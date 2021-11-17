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Наука
Никита Логинов

Частный телескоп начнёт искать похожие на Землю планеты у ближайшей звезды в 2023 году Статьи редакции

Миссия Toliman проверит предположения о наличии потенциально обитаемых планет в соседней системе Альфа Центавра.

22 22 комментария
575 просмотров
Потенциально обитаемая каменистая планета у Проксимы Центавра Изображение ESA

Международная группа учёных и инженеров объявила о начале миссии Toliman, которая займётся поиском планет с подходящими для жизни условиями в системе Альфа Центавра. Специалисты NASA и Сиднейского университета построят для этого телескоп на деньги австралийских властей и фонда Breakthrough Initiatives российского миллиардера Юрия Мильнера. Об этом сообщает сайт фонда.

Toliman работает по нестандартной схеме: вместо того, чтобы собирать звёздный свет в плотно сфокусированный луч, телескоп через дифракционную линзу раскладывает его в сложный спиральный узор. Этот узор отражает движение звезды в межзвёздном пространстве. Если у неё нет планет — узор получается симметричным. Если планеты есть, даже очень маленькие — они влияют на движение звезды и искажают узор. Так можно с высокой точностью определить наличие планет, их размеры и расстояние от звезды.

Примерно так может выглядеть система Альфа Центавра для телескопа Toliman Изображение Breakthrough Initiatives

Это позволит миссии при относительно небольших затратах эффективно решить единственную задачу: найти небольшие каменные планеты, которые находятся в зоне обитаемости — то есть, не слишком далеко от своих звёзд и не слишком близко к ним. Условия на таких планетах позволяют воде находиться в жидком состоянии, что считается очень важным фактором появления жизни — по крайней мере, в знакомых человеку формах. Также такие планеты удобны для самого человека и потому могут стать целью колонизации.

Иллюстрация телескопа Toliman Изображение Breakthrough Initiatives

Система Альфа Центавра состоит из трёх звёзд и находится в 4,36 световых годах от Земли — это около 41,5 триллиона километров, что очень близко по космическим меркам. По расчётам физика Фримена Дайсона, ядерный двигатель позволит преодолеть это расстояние не более, чем за 130 лет — то есть, в будущем на планеты Альфа Центавра можно послать «корабль поколений» для их колонизации. Однако сначала нужно убедиться, что в системе есть подходящие планеты.

Предполагаемый пейзаж потенциально обитаемой планеты у Проксимы Центавра Изображение ESA

Телескоп Toliman займётся поиском таких планет, выйдя на околоземную орбиту в 2023 году. Он должен проверить существование планеты Альфа Центавра A b, которая якобы вращается вокруг солнцеподобной звезды Альфа Центавра А в пределах обитаемой зоны. Большой интерес представляет и звезда Проксима Центавра: этот красный карлик расположен на 1,3 триллиона километров ближе к Земле и имеет одну подтверждённую каменистую планету, которая также находится в границах обитаемой зоны.

Систему Альфа Центавра будет изучать и телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют вывести в космос 18 декабря 2021 года. В середине октября его доставили на космодром Куру во французской Гвиане и теперь готовят к запуску. «Джеймс Уэбб» снабжён настолько чувствительным оборудованием, что учёные предсказывают открытие внеземной жизни в течение 5-10 лет после его запуска.

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tjournal.ru

#новости #космос

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Миша Рашкин

Отлично. Да благословит вас господь!
Не хочу умереть не узнав, что есть жизнь вне земли...

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5
Madao

Не хочу умереть не увидев вспышку сверхновой бетельгейзе...

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2
Грузовой Макс

У тебя и Бетельгейзе шансов больше, чем у Миши Рашкина))0)

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2
Грузовой Макс

Все равно не долетим

Ответить
1
Миша Рашкин

Да и пофиг, главное увидеть, что там есть жизнь.

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3
solawind

Даже если увидим, не факт что она там ещё есть, оттуда свет может 1000 лет шел

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1
Павел Соколов

Написано же, 4 световых года. Значит свет идёт те самые 4 года всего лишь

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2
solawind

если 4 года то норм
но коммункации все равно говно будут, не початишься

Ответить
1
Миша Рашкин

Не факт, но главное что увидим, что была.

Ответить
1
Грузовой Макс

вот ты пиздец... 4 года оттуда идёт свет, какие 1000?

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1
New

Знаешь сколько вариантов что мы сдохнем?
Нам бы выжить в +40 летом...

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1
I-van Zhi

Рано или поздно с Земли придётся свалить, через пару миллионов лет солнце или остынет или выжжет все к херам. Или и то и другое.

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1
Грузовой Макс

Не через пару миллионов, а через 4 миллиарда. Против десяти тысяч, на протяжении которых существует человеческая цивилизация. Нельзя даже с уверенностью сказать, что еще через десять тысяч лет люди все еще будут существовать в нынешнем виде, а не превратят себя во что-то иное, не учинят технологическую сингулярность, не сделают Землю необитаемой или попросту не перебьют друг друга.
Что до межзвездных путешествий, то на околосветовых скоростях это форменное издевательство, на сильно досветовых - лишенное смысла безумие, а возможность сверхсветового перемещения материи современной физикой отрицается.
А практически даже к скорости в 1% световой не приблизились. При нынешних технологиях понадобилось бы столько топлива, чтобы сначала разогнаться, а потом затормозить, сколько толком не произвести, не говоря уже о том, чтобы выпереть такую массу на орбиту.

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6
Грузовой Макс

Ну на самом деле уже через миллиард тут станет весьма некомфортно. Но это всё равно ≈вдвое больше возраста сложной биосферы после кембрийского взрыва

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4
I-van Zhi

Все так. Можно и с пересадками без разгона до световых скоростей.

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1
Люц Шнайдер

Миллионов? Солнцу 4,5 млрд лет и это средний возраст для таких звёзд

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2
I-van Zhi

Ок, не погаснет. Там летальных вариантов для третьей планеты связанных с солнцем достаточно много. #поравалить

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1
Vladislav Pauls

Вы Дункан маклауд из клана маклаудов?

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1
Никита Логинов

Долетим.

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0
Vladislav Pauls

На Метле?

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1
Алексей Акулов

По логике дальше в стратегиях открывался какой-нибудь варп или гиперпространство. Текущий стек технологий вроде уже неплохо изучен

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1
Madao

Предполагаемый пейзаж потенциально обитаемой планеты у Проксимы Центавра

Так она не обитаема ж, там атмосферы нет почти + нет воды...

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1
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