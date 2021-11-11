Учёные впервые нашли чёрную дыру за пределами Млечного пути новым методом — по влиянию на движение соседней звезды Статьи редакции
Чёрной дыре всего 100 миллионов лет, а находится она в 160 тысячах световых лет от нашей галактики.
Учёным Европейской южной обсерватории удалось обнаружить небольшую чёрную дыру за пределами Млечного пути. Она находится в звёздном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако. Об этом сказано на сайте обсерватории.
Эта чёрная дыра примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца. Астрономам удалось открыть её благодаря резким изменениям в скорости движения одной из звёзд, расположенной в их молодом скоплении. «Её обнаружение открывает дорогу для проведения „переписи” чёрных дыр звёздной массы и изучения их ранней эволюции», — рассказали в Европейской южной обсерватории.
Наблюдения за чёрной дырой велись с применение спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT в пустыне Атакама в Чили. Учёным удалось выяснить, что одна из звёзд в скоплении под названием NGC 1850 время от времени резко меняет скорость движения примерно на 300 километров в секунду.
Дальнейшие наблюдения дали понять, что звезда находится очень близко к чёрной дыре. Поэтому под действием дыры она вытянулась в форму эллипса. По словам учёных, чёрная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнёт это делать в ближайшее время.
Как заявляют астрономы Европейской южной обсерватории, применённый метод в дальнейшем позволит обнаружить другие молодые чёрные дыры, а также узнать о них и их эволюции намного больше. Благодаря сравнению с более зрелыми и массивными чёрными дырами учёные смогут понять, как происходит их расширение.
Чёрные дыры звёздной массы возникают в результате гравитационного коллапса крупных звёзд. Чаще всего их очень сложно обнаружить даже на небольшом расстоянии от Земли. Это связано с тем, что они почти не вырабатывают изучения, а астрономы узнают о них лишь благодаря ближайшим звёздам. Чёрные дыры перетягивают на себя их материю, в результате чего возникает вспышка.
Раньше учёные уже выявляли малые чёрные дыры звёздных масс в других галактиках, регистрируя рентгеновское излучение, которое испускается при поглощении ими вещества, или гравитационные волны, которые возникают при слиянии чёрной дыры с другой такой же дырой или с нейтронной звездой.
Однако, чаще всего чёрные дыры звёздных масс не выдают своего присутствия ни рентгеновским излучением, ни гравитационными волнами.
Сначала прочитал эту новость без осознания. Ну типа «прикольно нашли чёрную дыру». А потом внезапно осознал что такое 160 Тысяч ( 160 000 ЛЕТ ). Причём не каких то там наших лет а световых.
Т.е ебаный пучок света со скоростью света будет пиздовать до этой чёрной дыры 160 000 сука своих лет. В людских годах это сколько? Миллионов 20? Пиздец же. Вон сколько неизвестного и человечество это даже не пук, а пылинка. А нас волнует процент по кредиту и что кошка в тапки нагадила и какую коробку из бетона где купить. Жалкие маленькие никчёмные людишки. Сократ плюнул бы каждому в лицо и был бы прав.
Порвался чёт.
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