Кишечник этих пчёл очень похож на пищеварительную систему гиен, что позволяет им есть падаль без вреда для себя.

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Пчёлы-стервятники поедают кусок куриного мяса Фото Калифорнийского университета

Команда учёных Калифорнийского университета отправилась в Коста-Рику, чтобы изучить пчёл рода Trigona, которые вместо цветочного нектара поедают мясо умерших животных. С помощью приманок из куриного мяса исследователи получили несколько десятков особей пчёл-стервятников и определили их отличия от других видов пчёл, о чём рассказали в журнале mBio.

Главной особенностью тригонов-падальщиков предсказуемо оказалось устройство пищеварительной системы — по составу кишечной микрофлоры пчёлы-стервятники очень близки к ястребам-стервятникам, грифам, гиенам и прочим падальщикам. Карнобактерии, лактобациллы и кислотолюбивые микробы не только расщепляют мёртвую плоть, но и защищают организм пчелы от опасных бактерий и токсинов, которые накапливаются в падали.

Углубления на задних лапках, в которых «пчёлы-вегетарианцы» переносят цветочную пыльцу, у пчёл-стервятников также изменились под их рацион. Как выразился один из учёных, эти пчёлы буквально «носят корзинки с мясом» в свои ульи.

Как и ряд других видов пчёл семейства мелипонинов, падальщики из рода Trigona не имеют жала — они защищаются укусами развитых челюстей. Но у пчёл-стервятников челюсти несколько мощнее, чем у собратьев с вегетарианским рационом, и они изобильно покрыты болезнетворными трупными бактериями. Из-за этого укусы таких пчёл могут быть опасными или как минимум неприятными — они способны вызвать болезненные воспаления и нарывы на коже.