Учёные впервые испытали квантовый эффект, позволяющий сделать материю невидимой Статьи редакции
Эффект блокировки Паули лишает атомы возможности отражать и рассеивать свет.
Физики Массачусетского технологического института (МТИ) впервые на практике добились эффекта, предсказанного более 30 лет назад. Охладив газ до сверхнизкой температуры и сжав его лазером, учёные увидели, что он «стал полупрозрачным» — перестал отражать и рассеивать часть падающего на него света. Таким способом можно довести материю до полной невидимости, рассказывают учёные в трёх статьях в журнале Science.
Эффект основан на принципе запрета Паули — законе квантовой механики, который отражает неспособность некоторых элементарных частиц «становиться неотличимыми друг от друга». Такие частицы называются фермионами — к ним, например, относятся протоны, нейтроны и электроны, из которых состоят атомы, а также сами атомы многих веществ.
Однако даже фермионы можно принудить к максимальной «похожести» друг на друга. Для этого нужно охладить их до температур, близких к абсолютному нулю, который равен −273,15 °C, и максимально сблизить друг с другом. Тогда фермионы, лишившись почти всей своей энергии и попав в «плотную толпу», буквально не смогут дёрнуться ни туда, ни сюда. Это состояние называется блокировкой Паули, и оно лишает фермионы способности поглощать или отражать свет.
Работоспособность этой концепции подтвердили физики МТИ. Они охладили облако из атомов лития до −273.14998 °C и сфокусированным лазерным лучом довели его до плотности в один квадриллион частиц на кубический сантиметр. Другим лазером учёные измерили уровень поглощения и отражения света облаком — так, чтобы не изменить его температуру. Оказалось, что вещество стало на 38% «прозрачнее», чем при комнатной температуре — в полном соответствии с теоретическими расчётами.
Как сообщают авторы исследования, с помощью блокировки Паули можно не только создавать полупрозрачные или даже невидимые материалы, но и решить одну из главных проблем квантовых компьютеров — избавить их от «порчи» кубитов из-за квантовой декогеренции. Если поместить кубиты под блокировку Паули, они начнут игнорировать частицы, прилетающие из внешней среды, и перестанут терять свои квантовые свойства.
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