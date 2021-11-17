Миссия Toliman проверит предположения о наличии потенциально обитаемых планет в соседней системе Альфа Центавра.

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Потенциально обитаемая каменистая планета у Проксимы Центавра Изображение ESA

Международная группа учёных и инженеров объявила о начале миссии Toliman, которая займётся поиском планет с подходящими для жизни условиями в системе Альфа Центавра. Специалисты NASA и Сиднейского университета построят для этого телескоп на деньги австралийских властей и фонда Breakthrough Initiatives российского миллиардера Юрия Мильнера. Об этом сообщает сайт фонда.

Toliman работает по нестандартной схеме: вместо того, чтобы собирать звёздный свет в плотно сфокусированный луч, телескоп через дифракционную линзу раскладывает его в сложный спиральный узор. Этот узор отражает движение звезды в межзвёздном пространстве. Если у неё нет планет — узор получается симметричным. Если планеты есть, даже очень маленькие — они влияют на движение звезды и искажают узор. Так можно с высокой точностью определить наличие планет, их размеры и расстояние от звезды.

Примерно так может выглядеть система Альфа Центавра для телескопа Toliman Изображение Breakthrough Initiatives

Это позволит миссии при относительно небольших затратах эффективно решить единственную задачу: найти небольшие каменные планеты, которые находятся в зоне обитаемости — то есть, не слишком далеко от своих звёзд и не слишком близко к ним. Условия на таких планетах позволяют воде находиться в жидком состоянии, что считается очень важным фактором появления жизни — по крайней мере, в знакомых человеку формах. Также такие планеты удобны для самого человека и потому могут стать целью колонизации.

Иллюстрация телескопа Toliman Изображение Breakthrough Initiatives

Система Альфа Центавра состоит из трёх звёзд и находится в 4,36 световых годах от Земли — это около 41,5 триллиона километров, что очень близко по космическим меркам. По расчётам физика Фримена Дайсона, ядерный двигатель позволит преодолеть это расстояние не более, чем за 130 лет — то есть, в будущем на планеты Альфа Центавра можно послать «корабль поколений» для их колонизации. Однако сначала нужно убедиться, что в системе есть подходящие планеты.

Предполагаемый пейзаж потенциально обитаемой планеты у Проксимы Центавра Изображение ESA

Телескоп Toliman займётся поиском таких планет, выйдя на околоземную орбиту в 2023 году. Он должен проверить существование планеты Альфа Центавра A b, которая якобы вращается вокруг солнцеподобной звезды Альфа Центавра А в пределах обитаемой зоны. Большой интерес представляет и звезда Проксима Центавра: этот красный карлик расположен на 1,3 триллиона километров ближе к Земле и имеет одну подтверждённую каменистую планету, которая также находится в границах обитаемой зоны.