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Наука
Дамир Камалетдинов

Роскосмос запустил к МКС «Причал» — второй за год новый российский модуль для станции Статьи редакции

Он позволит подключать другие модули или принимать до пяти кораблей одновременно.

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838 просмотров

Роскосмос провёл успешный запуск узлового модуля «Причал» к Международной космической станции. В 16:06 по московскому времени с Байонкура стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом на борту. Трансляцию запуска вели на YouTube-канале госкорпорации.

По плану миссии, «Причал» доберётся до МКС 26 ноября и приступит к стыковке к модулю «Наука», который запустили ранее в 2021 году. После этого российский сегмент станции расширится, а Роскосмос получит пять новых узлов для подключения новых модулей или стыковки кораблей.

Модуль «Причал» на Байконуре Фото Роскосмоса

Корабль с «Причалом» доставит на МКС около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, инструменты для техобслуживания и ремонта, а также пищу для 66-й экспедиции. Общая масса нагрузки составит 8,18 тонн — это рекорд по массе полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете «Союз-2».

«Причал» стал вторым новым российским модулем, запущенным после перерыва в 11 лет. Первым в эксплуатацию ввели проблемную «Наука», которую готовили к полёту больше десятилетия — она стала первой отечественной лабораторией на орбите.

В отдельном материале TJ рассказывает, как создавали и зачем нужен модуль «Причал».

Как создавали и зачем нужен «Причал» — второй за…
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tjournal.ru

#новости #космос #мкс #роскосмос #модульпричал

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Научно-Технический космос

Апостол Андрей в комплекте?

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3
Научно-Технический космос

Если ты мне откроешь секрет

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1
Научно-Технический космос

Жаль долго пролежал. Надеюсь тщательно перепроверили и не будет никаких эксцессов

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1
Дамир Камалетдинов

Самый главный эксцесс в том, что он не особо-то и нужен без новых модулей

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1
Научно-Технический космос

Я хотел сначала написать, что осталось только энергоустановку запустить и можно отстыковываться. Но все же международный проект лучше национального в перспективе

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0
Алексей Горячев

Прикольно

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0
Научно-Технический космос

Даже ручки сделали

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0
IO

Какие нахуй ручки, это крепления для строп подвески ложемента

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0
Научно-Технический космос

Ну ты и зануда, в целом как всегда

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0
Научно-Технический космос

Олдскул, конечно, и малость несвоевременно, но все равно приятно читать такие новости.
Хотя бы так пока различаемся от папуасов, раз по-другому не выходит.

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0
Jonny Odyssey

очередная серия "куда уходят бесполезные миллиарды"

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–1
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