Евросоюз отправит армию дронов на спутник Сатурна — они будут изучать озёра на его поверхности и искать признаки жизни Статьи редакции
Космические аппараты достигнут Титана в 2039 году.
Европейское космическое агентство (ЕКА) представило миссию «Посейдон» — программу запуска орбитального аппарата с посадочным модулем к Титану, спутнику Сатурна. Её цель — изучить озёра и реки в полярных областях спутника, собрать данные об атмосфере и геологии Титана, а также попытаться найти следы возможной жизни. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на предварительную публикацию ЕКА.
Космический аппарат миссии «Посейдон» должен достичь Титана в 2039 году и спустить на его поверхность посадочный модуль. Учёные пока не решили, как именно он будет выглядеть — это может быть большой дрон-амфибия, который будет плавать в озёрах и морях Титана, или же целая армия летающих мини-дронов.
Орбитальная часть аппарата будет вращаться вокруг спутника Сатурна, чтобы с помощью приборов изучать его атмосферу и геологическое устройство. Также на него возложена задача отыскать следы возможной жизни на Титане. Посадочный модуль в свою очередь сможет плавать в местных морях, либо летать, изучая атмосферу и фотографируя поверхность Титана.
В ЕКА отмечают, что лучше всего, когда «воздушный» и «водный» модули работают вместе. Аппарат, который спускается в озёра и реки, будет выступать в качестве базового аппарата, как станция подзарядки и место сбора информации от мини-дронов. Агентство с помощью своих устройств также хочет изучить сезонные изменения атмосферы и поверхность Титана, которые остаются неизвестными для учёных.
Сотрудники ЕКА не исключают, что миссия «Посейдон» может начаться раньше в качестве дополнения к программе NASA по отправке вертолёта Dragonfly на Титан. Он достигнет спутника Сатурна уже в 2034 году и тоже будет искать признаки жизни на нём.
Титан — крупнейший спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе. На Титане есть атмосфера, озёра, моря, океаны, лёд и идут дожди. Но на Земле дожди состоят из воды, а на Титане — из жидкого этана и метана.
Как предполагают учёные, это одно из немногих мест в Солнечной системе, где может существовать жизнь. Однако плотная атмосфера спутника Сатурна не позволяет полностью изучить поверхность Титана.
Космические аппараты уже приземлялись на поверхность Титана. В 2005 году зонд «Гюйгенс» отправил с поверхности спутника первые данные — фотографии и информацию о силе ветра и свойствах грунта.
Таки гипотетически есть возможность что где-то в его глубинах есть именно что океаны обычной воды.
Но вообще тут есть более интересные места для изучения:
Европа, Энцелад, Каллисто и Ганимед.
На Европе толщина льда около 100 км, так что искать там что-то наверное нам пока не по силам.
На Ганимеде толщина льда 1000 км(!), возможно есть океаны где-то между слоев этого льда.
У Каллисто тоже какие-то сотни км толщина корки.
А вот из Энцелада вода буквально гейзерами бьет из расколов.
Самое интересное, что скорее всего жидкой воды подо льдом некоторых из этих спутников может быть гораздо больше, чем есть на Земле, из-за впечатляющей глубины этих океанов (сотни км).
А Титан был выбран, как я понимаю, вот из-за этого:
В июне 2010 года учёные, по результатам анализа данных миссии Кассини-Гюйгенс, сообщили об аномалиях в атмосфере Титана, около его поверхности. На основании этого они выдвинули гипотезу о «дыхании» примитивных биологических организмов. Согласно этой гипотезе, организмы могли бы поглощать газообразный водород и питаться молекулами ацетилена, при этом в процессе их жизнедеятельности образовывался бы метан. В итоге на Титане наблюдалась бы нехватка ацетилена и снижение содержания водорода около поверхности[2]. Однако прямых доказательств существования жизни на Титане пока нет.