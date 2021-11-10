Задержка программы также связана с судебным иском от компании Blue Origin Джеффа Безоса из-за контракта на лунный посадочный модуль.

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В NASA причиной переносов миссии «Артемида» (Artemis) называют изменения масштабов некоторых космических программ, пандемию коронавируса и недостаток финансирования. Об этом рассказал администратор NASA Билл Нельсон во время телефонной пресс-конференции, пишет CNBC.

Нельсон отметил, что цель администрации бывшего президента США Дональда Трампа по высадке человека в 2024 году не была обоснована технической осуществимостью. Также один из факторов задержки реализации программы связан с судебным иском от компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она пыталась оспорить выбор SpaceX как разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну.

По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привёл к потере семи месяцев работы с компанией SpaceX Илона Маска по контракту. Решением федерального суда, который вынесли в начале ноября 2021 года, Blue Origin было отказано в иске против NASA.

В 2019 году NASA анонсировало трёхэтапную лунную программу «Артемида». Первый этап состоит из беспилотного полёта корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй предполагает облёт вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхности Луны.

Дата третьего этапа не раз подвергалась критике. В августе 2021 года NASA заявило, что не успевает подготовить к 2024 году скафандры для астронавтов.