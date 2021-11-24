Биологи изучили пчёл-стервятников, которые едят мясо вместо пыльцы и делают мёд из мёртвой плоти Статьи редакции
Кишечник этих пчёл очень похож на пищеварительную систему гиен, что позволяет им есть падаль без вреда для себя.
Команда учёных Калифорнийского университета отправилась в Коста-Рику, чтобы изучить пчёл рода Trigona, которые вместо цветочного нектара поедают мясо умерших животных. С помощью приманок из куриного мяса исследователи получили несколько десятков особей пчёл-стервятников и определили их отличия от других видов пчёл, о чём рассказали в журнале mBio.
Главной особенностью тригонов-падальщиков предсказуемо оказалось устройство пищеварительной системы — по составу кишечной микрофлоры пчёлы-стервятники очень близки к ястребам-стервятникам, грифам, гиенам и прочим падальщикам. Карнобактерии, лактобациллы и кислотолюбивые микробы не только расщепляют мёртвую плоть, но и защищают организм пчелы от опасных бактерий и токсинов, которые накапливаются в падали.
Как и ряд других видов пчёл семейства мелипонинов, падальщики из рода Trigona не имеют жала — они защищаются укусами развитых челюстей. Но у пчёл-стервятников челюсти несколько мощнее, чем у собратьев с вегетарианским рационом, и они изобильно покрыты болезнетворными трупными бактериями. Из-за этого укусы таких пчёл могут быть опасными или как минимум неприятными — они способны вызвать болезненные воспаления и нарывы на коже.
Однако при таком рационе пчёлы-стервятники производят сладкий мёд, безопасный для человека. Биологи установили, что причиной этому служит «строгий подход» плотоядных тригонов к хранению запасов — гниющее мясо они складывают в отдельные камеры ульев, которые хорошо изолированы от «кладовых» с мёдом.
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"Noll et al. reported that T. hypogea chews flesh from the carcass, transports the flesh back to the colony in its crop, and deposits the flesh in wax pots where it is then mixed with honey;"
"this mixture of honey and flesh then matures over a 14-day period into a paste rich in free amino acids and sugars"
То есть они делают мёд из нектара, но замешивают в него пережёванное мясо
Кажется не совсем, в твоей цитате нет ничего про нектар. В Вики (https://en.wikipedia.org/wiki/Vulture_bee) нашел такое:
"Vulture bees produce a honey-like substance which is not derived from nectar, but rather from protein-rich secretions of the bees' hypopharyngeal glands."
нет, я углубился дальше
However, obligate necrophagy has been found in only three closely related Trigona species in the neotropics: T. hypogea (Silvestri 1902), T. necrophaga (Camargo and Roubik 1991), and T. crassipes (Fabricius 1793) (10). The obligate necrophages T. hypogea and T. necrophaga appear to completely eschew flowers, instead obtaining carbohydrates from extrafloral nectaries and fruits and protein from vertebrate carcasses
добавлено: во, нашел кажется, они для сахаров фрукты жрут ред.
едят мясо вместо пыльцы и делают мёд из мёртвой плоти
Биологи установили, что причиной этому служит «строгий подход» плотоядных тригонов к хранению запасов — гниющее мясо они складывают в отдельные камеры ульев, которые хорошо изолированы от «кладовых» с мёдом.
т.е. мед они делают из пыльцы, но просто жрут при этом мясо?
думаю как то так же
Сборщица возвращается домой и передает собранный нектар рабочей пчеле. Она высасывает своим хоботком нектар изо рта полевой пчелы. Затем некоторое время нектар пережевывается, продолжая запущенный процесс сборщицей мёда. Пчела-приёмщица периодически выпускает нектар на кончик хоботка и проглатывает обратно. Фермент пчелиной слюны (называется инвертаза) расщепляет сложные сахара на простые (глюкоза и фруктоза). Процесс повторяется примерно 240 раз.
Обработанный нектар пчелы раскладывают в соты. Влага удаляется путем перекладывания нектара из соты в соту, до тех пор пока воды не останется около 21%. Это занимает 8-10 дней. За это время образуется несозревший мёд. Чтобы ускорить испарение воды, пчелы обдувают субстанцию взмахами крыльев. Поэтому, когда подходите к улью и слышите гудение – пчелы работают над мёдом. Когда сироп в сотах достигает нужной консистенции, то превращается в мёд. Ячейки с мёдом запечатываются воском и мёд дозревает.