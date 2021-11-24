Замена «Пирсу», девять лет «пролежавшая на полке», позволит расширить российскую часть МКС и улучшить её технически.

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24 ноября Роскосмос запустил к МКС «Причал» — второй новый российский модуль после 11-летнего перерыва. Он одновременно расширяет возможности отечественного сегмента, позволяя стыковать больше кораблей и новые модули, а также заменяет модуль «Пирс». TJ посетил РКК «Энергия», и рассказывает о создании и значении «Причала».

Как создавали и из чего состоит «Причал»

Работу над «Причалом» начали ещё в 2011 году, но в отличие от «Науки» он не столкнулся с производственными проблемами. Модуль был готов к отправке уже в 2014 году и с тех пор находился на хранении в Заводе экспериментального машиностроения в подмосковном Королёве.

Контрольный стенд «Причала» в РКК «Энергия» Фото TJ

Причиной задержки стали проблемы «Науки» — модули изначально планировали использовать в связке. Запускать «Причал» без «Науки» было бы бессмысленно: до этого у России был модуль «Пирс», который выполнял похожую роль — от него отказались после стыковки космической лаборатории.

Вместе с «Наукой» и «Причалом» раньше собирались использовать научно-энергетический модуль. Но в 2021 году Роскосмос объявил, что НЭМ станет основой для отдельной Российской орбитальной станции — его доработают и запустят только к 2025 году.

«Причал» планировали запустить ещё в 2013 году и использовать как минимум 30 лет. После переносов «Науки» и изменения планов на МКС срок службы сократили до 10 лет — теперь модуль должен прослужить как минимум до 2031 года, а потом его затопят вместе с остальной станцией.

Разработчиком и изготовителем «Причала» выступила РКК «Энергия». Там же разрабатывали «Науку» и НЭМ. «Причал» — небольшой модуль массой чуть больше 4,5 тонн и объёмом герметичного отсека в 19 кубометров.

Обитаемый отсек модуля «Причал» на контрольном стенде узлового модуля в РКК «Энергия» Фото TJ

Он поделён на приборную и обитаемую зоны. Модуль оснащён собственной энергетической системой с солнечными батареями, а внутри размещено оборудование и есть место для работы космонавтов.

В состав модуля входит множество сложных систем, включая систему управления бортовой аппаратурой, средства управления движением и навигацией, системы активной и пассивной стыковки, и не только. На внешней поверхности модуля разместили топливные трубопроводы.

Зачем нужен модуль

При подключении «Науки» от российского сегмента отстыковали и затопили модуль «Пирс», к которому стыковались «Прогрессы» и «Союзы». В первую очередь «Причал» предназначен для его замены и расширения возможностей — иначе у России попросту не оставалось бы собственных «дверей» на МКС.

Бывший модуль «Пирс», вид снизу на стыковочный узел Фото NASA

Если к «Пирсу» можно было пристыковать один объект, то к «Причалу» сразу пять одновременно. Как рассказали TJ в «Энергии», «Прогрессы» и «Союзы» смогут причаливать только к одному стыковочному узлу — пока что другие боковые узлы для этого не подойдут.

Это отголоски планов Роскосмоса десятилетней давности, когда к МКС планировали запустить ещё несколько новых модулей, которые бы можно было подключить к остальным узлам.

При этом к новым стыковочным узлам в будущем, вероятно, смогут стыковаться корабли новых типов, но их пока нет. В Роскосмосе вновь вспомнили о кораблях «Орёл» (бывшая «Федерация»), которые всё ещё находятся в разработке.

Формально ничего не меняется — у России останется дополнительный узел для стыковки своих кораблей. В то же время отечественный сегмент получил возможность для расширения в будущем, прирост пространства и технические улучшения.

Как рассказал космонавт Антон Шкаплеров, вместе с «Наукой» новый модуль расширяет российский сегмент по объёмам. Кроме того, «Причал» и лабораторный модуль дадут дополнительную электроэнергию за счёт собственных солнечных батарей.

Сейчас мы довольно много берём энергии с американской стороны, а здесь у нас будет свой дополнительный источник. Антон Шкаплеров космонавт и командир «Союза МС-19»

Новый пресс-секретарь «Роскосмоса» Дмитрий Струговец пояснил: если ничего не изменится, то «Причал» станет последним российским модулем на МКС. Он сравнил его с «тройником» для электричества, который позволяет подключить к одной розетке несколько устройств.

По словам представителя госкорпорации, «Причал» — это такой «пятерник», который сможет принимать множество космических кораблей. Струговец упомянул возможные новые модули, но не уточнил, о чём речь.

Он также рассказал про возможность одновременно принимать корабли «Союз» и «Прогресс», но подтверждений этого найти не удалось. На сайте РКК «Энергия» говорится о стыковке «до пяти объектов», но не уточняется, что это могут быть за корабли.

Складывается противоречивая ситуация — с одной стороны, у России появляется модуль сразу с пятью стыковочными узлами, а с другой — пока использовать можно только один.

Вероятно, Роскосмос как-то решит проблему с боковыми стыковочными узлами путём модификации кораблей или добавления переходников — так уже было с «Наукой». При этом возможность стыковать до пяти «Союзов» вряд ли пригодится госкорпорации: сейчас в космосе не бывает столько российских кораблей одновременно.

Если узлы всё же можно будет использовать для стыковки и других кораблей, то на МКС можно будет чаще доставлять людей и грузы. Для Роскосмоса, у которого нет многоразовых кораблей, это может стать критичным: если нарастить число запусков, то можно чаще проводить миссии с космическими туристами. Это возможно уже в ближайшем будущем после начала серийного производства «Ангары» и введения в полноценную эксплуатацию «Восточного».

Российский сегмент МКС после стыковки «Причала», после отделения приборно-агрегатного отсека и с пристыкованными кораблями Изображение Роскосмоса

Помимо прочего, «Причал» будет выполнять роль «бензоколонки». Модуль оснащён топливными трубками и может перекачивать топливо из кораблей в систему станции, а пристыкованные объекты может подключать к единой системе энергоснабжения.