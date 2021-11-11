Чёрной дыре всего 100 миллионов лет, а находится она в 160 тысячах световых лет от нашей галактики.

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Чёрная дыра рядом со звездой Иллюстрация Европейской южной обсерватории

Учёным Европейской южной обсерватории удалось обнаружить небольшую чёрную дыру за пределами Млечного пути. Она находится в звёздном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако. Об этом сказано на сайте обсерватории.

Эта чёрная дыра примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца. Астрономам удалось открыть её благодаря резким изменениям в скорости движения одной из звёзд, расположенной в их молодом скоплении. «Её обнаружение открывает дорогу для проведения „переписи” чёрных дыр звёздной массы и изучения их ранней эволюции», — рассказали в Европейской южной обсерватории.

Наблюдения за чёрной дырой велись с применение спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT в пустыне Атакама в Чили. Учёным удалось выяснить, что одна из звёзд в скоплении под названием NGC 1850 время от времени резко меняет скорость движения примерно на 300 километров в секунду.

Изображение чёрной дыры, обнаруженной вне Млечного пути, полученное благодаря Очень большому телескопу Иллюстрация Европейской южной обсерватории

Дальнейшие наблюдения дали понять, что звезда находится очень близко к чёрной дыре. Поэтому под действием дыры она вытянулась в форму эллипса. По словам учёных, чёрная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнёт это делать в ближайшее время.

Как заявляют астрономы Европейской южной обсерватории, применённый метод в дальнейшем позволит обнаружить другие молодые чёрные дыры, а также узнать о них и их эволюции намного больше. Благодаря сравнению с более зрелыми и массивными чёрными дырами учёные смогут понять, как происходит их расширение.

Чёрные дыры звёздной массы возникают в результате гравитационного коллапса крупных звёзд. Чаще всего их очень сложно обнаружить даже на небольшом расстоянии от Земли. Это связано с тем, что они почти не вырабатывают изучения, а астрономы узнают о них лишь благодаря ближайшим звёздам. Чёрные дыры перетягивают на себя их материю, в результате чего возникает вспышка.

Раньше учёные уже выявляли малые чёрные дыры звёздных масс в других галактиках, регистрируя рентгеновское излучение, которое испускается при поглощении ими вещества, или гравитационные волны, которые возникают при слиянии чёрной дыры с другой такой же дырой или с нейтронной звездой.