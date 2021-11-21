Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":900,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043a\u0440\u0443\u0447\u0435: \u043f\u0440\u044b\u0433\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0448\u044e\u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=900&url=https:\/\/vc.ru\/special\/fifty-todo&placeBit=1&hash=c91ac2f779b0be802f77e64772a2cedc019f490aac9d0add1979d8632e3f3143","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Учёные впервые испытали квантовый эффект, позволяющий сделать материю невидимой Статьи редакции

Эффект блокировки Паули лишает атомы возможности отражать и рассеивать свет.

52 52 комментария
3878 просмотров
Лазерная установка, с помощью которой физики проверяли эффект блокировки Паули Фото JILA

Физики Массачусетского технологического института (МТИ) впервые на практике добились эффекта, предсказанного более 30 лет назад. Охладив газ до сверхнизкой температуры и сжав его лазером, учёные увидели, что он «стал полупрозрачным» — перестал отражать и рассеивать часть падающего на него света. Таким способом можно довести материю до полной невидимости, рассказывают учёные в трёх статьях в журнале Science.

Эффект основан на принципе запрета Паули — законе квантовой механики, который отражает неспособность некоторых элементарных частиц «становиться неотличимыми друг от друга». Такие частицы называются фермионами — к ним, например, относятся протоны, нейтроны и электроны, из которых состоят атомы, а также сами атомы многих веществ.

Фермионы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии — иметь одинаковую энергию, расположение в пространстве, и другие свойства. Благодаря этому может существовать твёрдое вещество, занимающее некоторый объём. В ином случае все предметы проваливались бы сквозь поверхности, да и сами предметы не могли бы образоваться — не существовало бы атомов в привычном виде, потому что все электроны падали бы на самую нижнюю орбиту, а ядра атомов сжались бы в нечто неосязаемое вроде света.

Однако даже фермионы можно принудить к максимальной «похожести» друг на друга. Для этого нужно охладить их до температур, близких к абсолютному нулю, который равен −273,15 °C, и максимально сблизить друг с другом. Тогда фермионы, лишившись почти всей своей энергии и попав в «плотную толпу», буквально не смогут дёрнуться ни туда, ни сюда. Это состояние называется блокировкой Паули, и оно лишает фермионы способности поглощать или отражать свет.

В состоянии блокировки Паули атом может лишь пропустить фотон сквозь себя, но не оставить его внутри (поглотить) Изображение Science

Любое вещество поглощает или отражает свет потому, что его атомы могут поглощать и переизлучать фотоны (частицы света). При поглощении фотона атом получает его энергию, чуть «пошатываясь» при этом — как тяжёлый грузовик немного сдвигается с места, когда в него врезается легковая машина. Но под блокировкой Паули атому некуда «пошатнуться», поэтому он не может поглотить фотон — его энергию просто «некуда втиснуть». Так что фотоны начинают свободно пролетать сквозь атомы — по сути, вещество становится прозрачным.

Работоспособность этой концепции подтвердили физики МТИ. Они охладили облако из атомов лития до −273.14998 °C и сфокусированным лазерным лучом довели его до плотности в один квадриллион частиц на кубический сантиметр. Другим лазером учёные измерили уровень поглощения и отражения света облаком — так, чтобы не изменить его температуру. Оказалось, что вещество стало на 38% «прозрачнее», чем при комнатной температуре — в полном соответствии с теоретическими расчётами.

Как сообщают авторы исследования, с помощью блокировки Паули можно не только создавать полупрозрачные или даже невидимые материалы, но и решить одну из главных проблем квантовых компьютеров — избавить их от «порчи» кубитов из-за квантовой декогеренции. Если поместить кубиты под блокировку Паули, они начнут игнорировать частицы, прилетающие из внешней среды, и перестанут терять свои квантовые свойства.

Посчитать до бесконечности за пять секунд: чем…
Квантовые эффекты позволяют ускорить вычисления в триллионы раз — это мечта физиков, биологов и…
tjournal.ru

#новости #физика #квантовыекомпьютеры

52 52 комментария
3
60
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Показательный спрей
Ответить
6
1 комментарий
Показательный спрей
Ответить
12
2 комментария
Петя Миров

Наука все больше начинает походить на магию.

Ответить
20
Показательный спрей

Всегда была

Ответить
4
badResistor

Кванты вам в помощь) там все такое, не очевидное и странное. Они больше напоминают сюрреалистичный сон, чем что-либо иное.
Еще на русском книжки в большинстве случаев очень не очень.

Ответить
3
Никита Логинов

Они больше напоминают сюрреалистичный сон

Или буддийскую пустотность ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
2
badResistor

буддийскую пустотность

Такого не знаю, знаю матрицу плотности)

Ответить
2
Никита Логинов

Это приквел квантовых флуктуаций от Сиддхартхи Гаутамы :)

Ответить
2
badResistor

Тут нужна псилоцибиновая тяга)

Ответить
1
Показательный спрей

лишает атомы возможности отражать и рассеивать свет.

По-моему у такого тела есть определение — Абсолютно чёрное тело. Или это другое?

Ответить
2
испанский смех

Оно поглощает свет

Ответить
10
Показательный спрей

Да, затупил чет(((

Ответить
3
испанский смех

Не ожидал от тебя(

Ответить
6
Показательный спрей

Я числа то делить не умею, а ты ожидал от меня знаний по физике...

Ответить
6
испанский смех

Я думал ты программист

Ответить
1
Показательный спрей

Одно другого не исключает :)

Ответить
8
испанский смех
Ответить
2
Показательный спрей
Ответить
4
Chikk

Без граблей - это подделка от гуманитариев.

Ответить
1
испанский смех

Пруф

Ответить
0
Chikk

Какой может быть пруф на грабли? Спроси у любого погромиста. :)

Ответить
0
испанский смех

Я сам своего рода погромист

Ответить
0
Chikk

Без граблей? Не верю. :)

Ответить
0
fullmetalboy48151623 .

Зачем программисту делить? Он может написать программу для этого.

Ответить
0
испанский смех

на ноль?

Ответить
0
Chikk

Кстати, любопытно, а как к такому относится квантовая физика?

Ответить
0
испанский смех

Нет такого понятия наверное. Математика это искусственный абстрактный инструмент/язык. Физика описывает реальный окружающий мир

Ответить
1
Chikk

Для меня квантовая физика - это уже больше грибы. Любопытно, интересно, но в ящик на который шапку одеваю - никак не лезет. :)

Ответить
0
Никита Логинов

Это другое.

Ответить
6
Eugene Podosenov

Абсолютно чёрное тело поглащает весь приходящий на него свет, а это перестаёт его отражать.

Ответить
2
испанский смех

это называется рассеивать

Ответить
0
Показательный спрей
Ответить
4
Сергей Сергеич

Не вижу эффекта

Ответить
3
Сергей Сергеич

Шутка за 300

Ответить
1
ИгорьOK

А он тебя видит!

Ответить
0
Показательный спрей

Паули

Пола

Ответить
2
Никита Логинов

Атрейдеса

Ответить
2
Василий Дробовский

Хорошая тема.
Вопрос - насколько громоздкий выйдет комплект невидимости.
Естественно не в пример того, который Япония создала в формате плаща с взаимным проецированием сторон ткани.

Ответить
1
Aklai

Без грузовика, который будет за тобой ехать с гелием, чтобы всё это охлаждать, не обойтись

Ответить
4
M N

и еще один грузовик с лазером )
+ прицепы с аккумами )

Ответить
0
Никита Логинов

Помню эту картинку по журналу "Мир ПК" :) 2003 год, если не ошибаюсь

Ответить
2
Василий Дробовский

Тематика очень широкого спектра.
Самое главное, что именно требуется сделать невидимым.
Новый виток может быть именно в "подавлении" визуального восприятия окружением объекта не просто тканью c проекцией, а материалом меняющим свойство, описанное в этой новости.

Ответить
1
badResistor

В хакере за тот же срок было, там заголовок про то как японцы всех обманули с проектором.

Ответить
1
Владимир Красильников

Почти наверняка об этом уже подумали и отвергли, но: а вдруг темная материя это как раз такой охлажденный газ?

Ответить
1
Показательный спрей

«Фоновая» температура Вселенной около 4 K, слишком тепло

Ответить
2
Показательный спрей

а квантовый компьютер сделает невидимым?

Ответить
1
Показательный спрей

Звучит как что-то невероятное

Ответить
1
badResistor

запрета Паули — законе квантовой механики, который отражает неспособность некоторых элементарных частиц «становиться неотличимыми друг от друга».

Кстати сказано очень точно. Прямо очень емко и правильно.

Ответить
1
ИгорьOK
Ответить
1

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null