Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":899,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u0432\u044b \u0436\u0438\u0432\u0451\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=899&url=https:\/\/vc.ru\/special\/fifty-todo&placeBit=1&hash=b1e699aebe336c4c9ba514ef23c929fb5bdc5e786c3c3479668ff71dfabeede1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Сергей Звезда

Фото: Самое длительное за 580 лет лунное затмение Статьи редакции

За ним наблюдали по всему миру, в том числе из России (частично).

28 28 комментариев
2200 просмотров

В первой половине 19 ноября с Земли можно было увидеть частичное затмение Луны — самое продолжительное с 15 века, а точнее с 1440 года. Почти весь спутник зашёл в тень нашей планеты, и большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок.

Жители России могли разглядеть «почти полное» затмение только из нескольких мест: лучше всего оно было видно из Магаданской области, на Камчатке и Чукотке.

Теневое затмение продолжалось 3 часа 28 минут и завершилось в 15:04 по московскому времени. TJ собрал несколько показательных фотографий.

Космонавт Пётр Дубров, «Роскосмос» 
Космонавт Пётр Дубров, «Роскосмос»
Золотой мост, Владивосток Юрий Смитюк, ТАСС
Филиппины  Aaron Favila/AP
Сальвадор Jose Cabezas/Reuters
Ernie Wright, NASA
Randy Dougerty, Space.com
Купить рекламу Отключить
forecaster25
TheJoeWakefield
Запись трансляции обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе
4K-видео «Роскосмоса» из космоса

Если у вас не было возможности наблюдать за лунным затмением, то не расстраивайтесь. Ближайшее подобное явление — полное солнечное затмение — наступит 4 декабря, правда, оно будет видно только из Антарктиды. А общее лунное затмение произойдёт 16 мая 2022 года.

#затмение #луна

28 28 комментариев
16
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dmitry Pasyutin

Всегда такие новости замечаю пост-фактум:
"Вчера было охуенное космическое явление но если вы проебали то не переживайте оно снова повторится через 100 лет и будет видно с плутона"

Ответить
27
woqugyzo

Всегда такие новости замечаю пост-фактум

Потому что их постят постфактум.
Я не знаю, как таких журналистов корректно называть.

Ответить
4
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
Ответить
5
Гибкий вентилятор

Мда. Я снова профукала затмение

Ответить
6
Сергей Звезда

последний абзац для тебя!

Ответить
3
Гибкий вентилятор

Антарктида, жди меня!!

Ответить
10
Сергей Звезда

сходка TJ в иглу

Ответить
2
Гибкий вентилятор

Супер же) Уютно

Ответить
1
Гибкий вентилятор

Нее, давай лучше подождем 16 мая..

Ответить
0
Гибкий вентилятор

А по-моему круто, Антарктида жы

Ответить
0
Гибкий вентилятор

Туда дорого переться, но круто, да. Двину туда с удовольствие как стану мильёнером

Ответить
0
woqugyzo

@Сергей Звезда ты не мог нам об этом рассказать ПЕРЕД затмением?

Ответить
2
Сергей Звезда

Да, стоило бы! В следующий раз расскажем заранее, если не забудем

Ответить
1
rustyrazor

Будет ли тж в 2601-м?

Ответить
2
Гибкий вентилятор

Да вы и о смерти можете написать заранее.

Ответить
0
Сергей Звезда

У всех британских СМИ уже написан некролог для Елизаветы

Ответить
3
Гибкий вентилятор

Первый журналист, написавший некролог для Елизаветы, ещё жив?

Ответить
3
Гибкий вентилятор

Жду статью о том, как пишут некрологи, угадывают, ошибаются, взлетают в карьере, или же падают ниже плинтуса.
Самому мне не советуйте написать.

Ответить
0
Сергей Звезда

обсудим, спасибо за идею!

Ответить
1
FAT FATOVITCH

Это не критика, но вы могли бы написать о нем, например, за 20 лет до этого момента - я бы подготовится за это время.

Ответить
1
Vladimir Medvedev

Статья про лунное затмение а в конце про солнечное 🤔

Ответить
0
Сергей Звезда

Поправил!

Ответить
1
Danil Oputin

Почему каждое затмение преподносится как событие, которое происходит раз в триллион лет?

Ответить
0
Сергей Звезда

думаю, потому что, судя по состоянию нашей планеты, каждое такое лунное затмение вскоре может оказаться для человечества последним

Ответить
1
Onetwo Threefour

И что же не так с состоянием нашей планеты?

Ответить
0
Гибкий вентилятор

А что с планетой?

Ответить
0
Сергей Звезда

она утонула

Ответить
0

Комментарий удален

Robo Krabe

Это была агитация за ЕДРО на дальнем востоке

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null