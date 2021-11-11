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Наука
Сергей Исенеков

Учёные впервые нашли чёрную дыру за пределами Млечного пути новым методом — по влиянию на движение соседней звезды Статьи редакции

Чёрной дыре всего 100 миллионов лет, а находится она в 160 тысячах световых лет от нашей галактики.

39 39 комментариев
998 просмотров
Чёрная дыра рядом со звездой Иллюстрация Европейской южной обсерватории

Учёным Европейской южной обсерватории удалось обнаружить небольшую чёрную дыру за пределами Млечного пути. Она находится в звёздном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако. Об этом сказано на сайте обсерватории.

Эта чёрная дыра примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца. Астрономам удалось открыть её благодаря резким изменениям в скорости движения одной из звёзд, расположенной в их молодом скоплении. «Её обнаружение открывает дорогу для проведения „переписи” чёрных дыр звёздной массы и изучения их ранней эволюции», — рассказали в Европейской южной обсерватории.

Наблюдения за чёрной дырой велись с применение спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT в пустыне Атакама в Чили. Учёным удалось выяснить, что одна из звёзд в скоплении под названием NGC 1850 время от времени резко меняет скорость движения примерно на 300 километров в секунду.

Изображение чёрной дыры, обнаруженной вне Млечного пути, полученное благодаря Очень большому телескопу Иллюстрация Европейской южной обсерватории

Дальнейшие наблюдения дали понять, что звезда находится очень близко к чёрной дыре. Поэтому под действием дыры она вытянулась в форму эллипса. По словам учёных, чёрная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнёт это делать в ближайшее время.

Как заявляют астрономы Европейской южной обсерватории, применённый метод в дальнейшем позволит обнаружить другие молодые чёрные дыры, а также узнать о них и их эволюции намного больше. Благодаря сравнению с более зрелыми и массивными чёрными дырами учёные смогут понять, как происходит их расширение.

Чёрные дыры звёздной массы возникают в результате гравитационного коллапса крупных звёзд. Чаще всего их очень сложно обнаружить даже на небольшом расстоянии от Земли. Это связано с тем, что они почти не вырабатывают изучения, а астрономы узнают о них лишь благодаря ближайшим звёздам. Чёрные дыры перетягивают на себя их материю, в результате чего возникает вспышка.

Раньше учёные уже выявляли малые чёрные дыры звёздных масс в других галактиках, регистрируя рентгеновское излучение, которое испускается при поглощении ими вещества, или гравитационные волны, которые возникают при слиянии чёрной дыры с другой такой же дырой или с нейтронной звездой.

Однако, чаще всего чёрные дыры звёздных масс не выдают своего присутствия ни рентгеновским излучением, ни гравитационными волнами.

#новости #космос #наука

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Тактический Даниль

Вы прикиньте, на таких расстояниях вычислить изменение скорости на какие-то 300кмс! Это же какая точность. Это триумф разума и техники, вот сколькл не читаю подобные новости, всегда восхищаюсь.

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16
Ху Эмай

восхищаюсь

я тоже

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3
Тактический Даниль

Сотку не верну

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2
Scronullik

Мы живём в удивительное время. В эпоху, когда человечество осваивает термоядерную энергию и получает математические решения о сверхсветовых путешествиях.

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2
Тактический Даниль

На самом деле, я думаю каждое поколение так же думало о своем состоянии науки, но та доступность информации о прорывах в науке и возможность даже такому пролетариату как я, что то понимать — беспрецедентная.

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3
Scronullik

Так и есть)

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2
Тактический Даниль

чёрная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнёт это делать в ближайшее время.

А может уже начала, пока там к нам свет дойдет…

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1
Тактический Даниль

Помогите найти на картинке чёрную дыру а

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1
Тактический Даниль
Ответить
3
Кислоебальный

simple trick, but quite unbreakable

Ответить
2
Jared

так вон же она

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0
Тактический Даниль

Учёные впервые нашли чёрную дыру

похоже моего бывшего нашли

Ответить
1
Артём Мазанов

Проверься на всякий случай

Ответить
1
Тактический Даниль

тогда и ты тоже проверься, мало ли

Ответить
4
Тактический Даниль

как то по гейски звучит

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1
Тактический Даниль

удивляет, да?

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1
Тактический Даниль

немного непривычно для сайта консерваторов

Ответить
0
Тактический Даниль

другие молодые чёрные дыры

( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

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1
Ху Эмай

гыыы

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2
Тактический Даниль

Сначала прочитал эту новость без осознания. Ну типа «прикольно нашли чёрную дыру». А потом внезапно осознал что такое 160 Тысяч ( 160 000 ЛЕТ ). Причём не каких то там наших лет а световых.
Т.е ебаный пучок света со скоростью света будет пиздовать до этой чёрной дыры 160 000 сука своих лет. В людских годах это сколько? Миллионов 20? Пиздец же. Вон сколько неизвестного и человечество это даже не пук, а пылинка. А нас волнует процент по кредиту и что кошка в тапки нагадила и какую коробку из бетона где купить. Жалкие маленькие никчёмные людишки. Сократ плюнул бы каждому в лицо и был бы прав.
Порвался чёт.

Ответить
0
Алексей Иванов

1 световой год - расстояние, которое свет проходит за 1 "человеческий" год

Ответить
1
Александр Воронин

он про ОТО говорит, пока свет со скоростью света из точки а в точку б прилетит для пучка то 1 год пройдет, а вот для точки А дохуялет пройдет если не больше

Ответить
1
Тактический Даниль

Дохуя это мало, точка А ведь не летит никуда

Ответить
0
Marselin

Меня действительно больше волнует процент по кредиту, чем черная дыра хрен знает где и что ты мне сделаешь?

Ответить
0
Onetwo Threefour

Световой год это расстояние

Ответить
0
Vovonyka .

Порвался - соберись.

Ответить
0
Semen Semenov

Почему это важно для землян?

Ответить
–1
Тактический Даниль

Наше (человеческое) любопытство позволило нам развиваться. Любопытство — двигатель прогресса.

Ответить
0
Слава Инженеров
Ответить
1
Stanley H. Tweedle

А кто это у нас новенький редактор?

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0
Артём Мазанов

Да какой уж новенький

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0
Ху Эмай

уже заюзаный?

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0
Stanley H. Tweedle

уже заёбаный*

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0
Ху Эмай

я хотел выглядеть деликатным

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Ты на тж брат, пиши прямо

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0
user37437

Жесть конечно планете стрёмно сейчас.

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0
Jared

черные дыры - это такой стрем стремский. довольно страшная по своей природе штука. если вдуматься, что будет с человеком, если он в нее упадет. билет в один конец

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0
Mordegard Glezgorv

Если человек упадёт в чёрную дыру, на дне он найдёт рубль

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0
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