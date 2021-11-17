Частный телескоп начнёт искать похожие на Землю планеты у ближайшей звезды в 2023 году Статьи редакции
Миссия Toliman проверит предположения о наличии потенциально обитаемых планет в соседней системе Альфа Центавра.
Международная группа учёных и инженеров объявила о начале миссии Toliman, которая займётся поиском планет с подходящими для жизни условиями в системе Альфа Центавра. Специалисты NASA и Сиднейского университета построят для этого телескоп на деньги австралийских властей и фонда Breakthrough Initiatives российского миллиардера Юрия Мильнера. Об этом сообщает сайт фонда.
Toliman работает по нестандартной схеме: вместо того, чтобы собирать звёздный свет в плотно сфокусированный луч, телескоп через дифракционную линзу раскладывает его в сложный спиральный узор. Этот узор отражает движение звезды в межзвёздном пространстве. Если у неё нет планет — узор получается симметричным. Если планеты есть, даже очень маленькие — они влияют на движение звезды и искажают узор. Так можно с высокой точностью определить наличие планет, их размеры и расстояние от звезды.
Это позволит миссии при относительно небольших затратах эффективно решить единственную задачу: найти небольшие каменные планеты, которые находятся в зоне обитаемости — то есть, не слишком далеко от своих звёзд и не слишком близко к ним. Условия на таких планетах позволяют воде находиться в жидком состоянии, что считается очень важным фактором появления жизни — по крайней мере, в знакомых человеку формах. Также такие планеты удобны для самого человека и потому могут стать целью колонизации.
Система Альфа Центавра состоит из трёх звёзд и находится в 4,36 световых годах от Земли — это около 41,5 триллиона километров, что очень близко по космическим меркам. По расчётам физика Фримена Дайсона, ядерный двигатель позволит преодолеть это расстояние не более, чем за 130 лет — то есть, в будущем на планеты Альфа Центавра можно послать «корабль поколений» для их колонизации. Однако сначала нужно убедиться, что в системе есть подходящие планеты.
Телескоп Toliman займётся поиском таких планет, выйдя на околоземную орбиту в 2023 году. Он должен проверить существование планеты Альфа Центавра A b, которая якобы вращается вокруг солнцеподобной звезды Альфа Центавра А в пределах обитаемой зоны. Большой интерес представляет и звезда Проксима Центавра: этот красный карлик расположен на 1,3 триллиона километров ближе к Земле и имеет одну подтверждённую каменистую планету, которая также находится в границах обитаемой зоны.
Систему Альфа Центавра будет изучать и телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют вывести в космос 18 декабря 2021 года. В середине октября его доставили на космодром Куру во французской Гвиане и теперь готовят к запуску. «Джеймс Уэбб» снабжён настолько чувствительным оборудованием, что учёные предсказывают открытие внеземной жизни в течение 5-10 лет после его запуска.
Не через пару миллионов, а через 4 миллиарда. Против десяти тысяч, на протяжении которых существует человеческая цивилизация. Нельзя даже с уверенностью сказать, что еще через десять тысяч лет люди все еще будут существовать в нынешнем виде, а не превратят себя во что-то иное, не учинят технологическую сингулярность, не сделают Землю необитаемой или попросту не перебьют друг друга.
Что до межзвездных путешествий, то на околосветовых скоростях это форменное издевательство, на сильно досветовых - лишенное смысла безумие, а возможность сверхсветового перемещения материи современной физикой отрицается.
А практически даже к скорости в 1% световой не приблизились. При нынешних технологиях понадобилось бы столько топлива, чтобы сначала разогнаться, а потом затормозить, сколько толком не произвести, не говоря уже о том, чтобы выпереть такую массу на орбиту.
Ок, не погаснет. Там летальных вариантов для третьей планеты связанных с солнцем достаточно много. #поравалить