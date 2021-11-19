Телескоп «Хаббл» завершил «тур» по Солнечной системе в 2021 году и прислал новые снимки планет-гигантов Статьи редакции
Учёные получили данные по Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.
Телескоп завершил «грандиозный тур», прислав снимки, которые дополняют данные прошлых исследований с межпланетных космических аппаратов. Об этом сообщается на сайте NASA.
Агентство рассказало, что космические аппараты, которые находятся вблизи планет-гигантов, тоже отправляют снимки, но данные «Хаббла» позволяют обнаружить новые «сюрпризы». Его снимки показывают как экстремальные, так и незначительные изменения, которые быстро происходят «в этих далеких мирах».
Юпитер
Снимки Юпитера, сделанные 4 сентября, показывают постоянно меняющийся ландшафт турбулентной атмосферы. Учёные обнаружили несколько новых штормов и рассказали, что темпы изменения цвета вблизи экватора планеты продолжают их удивлять.
NASA пишет, что экваториальная зона Юпитера оставалась тёмно-оранжевого цвета гораздо дольше по сравнению с предыдущими эпизодами затемнения. Ожидалось её более быстрое осветление.
Сатурн
Снимки, сделанные 12 сентября, показывают быстрые и экстремальные изменения цвета полос в северном полушарии планеты, где наступила осень. В южном полушарии наступила весна, это можно заметить по голубому оттенку полюса.
NASA рассказало, что в 2020 году было трудно рассмотреть шестиугольный ураган на северном полюсе, но в 2021 году он снова стал чётко виден.
Уран
Снимки, сделанные 25 октября, демонстрируют, что в северном полушарии урана наступила весна. Учёные предполагают, что увеличение ультрафиолетового излучения, поглощаемого от Солнца, вызывает осветление полярной области. Это может быть связано в том числе с изменением непрозрачности атмосферного метана или изменением аэрозольных частиц.
Нептун
Снимки, сделанные 7 сентября, показывают, что тёмное пятно в северном полушарии, которое не так давно изменило направление движения, всё ещё видно. На фотографии также можно заметить тёмный удлиненный круг, охватывающий Южный полюс.
16 ноября NASA рассказало, что продлило научную программу «Хаббла» на пять лет — до лета 2026 года.