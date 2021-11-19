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Наука
Артём Мазанов

Телескоп «Хаббл» завершил «тур» по Солнечной системе в 2021 году и прислал новые снимки планет-гигантов Статьи редакции

Учёные получили данные по Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.

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Телескоп завершил «грандиозный тур», прислав снимки, которые дополняют данные прошлых исследований с межпланетных космических аппаратов. Об этом сообщается на сайте NASA.

Агентство рассказало, что космические аппараты, которые находятся вблизи планет-гигантов, тоже отправляют снимки, но данные «Хаббла» позволяют обнаружить новые «сюрпризы». Его снимки показывают как экстремальные, так и незначительные изменения, которые быстро происходят «в этих далеких мирах».

Юпитер

Снимки Юпитера, сделанные 4 сентября, показывают постоянно меняющийся ландшафт турбулентной атмосферы. Учёные обнаружили несколько новых штормов и рассказали, что темпы изменения цвета вблизи экватора планеты продолжают их удивлять.

NASA пишет, что экваториальная зона Юпитера оставалась тёмно-оранжевого цвета гораздо дольше по сравнению с предыдущими эпизодами затемнения. Ожидалось её более быстрое осветление.

Сатурн

Снимки, сделанные 12 сентября, показывают быстрые и экстремальные изменения цвета полос в северном полушарии планеты, где наступила осень. В южном полушарии наступила весна, это можно заметить по голубому оттенку полюса.

NASA рассказало, что в 2020 году было трудно рассмотреть шестиугольный ураган на северном полюсе, но в 2021 году он снова стал чётко виден.

Уран

Снимки, сделанные 25 октября, демонстрируют, что в северном полушарии урана наступила весна. Учёные предполагают, что увеличение ультрафиолетового излучения, поглощаемого от Солнца, вызывает осветление полярной области. Это может быть связано в том числе с изменением непрозрачности атмосферного метана или изменением аэрозольных частиц.

Нептун

Снимки, сделанные 7 сентября, показывают, что тёмное пятно в северном полушарии, которое не так давно изменило направление движения, всё ещё видно. На фотографии также можно заметить тёмный удлиненный круг, охватывающий Южный полюс.

16 ноября NASA рассказало, что продлило научную программу «Хаббла» на пять лет — до лета 2026 года.

#новости #хаббл #космос #h

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Дамир Камалетдинов

Каждая всё более далёкая планета шакальнее предыдущей, круто

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22
Павел Фролов
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17
умный человек

порвалась, жаль

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0
Лекарственный завод

Все фото, а особенно Юпитер, выглядят как компьютерная графика(( Сложно поверить, что это реальные снимки.

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8
Лекарственный завод

Хаббл не был в космосе...

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7
van der Pusch

Телескоп «Хаббл» завершил путешествие по Солнечной системе в 2021 году и прислал новые снимки планет-гигантов

такой милый заголовок, как будто бабуля съездила на экскурсию и прислала внучатам фоточки ^_______^

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7
Степан Анейчик

Факт который взрывает мозг каждый раз: если вот так рассматривать своими глазами Юпитер в телескоп, ты будешь видеть его на 42 минуты в прошлом (расстояние постоянно меняется, взял текущее, 743млн км) ред.

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3
Лекарственный завод

По сути, все, что мы видим, мы видим в прошлом, вопрос лишь в расстоянии до объекта

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2
Степан Анейчик

Совершенно верно. Просто на Земле это максимум миллисекунды. Луну например мы уже видим какой она была чуть больше секунды назад, но все еще не так впечатляет, как если разглядывать в телескоп Юпитер

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1
Evgeny Kovalyov

завершил путешествие по Солнечной системе

Так он же всё время на НОО (почти круговой) болтается, какое путешествие? Может, логичнее было б указать "завершил обзор Солнечной системы"?

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1
Neo sane

Конечно планеты изменились, бабки отмыли, картинки нарисовали и хрен что проверишь😁

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1
Лекарственный завод

Уран выглядит как размытый шар для бильярда.

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0
Kolin Vivere

Как можно быть достоверным этим фотографиям.

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