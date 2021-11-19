Версия американского учёного не соответствует утверждению китайских властей и ВОЗ.

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Эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей, специализирующийся на генетической эволюции вирусов, проанализировав данные о первых случаях заражения Covid-19 в Китае, установил личность первого заболевшего в декабре 2019 года. Исследование опубликовал журнал Science.

Учёный отмечает, что женщина, торговавшая морепродуктами на рынке Хуанань в Ухане, стала первой заболевшей коронавирусом. Она заразилась 11 декабря. В ближайшие дни с аналогичными симптомами в местные больницы попали другие торговцы и посетители рынка:

в период между 13 и 15 декабря в Центральную больницу Уханя госпитализировали 65-летнего грузчика с рынка Хунань с нетипичным воспалением в лёгких, от которого не помогали антибиотики и противогриппозные препараты. Анализ выявил у него вирус SARSr-CoV;

27 декабря в больницу попал работник рынка с симптомом поражения лёгочной ткани в виде «матового стекла», выявленном с помощью компьютерной томографии;

28 и 29 декабря госпитализировали ещё троих работников рынка с тем же респираторным заболеванием;



28 декабря врачи Центральной больницы выявили у семи пациентов SARSr-CoV, четверо из них были связаны с рынком.

В исследовании подчёркивается, что 10 из 19 всех ранних случаев заражения Covid-19 связаны с рынком. Большинство из них указывает на его западную часть, где стояли клетки с енотовидными собаками. По мнению учёного, это подтверждает теорию о передаче SARS-CoV-2 от животных человеку. Воробей отмечает, что примерно так же в 2002 году на юге Китая началась эпидемия атипичной пневмонии (SARS): тогда от животных заразились около восьми тысяч человек, из которых 770 умерли.

Точками отмечены дома заболевших Covid-19 в 2019 году. Красные — случаи, связанные с рынком Хунань, а синие — не связанные с рынком. Круги — рынки, плюсы — больницы. Иллюстрация из журнала Science

Исследование отвергает утверждение китайских властей, в феврале 2020 года назвавших первым заболевшим 41-летнего бухгалтера, жившего в 30 километрах от рынка. Из регистрационных данных следует, что 8 декабря мужчина обратился в больницу с симптомами некоего заболевания. Уханьские власти заявили, что это был коронавирус, а, поскольку мужчина не посещал рынок и не был с ним связан, источник вируса был не там, и не в лаборатории Уханьского института вирусологии.

По мнению Воробья, бухгалтер 8 декабря жаловался не на вирусное заболевание, а на температуру при зубной боли. Мужчина всё же заразился Covid-19, но только 16 декабря — предположительно, в общественном транспорте во время поездок на работу или больнице, где лечил зуб. 22 декабря его госпитализировали — к этому моменту в госпиталях уже было множество заболевших коронавирусом.

Автор журнала Science и один из специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дашак отметил, что выводы американского учёного не противоречат уже известным данным о точке распространения вируса, но при этом указывают на ошибку ВОЗ. По его словам, команда организации посчитала бухгалтера «нулевым пациентом», поскольку в больнице сообщили, что симптомы заражения Covid-19 у него появились 8 декабря. При этом эта версия была тупиковой: мужчина никак не был связан с рынком, где вирус начал распространяться.

Согласно докладу ВОЗ, наиболее вероятно коронавирус передался человеку от животного-носителя через животное-посредника. Исследователи установили, что первая крупная вспышка заболевания случилась на рынке морепродуктов, но передался ли он от животного человеку именно там доказать они не смогли. Версию, что вспышка в Ухани могла быть вызвана лабораторной утечкой, специалисты назвали «крайне маловероятной».