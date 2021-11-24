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Наука
Артём Мазанов

NASA и SрасеХ запустили космический аппарат для тестирования системы защиты Земли от астероидов Статьи редакции

Зонд DART врежется в астероид для изменения траектории. Учёные Мэрилендского университета заявляли, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

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Ракета-носитель Falcon 9 SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test, «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») стартовала с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Трансляцию запуска вела NASA.

После отделения от ракеты аппарат полетит к астероиду Диморфос, который вращается вокруг большого астероида Дидимос, и столкнётся с ним на скорости около 24 тысячи км/ч осенью 2022 года. Это первое тестирование подобной системы защиты Земли. Сейчас этот астероид не опасен для планеты.

Астероид, с которым мы пытаемся столкнуться, размером с футбольный стадион, а попасть мы в него должны объектом размером с холодильник.

Лори Глэйз
руководитель подразделения планетологии NASA

Учёные предполагают, что орбита астероида после столкновения отклонится «на долю процента». «Мы врежемся в астероид. Поверить не могу, что мы это делаем», — заявил на пресс-конференции топ-менеджер NASA Омар Баез.

Схема столкновения DART с Диморфосом  Изображение Aerospace America

Ожидается, что в 2027 году последствия столкновения изучит европейская станция Hera.

Специалисты Мэрилендского университета после моделирования столкновения заявляли, что это может «породить хаос» в движении небесных тел.

NASA врежет космический аппарат в астероид для…
Расчёты физиков показали, что такие «учения» могут привести к непредсказуемым последствиям.
tjournal.ru

#новости #nasa #spacex

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света шумовая

«Мы врежемся в астероид. Поверить не могу, что мы это делаем», — заявил на пресс-конференции топ-менеджер NASA Омар Баез. "А вы потом ебитесь с этим как хотите!" - добавил он в конце и убежал смеясь.

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4
Ze Katze

Как бы жопа Кардашьян не отклонила зонд от орбиты

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3
Gedevan

Ожидается, что в 2027 году последствия столкновения изучит европейская станция Hera.

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2
Научно-Технический космос

Hera Sebe

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1
Научно-Технический космос

Double Asteroid Redirection Test, «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида»

Что за такой двойной астероид? С двойным сыром что ли?
Может, всё-таки, речь про двойной тест.

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0
Научно-Технический космос

астероиду Диморфос, который вращается вокруг большого астероида Дидимос

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1
Научно-Технический космос

Или это я тупой? Там же один астероид вокруг другого

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0
Научно-Технический космос

для тестирования системы защиты Земли от рептилоидов

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0
Евгений Наумов

"Сейчас этот астероид не опасен для планеты"
- Пока мы его не пизданем в 2022 году, я так понимаю )

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0
коренной нарниец

в от так и пиляться бюджеты в этих ваших америках..)))) железяка удариться о Небесную Твердь (Зоиб. 3.16) , а неграм с фиминистками про камушки в космосе расскажут !! !1!))))))

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–1
Джон Кроули

Американцы безнадёжно отстали от России в этом. Пока они испытывают, наша Российская торпеда, с ядерным двигателем неограниченого радиуса и летящая под водой, под землёй, в воздухе и космосе со скоростью 100500 махов, такие кометы уничтожает как 2 пальца обосцать.

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–1
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