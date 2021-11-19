Учёные получили данные по Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.

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Телескоп завершил «грандиозный тур», прислав снимки, которые дополняют данные прошлых исследований с межпланетных космических аппаратов. Об этом сообщается на сайте NASA.

Агентство рассказало, что космические аппараты, которые находятся вблизи планет-гигантов, тоже отправляют снимки, но данные «Хаббла» позволяют обнаружить новые «сюрпризы». Его снимки показывают как экстремальные, так и незначительные изменения, которые быстро происходят «в этих далеких мирах».

Юпитер

Снимки Юпитера, сделанные 4 сентября, показывают постоянно меняющийся ландшафт турбулентной атмосферы. Учёные обнаружили несколько новых штормов и рассказали, что темпы изменения цвета вблизи экватора планеты продолжают их удивлять.

NASA пишет, что экваториальная зона Юпитера оставалась тёмно-оранжевого цвета гораздо дольше по сравнению с предыдущими эпизодами затемнения. Ожидалось её более быстрое осветление.

Сатурн

Снимки, сделанные 12 сентября, показывают быстрые и экстремальные изменения цвета полос в северном полушарии планеты, где наступила осень. В южном полушарии наступила весна, это можно заметить по голубому оттенку полюса.

NASA рассказало, что в 2020 году было трудно рассмотреть шестиугольный ураган на северном полюсе, но в 2021 году он снова стал чётко виден.

Уран

Снимки, сделанные 25 октября, демонстрируют, что в северном полушарии урана наступила весна. Учёные предполагают, что увеличение ультрафиолетового излучения, поглощаемого от Солнца, вызывает осветление полярной области. Это может быть связано в том числе с изменением непрозрачности атмосферного метана или изменением аэрозольных частиц.

Нептун

Снимки, сделанные 7 сентября, показывают, что тёмное пятно в северном полушарии, которое не так давно изменило направление движения, всё ещё видно. На фотографии также можно заметить тёмный удлиненный круг, охватывающий Южный полюс.