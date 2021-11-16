Организм женщины по неизвестным причинам очистился от вируса всего за четыре года.

{"id":475815,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0410\u0440\u0433\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u0412\u0418\u0427 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii&title=\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0410\u0440\u0433\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u0412\u0418\u0427 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii&text=\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0410\u0440\u0433\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u0412\u0418\u0427 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii&text=\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0410\u0440\u0433\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u0412\u0418\u0427 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0410\u0440\u0433\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u0412\u0418\u0427 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438&body=https:\/\/tjournal.ru\/science\/475815-zhitelnica-argentiny-polnostyu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-eto-vtoroy-izvestnyy-sluchay-v-istorii","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 635 просмотров

Заражённая иммунная клетка (синего цвета) выпускает новые копии вируса иммунодефицита человека (зелёного цвета) Изображение Wikimedia

Международная команда учёных сообщила о втором обнаруженном случае «естественного излечения» от ВИЧ без медикаментов и пересадки костного мозга. Врачи проанализировали генетический код миллиардов клеток неназванной пациентки и нашли всего семь неактивных экземпляров вируса, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

Женщина, проживающая в аргентинском городе Эсперанса, заразилась ВИЧ в 2013 году — это показали анализы крови. Однако инфекция никак не проявляла себя, и даже многие тесты не могли обнаружить вирус из-за его неактивности. Поэтому женщине не назначили лекарств или других методов терапии.

С 2017 года учёные из Аргентины и США начали регулярно секвенировать ДНК клеток крови пациентки, а в 2020 году у неё во время беременности взяли для изучения 500 миллионов клеток плаценты. Все эти анализы показали отсутствие ВИЧ — удалось найти только семь неактивных копий вируса. В марте прошлого года женщина родила здоровую дочь.

Пациентка из Эсперансы — особый тип «элитного контроллера»

Примерно 0,5% людей способны заражаться ВИЧ без каких-либо последствий для себя. Таких пациентов называют «элитными контроллерами» — вирус никак не отражается на их здоровье и не вызывает лихорадки, болей, сыпи и прочих типичных симптомов ВИЧ-инфекции.

Однако почти у всех «элитных контроллеров» ВИЧ всё же остаётся в неактивных участках ДНК некоторых клеток. Жительница Эсперансы — второй известный медицине случай особой разновидности «элитных контроллеров», чей иммунитет смог не только подавить ВИЧ, но и вычистить его из организма. Первым таким случаем стала 66-летняя Лорин Вилленбург из Сан-Франциско, которая заразилась ВИЧ ещё в 1992 году.

Почему «элитные контроллеры» способны сдерживать инфекцию

ВИЧ проникает в иммунные клетки, внедряется в их ДНК и «ломает» генетическую программу — вместо того, чтобы бороться с инфекциями, заражённые иммунные клетки начинают производить новые копии вируса. У ВИЧ не всегда получается попасть в активный участок ДНК — нередко он вклинивается в гены, которые никогда не «запускаются на исполнение».

Схема распространения ВИЧ по организму из одной клетки в другую Изображение Wikimedia

Обычно иммунитет не замечает ничего подозрительного в заражённых клетках, даже когда они начинают активно создавать и выпускать в кровоток новые копии вируса. Но у «элитных контроллеров» здоровые лейкоциты и лимфоциты по каким-то причинам агрессивно реагируют на «поломанных» собратьев и уничтожают их под корень.

Из-за этого в организме «элитного контроллера» инфекция не может развиться как обычно — ВИЧ сохраняется только в тех клетках, где он попал в неактивную часть ДНК и не смог запустить свою программу. Такие экземпляры вируса не привлекают внимания здоровых иммунных клеток, но и вреда здоровью причинить не могут — они просто присутствуют в организме в некоторых количествах.

Какое значение это имеет для медицины

Иммунитет такого редкого типа пациентов может дать ценную информацию для создания средств лечения ВИЧ-инфекции — возможно, у них есть какая-то мутация в ДНК, которая позволяет здоровым иммунным клеткам реагировать на заражённые, даже если они не производят новые копии вируса.

Часть «элитных контроллеров» способна переносить ВИЧ без последствий для себя как раз из-за генетической мутации: у их иммунных клеток нет рецептора CCR5, к которому цепляется вирус. Если обычному ВИЧ-инфицированному человеку передать иммунные клетки с такой мутацией — они уничтожат вирус, оставаясь для него почти неуязвимыми. Этим способом успешно вылечили «берлинского пациента» в 2007 году (умер в прошлом году от лейкемии) и «лондонского пациента» в 2019 году — им пересадили костный мозг от «элитного контроллера».