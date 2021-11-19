Science: «нулевым пациентом» с коронавирусом оказалась продавщица морепродуктов на рынке в Ухани Статьи редакции
Версия американского учёного не соответствует утверждению китайских властей и ВОЗ.
Эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей, специализирующийся на генетической эволюции вирусов, проанализировав данные о первых случаях заражения Covid-19 в Китае, установил личность первого заболевшего в декабре 2019 года. Исследование опубликовал журнал Science.
Учёный отмечает, что женщина, торговавшая морепродуктами на рынке Хуанань в Ухане, стала первой заболевшей коронавирусом. Она заразилась 11 декабря. В ближайшие дни с аналогичными симптомами в местные больницы попали другие торговцы и посетители рынка:
- в период между 13 и 15 декабря в Центральную больницу Уханя госпитализировали 65-летнего грузчика с рынка Хунань с нетипичным воспалением в лёгких, от которого не помогали антибиотики и противогриппозные препараты. Анализ выявил у него вирус SARSr-CoV;
- 27 декабря в больницу попал работник рынка с симптомом поражения лёгочной ткани в виде «матового стекла», выявленном с помощью компьютерной томографии;
- 28 и 29 декабря госпитализировали ещё троих работников рынка с тем же респираторным заболеванием;
- 28 декабря врачи Центральной больницы выявили у семи пациентов SARSr-CoV, четверо из них были связаны с рынком.
В исследовании подчёркивается, что 10 из 19 всех ранних случаев заражения Covid-19 связаны с рынком. Большинство из них указывает на его западную часть, где стояли клетки с енотовидными собаками. По мнению учёного, это подтверждает теорию о передаче SARS-CoV-2 от животных человеку. Воробей отмечает, что примерно так же в 2002 году на юге Китая началась эпидемия атипичной пневмонии (SARS): тогда от животных заразились около восьми тысяч человек, из которых 770 умерли.
Исследование отвергает утверждение китайских властей, в феврале 2020 года назвавших первым заболевшим 41-летнего бухгалтера, жившего в 30 километрах от рынка. Из регистрационных данных следует, что 8 декабря мужчина обратился в больницу с симптомами некоего заболевания. Уханьские власти заявили, что это был коронавирус, а, поскольку мужчина не посещал рынок и не был с ним связан, источник вируса был не там, и не в лаборатории Уханьского института вирусологии.
По мнению Воробья, бухгалтер 8 декабря жаловался не на вирусное заболевание, а на температуру при зубной боли. Мужчина всё же заразился Covid-19, но только 16 декабря — предположительно, в общественном транспорте во время поездок на работу или больнице, где лечил зуб. 22 декабря его госпитализировали — к этому моменту в госпиталях уже было множество заболевших коронавирусом.
Автор журнала Science и один из специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дашак отметил, что выводы американского учёного не противоречат уже известным данным о точке распространения вируса, но при этом указывают на ошибку ВОЗ. По его словам, команда организации посчитала бухгалтера «нулевым пациентом», поскольку в больнице сообщили, что симптомы заражения Covid-19 у него появились 8 декабря. При этом эта версия была тупиковой: мужчина никак не был связан с рынком, где вирус начал распространяться.
Воробей считает, что найти убедительные доказательства распространения вируса от животных на рынке сейчас вряд ли получится. Во-первых, взять пробы во время появления вируса уже не удастся. Во-вторых, китайские власти уже расчистили его территорию и провели там дезинфекцию.
Вот "второй" (или первый?) пациент, дочь Бората, болгарка, кстати.