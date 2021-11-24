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Наука
Никита Логинов

Биологи изучили пчёл-стервятников, которые едят мясо вместо пыльцы и делают мёд из мёртвой плоти Статьи редакции

Кишечник этих пчёл очень похож на пищеварительную систему гиен, что позволяет им есть падаль без вреда для себя.

53 53 комментария
3497 просмотров
Пчёлы-стервятники поедают кусок куриного мяса Фото Калифорнийского университета

Команда учёных Калифорнийского университета отправилась в Коста-Рику, чтобы изучить пчёл рода Trigona, которые вместо цветочного нектара поедают мясо умерших животных. С помощью приманок из куриного мяса исследователи получили несколько десятков особей пчёл-стервятников и определили их отличия от других видов пчёл, о чём рассказали в журнале mBio.

Главной особенностью тригонов-падальщиков предсказуемо оказалось устройство пищеварительной системы — по составу кишечной микрофлоры пчёлы-стервятники очень близки к ястребам-стервятникам, грифам, гиенам и прочим падальщикам. Карнобактерии, лактобациллы и кислотолюбивые микробы не только расщепляют мёртвую плоть, но и защищают организм пчелы от опасных бактерий и токсинов, которые накапливаются в падали.

Углубления на задних лапках, в которых «пчёлы-вегетарианцы» переносят цветочную пыльцу, у пчёл-стервятников также изменились под их рацион. Как выразился один из учёных, эти пчёлы буквально «носят корзинки с мясом» в свои ульи.

Как и ряд других видов пчёл семейства мелипонинов, падальщики из рода Trigona не имеют жала — они защищаются укусами развитых челюстей. Но у пчёл-стервятников челюсти несколько мощнее, чем у собратьев с вегетарианским рационом, и они изобильно покрыты болезнетворными трупными бактериями. Из-за этого укусы таких пчёл могут быть опасными или как минимум неприятными — они способны вызвать болезненные воспаления и нарывы на коже.

Однако при таком рационе пчёлы-стервятники производят сладкий мёд, безопасный для человека. Биологи установили, что причиной этому служит «строгий подход» плотоядных тригонов к хранению запасов — гниющее мясо они складывают в отдельные камеры ульев, которые хорошо изолированы от «кладовых» с мёдом.

#новости #животные #биология

53 53 комментария
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53 комментария
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aliftin

пчёл-стервятников, которые едят мясо вместо пыльцы и делают мёд из мёртвой плоти

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30
Никита Логинов

Что она там говорит?

Ответить
1
Лев Глебович

Что надо было покупать биткоин на старте

Ответить
23
Max Yankov

Когда практически никто из покупателей и продавцов не думал о приватности? Чтобы к 2021 любой представитель социального дна или налоговых органов мог найти треды на древнем форуме, подписанные твоим публично использованным ником?

Если вы хотели только заработать, а не превратить свою жизнь в нескончаемые приключения, то не стоило.

Ответить
0
Robert Johansson

Это. просто. охуенно.

Ответить
2
Сергей Низовцев

Где такой купить? Здорово было бы веганов потроллить.

Ответить
15
Максим Козаченко

Ну, как бэ, веганов можно троллить любым мёдом

Ответить
10
Aleksandr Dolgikh

Он имел ввиду вегетарианцев

Ответить
2
Алексей Леонидыч

Нет, веганов

Ответить
0
Ranae Est

В лесной болотистой глуши
Вовеки не росло цветов.
Дед кормит диких пчел своих
Лежалым мясом грибников.

Деревья мрачные стоят,
Пчела лиловая поет,
А старый мельник Мелисент
Качает мед из черных сот.

Ответить
12
Алексей Токмолаев

Твоё?

Ответить
1
Ranae Est

тикки шельен, готская пасека

Ответить
1
Алексей Токмолаев

Интересно, надо будет побольше узнать

Ответить
2
Коровка говорит мууу
Ответить
6
Научно-Технический космос

Зачем накуривать пчелу?

Ответить
3
Коровка говорит мууу
Ответить
10
Научно-Технический космос

Медовый стейк мммммм

Ответить
3
Алексей Иванов

Так мед они делают из мертвой плоти или пыльцы? ААА, я ничегонепонял

Ответить
2
Tim Hansen

судя по всему, они просто питаются мясом, но мёд делают так же, как и обычные пчёлы, из нектара

Ответить
1
Никита Логинов

Нет, мёд тоже из мяса делают.

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2
Tim Hansen

"Noll et al. reported that T. hypogea chews flesh from the carcass, transports the flesh back to the colony in its crop, and deposits the flesh in wax pots where it is then mixed with honey;"
"this mixture of honey and flesh then matures over a 14-day period into a paste rich in free amino acids and sugars"
То есть они делают мёд из нектара, но замешивают в него пережёванное мясо

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1
rustyrazor

Звучит мерзко

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1
Булат Хабиров

Кажется не совсем, в твоей цитате нет ничего про нектар. В Вики (https://en.wikipedia.org/wiki/Vulture_bee) нашел такое:

"Vulture bees produce a honey-like substance which is not derived from nectar, but rather from protein-rich secretions of the bees' hypopharyngeal glands."

Ответить
1
Научно-Технический космос

нет, я углубился дальше
However, obligate necrophagy has been found in only three closely related Trigona species in the neotropics: T. hypogea (Silvestri 1902), T. necrophaga (Camargo and Roubik 1991), and T. crassipes (Fabricius 1793) (10). The obligate necrophages T. hypogea and T. necrophaga appear to completely eschew flowers, instead obtaining carbohydrates from extrafloral nectaries and fruits and protein from vertebrate carcasses

добавлено: во, нашел кажется, они для сахаров фрукты жрут ред.

Ответить
1
Никита Логинов

Не совсем понял, откуда в этом уравнении ты взял нектар, там вроде про него ни слова нет.

Ответить
0
Научно-Технический космос

мёд из мёртвой плоти

Отл название для панк-группы

Ответить
2
Антигравитационный торт

едят мясо вместо пыльцы и делают мёд из мёртвой плоти

Биологи установили, что причиной этому служит «строгий подход» плотоядных тригонов к хранению запасов — гниющее мясо они складывают в отдельные камеры ульев, которые хорошо изолированы от «кладовых» с мёдом.

т.е. мед они делают из пыльцы, но просто жрут при этом мясо?

Ответить
1
Научно-Технический космос

Не они мёд делают из мяса

Ответить
2
Антигравитационный торт

про это в статье ничего не написано, и как можно сделать мед из мяса?

Ответить
0
Научно-Технический космос

Ну я хз как у пчёл это работает. Думаю это типа секрет пчёлы, который она выделяет просто когда ест что то

Ответить
1
Научно-Технический космос

Я знаю их секрет. Но тебе не скажу.

Ответить
5
Научно-Технический космос

Предпраздничная пчела

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2
Научно-Технический космос

Секретный Кнорозов

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3
Научно-Технический космос

думаю как то так же

Сборщица возвращается домой и передает собранный нектар рабочей пчеле. Она высасывает своим хоботком нектар изо рта полевой пчелы. Затем некоторое время нектар пережевывается, продолжая запущенный процесс сборщицей мёда. Пчела-приёмщица периодически выпускает нектар на кончик хоботка и проглатывает обратно. Фермент пчелиной слюны (называется инвертаза) расщепляет сложные сахара на простые (глюкоза и фруктоза). Процесс повторяется примерно 240 раз.

Обработанный нектар пчелы раскладывают в соты. Влага удаляется путем перекладывания нектара из соты в соту, до тех пор пока воды не останется около 21%. Это занимает 8-10 дней. За это время образуется несозревший мёд. Чтобы ускорить испарение воды, пчелы обдувают субстанцию взмахами крыльев. Поэтому, когда подходите к улью и слышите гудение – пчелы работают над мёдом. Когда сироп в сотах достигает нужной консистенции, то превращается в мёд. Ячейки с мёдом запечатываются воском и мёд дозревает.

Ответить
2
Антигравитационный торт

в заголовке кликбейт, прочитал оригинальную статью, там ученые удивляются, что пчелы жрут мясо с трупов и не дохнут, про мед из мяса нет ни слова

Ответить
1
Максим Козаченко

Пчела изнасиловала труп журналиста и сделала из него мёд

Ответить
1
Антигравитационный торт

там ниже ответил что и так сможет https://www.nytimes.com/1982/09/07/science/science-watch-carrion-bees.html

SCIENCE WATCH; Carrion Bees (Published 1982)
SCIENCE WATCH; Carrion Bees (Published 1982)
www.nytimes.com
Ответить
0
Научно-Технический космос

Ты нахуя секреты рассказываешь?
Пиздец.
Жди укусов теперь весной.

Ответить
0
Научно-Технический космос

Люди же делают мясо из говна и веток. Почему пчёлы не могут из мяса сделать мёд?

Ответить
1
Никита Логинов

Примерно так: https://www.nytimes.com/1982/09/07/science/science-watch-carrion-bees.html

Ответить
1
Научно-Технический космос

Нет.

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1
Маргарита Прико

Плюс новая фобия, класс

Ответить
1
Научно-Технический космос

заснул в лесу, а проснулся в сотах мёдом...

Ответить
2
Plan 🇧&🇨

у меня как раз соседи есть на пару бидонов меда

Ответить
1
Луиджи Вампа

Они уже подгнивают?

Ответить
1
Plan 🇧&🇨

мы тут все гнием который год, братик

Ответить
1
Луиджи Вампа

Я цвету и пахну!

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1
Научно-Технический космос

Отлично

Ответить
1
Научно-Технический космос

Когда уже будут насекомые которые делают мёд из живого млекопитающего

Ответить
1
Sergei Sokov

Я как то ел бутер с беконом на улице.
И такая хуйняприлетела и отрезала кусок от моего бекона и улетела.
Видео даже вроде снял. Надо найти.

Ответить
1
Rond

Пятачок, у тебя есть плоть?

Ответить
1
Ivan

Когда уже научатся пластик поедать и вдыхать пары автомобилей и перерабатывать в кока колу?)

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1
Eldar

Прикольно если в будущем можно будет людей вместо закапывания в землю, отдавать на переработку в мед.

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0
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