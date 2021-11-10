Космические аппараты достигнут Титана в 2039 году.

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Иллюстрация Парижского университета



Европейское космическое агентство (ЕКА) представило миссию «Посейдон» — программу запуска орбитального аппарата с посадочным модулем к Титану, спутнику Сатурна. Её цель — изучить озёра и реки в полярных областях спутника, собрать данные об атмосфере и геологии Титана, а также попытаться найти следы возможной жизни. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на предварительную публикацию ЕКА.

Космический аппарат миссии «Посейдон» должен достичь Титана в 2039 году и спустить на его поверхность посадочный модуль. Учёные пока не решили, как именно он будет выглядеть — это может быть большой дрон-амфибия, который будет плавать в озёрах и морях Титана, или же целая армия летающих мини-дронов.

Орбитальная часть аппарата будет вращаться вокруг спутника Сатурна, чтобы с помощью приборов изучать его атмосферу и геологическое устройство. Также на него возложена задача отыскать следы возможной жизни на Титане. Посадочный модуль в свою очередь сможет плавать в местных морях, либо летать, изучая атмосферу и фотографируя поверхность Титана.

В ЕКА отмечают, что лучше всего, когда «воздушный» и «водный» модули работают вместе. Аппарат, который спускается в озёра и реки, будет выступать в качестве базового аппарата, как станция подзарядки и место сбора информации от мини-дронов. Агентство с помощью своих устройств также хочет изучить сезонные изменения атмосферы и поверхность Титана, которые остаются неизвестными для учёных.

Сотрудники ЕКА не исключают, что миссия «Посейдон» может начаться раньше в качестве дополнения к программе NASA по отправке вертолёта Dragonfly на Титан. Он достигнет спутника Сатурна уже в 2034 году и тоже будет искать признаки жизни на нём.

Титан — крупнейший спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе. На Титане есть атмосфера, озёра, моря, океаны, лёд и идут дожди. Но на Земле дожди состоят из воды, а на Титане — из жидкого этана и метана.

Как предполагают учёные, это одно из немногих мест в Солнечной системе, где может существовать жизнь. Однако плотная атмосфера спутника Сатурна не позволяет полностью изучить поверхность Титана.