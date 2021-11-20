За ним наблюдали по всему миру, в том числе из России (частично).

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В первой половине 19 ноября с Земли можно было увидеть частичное затмение Луны — самое продолжительное с 15 века, а точнее с 1440 года. Почти весь спутник зашёл в тень нашей планеты, и большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок.

Жители России могли разглядеть «почти полное» затмение только из нескольких мест: лучше всего оно было видно из Магаданской области, на Камчатке и Чукотке.

Теневое затмение продолжалось 3 часа 28 минут и завершилось в 15:04 по московскому времени. TJ собрал несколько показательных фотографий.

Космонавт Пётр Дубров, «Роскосмос»

Космонавт Пётр Дубров, «Роскосмос»

Золотой мост, Владивосток Юрий Смитюк, ТАСС

Филиппины Aaron Favila/AP

Сальвадор Jose Cabezas/Reuters

Ernie Wright, NASA

Randy Dougerty, Space.com

Запись трансляции обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе

4K-видео «Роскосмоса» из космоса