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Наука
Яна Ломакина

Science: «нулевым пациентом» с коронавирусом оказалась продавщица морепродуктов на рынке в Ухани Статьи редакции

Версия американского учёного не соответствует утверждению китайских властей и ВОЗ.

104 104 комментария
3495 просмотров

Эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей, специализирующийся на генетической эволюции вирусов, проанализировав данные о первых случаях заражения Covid-19 в Китае, установил личность первого заболевшего в декабре 2019 года. Исследование опубликовал журнал Science.

Учёный отмечает, что женщина, торговавшая морепродуктами на рынке Хуанань в Ухане, стала первой заболевшей коронавирусом. Она заразилась 11 декабря. В ближайшие дни с аналогичными симптомами в местные больницы попали другие торговцы и посетители рынка:

  • в период между 13 и 15 декабря в Центральную больницу Уханя госпитализировали 65-летнего грузчика с рынка Хунань с нетипичным воспалением в лёгких, от которого не помогали антибиотики и противогриппозные препараты. Анализ выявил у него вирус SARSr-CoV;
  • 27 декабря в больницу попал работник рынка с симптомом поражения лёгочной ткани в виде «матового стекла», выявленном с помощью компьютерной томографии;
  • 28 и 29 декабря госпитализировали ещё троих работников рынка с тем же респираторным заболеванием;
  • 28 декабря врачи Центральной больницы выявили у семи пациентов SARSr-CoV, четверо из них были связаны с рынком.

В исследовании подчёркивается, что 10 из 19 всех ранних случаев заражения Covid-19 связаны с рынком. Большинство из них указывает на его западную часть, где стояли клетки с енотовидными собаками. По мнению учёного, это подтверждает теорию о передаче SARS-CoV-2 от животных человеку. Воробей отмечает, что примерно так же в 2002 году на юге Китая началась эпидемия атипичной пневмонии (SARS): тогда от животных заразились около восьми тысяч человек, из которых 770 умерли.

Точками отмечены дома заболевших Covid-19 в 2019 году. Красные — случаи, связанные с рынком Хунань, а синие — не связанные с рынком. Круги — рынки, плюсы — больницы. Иллюстрация из журнала Science 

Исследование отвергает утверждение китайских властей, в феврале 2020 года назвавших первым заболевшим 41-летнего бухгалтера, жившего в 30 километрах от рынка. Из регистрационных данных следует, что 8 декабря мужчина обратился в больницу с симптомами некоего заболевания. Уханьские власти заявили, что это был коронавирус, а, поскольку мужчина не посещал рынок и не был с ним связан, источник вируса был не там, и не в лаборатории Уханьского института вирусологии.

По мнению Воробья, бухгалтер 8 декабря жаловался не на вирусное заболевание, а на температуру при зубной боли. Мужчина всё же заразился Covid-19, но только 16 декабря — предположительно, в общественном транспорте во время поездок на работу или больнице, где лечил зуб. 22 декабря его госпитализировали — к этому моменту в госпиталях уже было множество заболевших коронавирусом.

Автор журнала Science и один из специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дашак отметил, что выводы американского учёного не противоречат уже известным данным о точке распространения вируса, но при этом указывают на ошибку ВОЗ. По его словам, команда организации посчитала бухгалтера «нулевым пациентом», поскольку в больнице сообщили, что симптомы заражения Covid-19 у него появились 8 декабря. При этом эта версия была тупиковой: мужчина никак не был связан с рынком, где вирус начал распространяться.

Согласно докладу ВОЗ, наиболее вероятно коронавирус передался человеку от животного-носителя через животное-посредника. Исследователи установили, что первая крупная вспышка заболевания случилась на рынке морепродуктов, но передался ли он от животного человеку именно там доказать они не смогли. Версию, что вспышка в Ухани могла быть вызвана лабораторной утечкой, специалисты назвали «крайне маловероятной».

Воробей считает, что найти убедительные доказательства распространения вируса от животных на рынке сейчас вряд ли получится. Во-первых, взять пробы во время появления вируса уже не удастся. Во-вторых, китайские власти уже расчистили его территорию и провели там дезинфекцию.

#новости #covid19 #китай

104 104 комментария
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104 комментария
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Аркадий Соколов

китайская заказуха чтобы отвести глаза от лаборатории

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30
Egor Kirillov

Вы оклеветали Китай, партия забрать 1 кошка жена, партия также забрать вашу аватарку и разместить серп и молот

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20
Лекарственный завод

серп в яйца молот в голову колени гречка

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5
Smaug The Terrible

Перепись шизов в рейтинге коммента выше

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2
Лекарственный завод

Ну не, когда компартия врала мировому сообществу?

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6
8 комментариев
Aleksandr Dolgikh

А это ты написал, чтобы отвести глаза от того какой ты грустный?

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1
Аркадий Соколов

да

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1
1 комментарий
Selfish Ledger

Китай настолько богатая страна что там институты вирусологии изучающие коронавирус на каждом шагу. Это чистое совпадение, проходите мимо.

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1
Neurotoxin001

Так в лабе по заказу США вирусы разрабатывали. Чья заказуха в итоге?

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0
Madegghead

Американцы не заказывали забить на все нормы безопасности и прое..ть вирус. Они заказывали исследования

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1
2 комментария
Exorcist

да тим типо вырус выбрался из китайской лаборатории

Ответить
0
Ivan Boldyrev

США так и написали в теззадании: "постоянно нарушайте технику безопасности"?

Ответить
0
Madegghead

Еще один отхватил грант от китайцев или Фаучи.
Это ж сколько надо бабок взять чтобы зашкварится когда уже все знают что это лабараторная утечка

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–2
Сталин спас Россию

Все в вашей палате?

Ответить
13
Лекарственный завод

интересно сколько китайцы готовы заплатить чтобы стереть из рунета мемы про рис и кошкожену

Ответить
8
Лекарственный завод

Это хороший пиар с их точки зрения, думаю

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3
4 комментария
Nick Rosenberg

Партия готов помиловать тебя и не сослать к грязный уйгур если ты удалить из интернет каждый смешной картинка про кошкажена. ред.

Ответить
2
Smaug The Terrible

доказательства в студию

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0
Аркадий Соколов

доказательства чего

Ответить
0
37 комментариев
Некая Л.

-Майкл Воробей
-Я попрошу! Я Эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей.

Ответить
6
Лекарственный завод

Воевать с воробьями там привыкли

Ответить
0
Лекарственный завод

ждем машину времени

Ответить
0
Ху Эмай

Они уже не выступают

Ответить
10
Нейроникита

Ок, она могла быть одной из первых. Откуда настолько сильное заявление про самую первую?

Ответить
3
Михаил Николаев

худший эволюционный биолог, о котором я слышал

Ответить
2
Ганс Крот

Но ты о нём слышал!

Ответить
2
Павел Павлов

Но Вы о нем слышали

Ответить
2
Madegghead

Для тех кто не читает новости. Хочу напомнить, что официально на днях праздновали 2 года с выявления COVID. Середина ноября.
Этот клоун пишет про декабрь. Да рынок был местом распространения, место массового скопления. Но вирус то официально появился на месяц раньше...

Ответить
0
Сталин спас Россию

Официально это согласно постам на пикабу?

Ответить
3
Лекарственный завод

или Википедии

Timeline of the COVID-19 pandemic in 2019
This article documents the chronology and epidemiology of SARS-CoV-2 in 2019, the virus that…
en.wikipedia.org
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1
solawind

С чего ты взял что клоун он, а не те кто праздновали?

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1
Madegghead

ну он спорит с большинством ученых, Байденом, американской разведкой, Трампом.
Сорян, но если Трамп и Байден согласны в каком-тот вопросе, тоя точно верю им.

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0
3 комментария
Лекарственный завод

Я думал это был Борат )

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1
Лекарственный завод

Вот "второй" (или первый?) пациент, дочь Бората, болгарка, кстати.

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0
Ульяна

10 из 19 связаны, а 9 из 19 не связаны
точно рынок!

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1
Лекарственный завод

Майкл Воробей

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0
Сталин спас Россию

Воробей считает

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0
Лекарственный завод

Воробей vs Соловей

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2
2 комментария
Лекарственный завод

Елена Воробей

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0
solawind

У VOX есть хороший научнпоп, который они сняли ещё в прошлом году https://youtu.be/TPpoJGYlW54

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0
unidentified flying BASTARD 🌈

По мнению учёного, это подтверждает теорию о передаче SARS-CoV-2 от животных человеку. Воробей отмечает...

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0
Нижний интернет

Спасибо товарищ Майкл вредная птица за хорошая работа. Вот вам миска рис и кошкожена.

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0
Aleksandr Dolgikh

А чо этот Воробей пендоский учёный, а не русский?

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0
solawind

Русский учёный бы не признал что Китай в чем то врет. У нас учёные уважают братские народы. Это америкосы дураки несут что попало

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0
Aleksandr Dolgikh

Збс, украинцы бандеровцы и фашисты, а ускоглазые братья (((

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0
1 комментарий
Миша Рашкин

🤔🤔🤔
А что если реальный нулевой пациент переболел бессимптомно? Или легко, что подумал это просто простуда?
Да не, бред какой-то

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0
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