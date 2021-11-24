Он позволит подключать другие модули или принимать до пяти кораблей одновременно.

Роскосмос провёл успешный запуск узлового модуля «Причал» к Международной космической станции. В 16:06 по московскому времени с Байонкура стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом на борту. Трансляцию запуска вели на YouTube-канале госкорпорации.

По плану миссии, «Причал» доберётся до МКС 26 ноября и приступит к стыковке к модулю «Наука», который запустили ранее в 2021 году. После этого российский сегмент станции расширится, а Роскосмос получит пять новых узлов для подключения новых модулей или стыковки кораблей.

Корабль с «Причалом» доставит на МКС около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, инструменты для техобслуживания и ремонта, а также пищу для 66-й экспедиции. Общая масса нагрузки составит 8,18 тонн — это рекорд по массе полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете «Союз-2».

«Причал» стал вторым новым российским модулем, запущенным после перерыва в 11 лет. Первым в эксплуатацию ввели проблемную «Наука», которую готовили к полёту больше десятилетия — она стала первой отечественной лабораторией на орбите.

В отдельном материале TJ рассказывает, как создавали и зачем нужен модуль «Причал».