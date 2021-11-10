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Наука
Сергей Исенеков

NASA перенесло высадку астронавтов на Луну на 2025 год Статьи редакции

Задержка программы также связана с судебным иском от компании Blue Origin Джеффа Безоса из-за контракта на лунный посадочный модуль.

27 27 комментариев
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В NASA причиной переносов миссии «Артемида» (Artemis) называют изменения масштабов некоторых космических программ, пандемию коронавируса и недостаток финансирования. Об этом рассказал администратор NASA Билл Нельсон во время телефонной пресс-конференции, пишет CNBC.

Нельсон отметил, что цель администрации бывшего президента США Дональда Трампа по высадке человека в 2024 году не была обоснована технической осуществимостью. Также один из факторов задержки реализации программы связан с судебным иском от компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она пыталась оспорить выбор SpaceX как разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну.

По словам Нельсона, судебный процесс по иску Blue Origin привёл к потере семи месяцев работы с компанией SpaceX Илона Маска по контракту. Решением федерального суда, который вынесли в начале ноября 2021 года, Blue Origin было отказано в иске против NASA.

В 2019 году NASA анонсировало трёхэтапную лунную программу «Артемида». Первый этап состоит из беспилотного полёта корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй предполагает облёт вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхности Луны.

Дата третьего этапа не раз подвергалась критике. В августе 2021 года NASA заявило, что не успевает подготовить к 2024 году скафандры для астронавтов.

SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну. В мае 2021 года NASA приостановило контракт со SpaceX из-за протеста конкурентов.

#новости #nasa #космос

27 27 комментариев
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Some Dude

понятно. опять будут снимать все в павильоне. только теперь с гринскрином и cgi xD
(это шутка если что)

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5
Аккуратный Валера

даже при наличии признания советскими космонавтами, кучи доказанных материалов и просто логики всё равно это в павильоне диснейя было, не старайся)

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5
rustyrazor

У меня есть знакомый свидетель теории криптоколоний, который утверждает, что СССР сам солгал о высадке американцев, т.к. и Америка, и СССР, являются колониями Британии и этот обман делали по распоряжению из Лондона.
Так что, как говорится, ваши аргументы - не аргументы ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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11
Аккуратный Валера

теория заговора внутри теории заговора

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13
FAT FATOVITCH

Ну, с учетом темпов вывоза нала в западные страны теория криптоколоний уже не является чем то сумасшедшим.

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1
Arthur Sergeev

Вы уже высадились со своими комментариями.

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0
Аккуратный Валера

здорово артур

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0
Arthur Sergeev

Как думаешь, когда украинцы высадиться на луну? На байрактарах.

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0
Аккуратный Валера

думаю когда захотят , байрактары топ за свои деньги

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0
Arthur Sergeev

"думаю когда захотят"
Что захотят?

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0
Аккуратный Валера

ну захотят в космосе че то делать, пока более важные дела есть видимо

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0
Arthur Sergeev

да, не.

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1
Аккуратный Валера

ну наверное да, хотя хз

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1
Slow Zeleniy

Нет это не шутка 👀

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5
Андрей Охапкин

Можно просто на фоне экранов
https://www.insider.com/green-screen-virtual-sets-mandalorian-2020-4

(это шутка если что)

Это пометка для, скажем так, особенной аудитории? )

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3
Some Dude

Это пометка для, скажем так, особенной аудитории? )

судя по тому, что тут есть воинствующие антиваксеры, то, вполне возможно, что тут и сторонники теории заговоров жидомасонов есть xD

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1
Some Dude

ого! я думал съемку на фоне экранов как раз гринскринами и заменили. с тех пор, когда всякие полеты супермена снимали на фоне экрана. оказывается. нет. спасибо за инфу, буду знать

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0
Аккуратный Валера

cgi

В директории CGI-BIN, кайф

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1
Sergey Viktorovich

Решили не отрывать Вильнева от съёмок второй Дюны.

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4
Аккуратный Валера

Я бы посмотрел как Дейв Батиста высаживается на Луну

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0
Аккуратный Валера

подождите но ведь они же тогда дают возможность русским успеть высадить своих пораньше.
они что с нами не конкурируют???

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0
Сергей Павлов
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1
Слава Инженеров

всмысле успеть, если уже давно были

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0
Джордж Харви

Просто кончились права на спрайты

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0
FAT FATOVITCH

Я сдохну быстрее, чем кто то высадится - сейчас начнут разборки, потом перенесут, потом опять будут разбираться. Сталина на них нет - высадился или в гулаг.

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0
Dmitry Sursin

Там говорят опять "холодная война" намечается, только один главный герой сменился...

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0
Аккуратный Валера

Также один из факторов задержки реализации программы связан с судебным иском от компании Blue Origin Джеффа Безоса.

🙃

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0
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