Жительница Аргентины полностью избавилась от ВИЧ без лечения — это второй известный случай в истории Статьи редакции
Организм женщины по неизвестным причинам очистился от вируса всего за четыре года.
Международная команда учёных сообщила о втором обнаруженном случае «естественного излечения» от ВИЧ без медикаментов и пересадки костного мозга. Врачи проанализировали генетический код миллиардов клеток неназванной пациентки и нашли всего семь неактивных экземпляров вируса, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.
Женщина, проживающая в аргентинском городе Эсперанса, заразилась ВИЧ в 2013 году — это показали анализы крови. Однако инфекция никак не проявляла себя, и даже многие тесты не могли обнаружить вирус из-за его неактивности. Поэтому женщине не назначили лекарств или других методов терапии.
Пациентка из Эсперансы — особый тип «элитного контроллера»
Примерно 0,5% людей способны заражаться ВИЧ без каких-либо последствий для себя. Таких пациентов называют «элитными контроллерами» — вирус никак не отражается на их здоровье и не вызывает лихорадки, болей, сыпи и прочих типичных симптомов ВИЧ-инфекции.
Однако почти у всех «элитных контроллеров» ВИЧ всё же остаётся в неактивных участках ДНК некоторых клеток. Жительница Эсперансы — второй известный медицине случай особой разновидности «элитных контроллеров», чей иммунитет смог не только подавить ВИЧ, но и вычистить его из организма. Первым таким случаем стала 66-летняя Лорин Вилленбург из Сан-Франциско, которая заразилась ВИЧ ещё в 1992 году.
Почему «элитные контроллеры» способны сдерживать инфекцию
ВИЧ проникает в иммунные клетки, внедряется в их ДНК и «ломает» генетическую программу — вместо того, чтобы бороться с инфекциями, заражённые иммунные клетки начинают производить новые копии вируса. У ВИЧ не всегда получается попасть в активный участок ДНК — нередко он вклинивается в гены, которые никогда не «запускаются на исполнение».
Обычно иммунитет не замечает ничего подозрительного в заражённых клетках, даже когда они начинают активно создавать и выпускать в кровоток новые копии вируса. Но у «элитных контроллеров» здоровые лейкоциты и лимфоциты по каким-то причинам агрессивно реагируют на «поломанных» собратьев и уничтожают их под корень.
Из-за этого в организме «элитного контроллера» инфекция не может развиться как обычно — ВИЧ сохраняется только в тех клетках, где он попал в неактивную часть ДНК и не смог запустить свою программу. Такие экземпляры вируса не привлекают внимания здоровых иммунных клеток, но и вреда здоровью причинить не могут — они просто присутствуют в организме в некоторых количествах.
Какое значение это имеет для медицины
Иммунитет такого редкого типа пациентов может дать ценную информацию для создания средств лечения ВИЧ-инфекции — возможно, у них есть какая-то мутация в ДНК, которая позволяет здоровым иммунным клеткам реагировать на заражённые, даже если они не производят новые копии вируса.
Часть «элитных контроллеров» способна переносить ВИЧ без последствий для себя как раз из-за генетической мутации: у их иммунных клеток нет рецептора CCR5, к которому цепляется вирус. Если обычному ВИЧ-инфицированному человеку передать иммунные клетки с такой мутацией — они уничтожат вирус, оставаясь для него почти неуязвимыми. Этим способом успешно вылечили «берлинского пациента» в 2007 году (умер в прошлом году от лейкемии) и «лондонского пациента» в 2019 году — им пересадили костный мозг от «элитного контроллера».
Сейчас тестируют и другие методы борьбы с ВИЧ — например, в США создали препарат, который находит вирус в генетическом коде заражённых клеток и вырезает его оттуда.