Зонд DART врежется в астероид для изменения траектории. Учёные Мэрилендского университета заявляли, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

{"id":480611} 1150 просмотров

Ракета-носитель Falcon 9 SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test, «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») стартовала с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Трансляцию запуска вела NASA.

После отделения от ракеты аппарат полетит к астероиду Диморфос, который вращается вокруг большого астероида Дидимос, и столкнётся с ним на скорости около 24 тысячи км/ч осенью 2022 года. Это первое тестирование подобной системы защиты Земли. Сейчас этот астероид не опасен для планеты.

Астероид, с которым мы пытаемся столкнуться, размером с футбольный стадион, а попасть мы в него должны объектом размером с холодильник. Лори Глэйз руководитель подразделения планетологии NASA

Учёные предполагают, что орбита астероида после столкновения отклонится «на долю процента». «Мы врежемся в астероид. Поверить не могу, что мы это делаем», — заявил на пресс-конференции топ-менеджер NASA Омар Баез.

Схема столкновения DART с Диморфосом Изображение Aerospace America

Ожидается, что в 2027 году последствия столкновения изучит европейская станция Hera.