сладкий.

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0
Пп Пп

Там ещё проблема была с раскрытием одного парашюта.

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0
Al

Сапоги кринжовые

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0
Желающий Мика

А, вот зачем сапоги

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0
Константин Марков

Хуйня на которой летают не надежная, вдруг в воду упадут и ноги намочат.

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0
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