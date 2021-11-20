Фото: Самое длительное за 580 лет лунное затмение Статьи редакции
За ним наблюдали по всему миру, в том числе из России (частично).
В первой половине 19 ноября с Земли можно было увидеть частичное затмение Луны — самое продолжительное с 15 века, а точнее с 1440 года. Почти весь спутник зашёл в тень нашей планеты, и большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок.
Жители России могли разглядеть «почти полное» затмение только из нескольких мест: лучше всего оно было видно из Магаданской области, на Камчатке и Чукотке.
Теневое затмение продолжалось 3 часа 28 минут и завершилось в 15:04 по московскому времени. TJ собрал несколько показательных фотографий.
Если у вас не было возможности наблюдать за лунным затмением, то не расстраивайтесь. Ближайшее подобное явление — полное солнечное затмение — наступит 4 декабря, правда, оно будет видно только из Антарктиды. А общее лунное затмение произойдёт 16 мая 2022 года.
@Сергей Звезда ты не мог нам об этом рассказать ПЕРЕД затмением?
Комментарий удален