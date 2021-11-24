Из-за теплеющего океана самцам альбатросов приходится улетать всё дальше в поисках пищи — и самки всё реже дожидаются их возвращения.

{"id":480790} 1265 просмотров

Пара чернобровых альбатросов на Фолклендских островах Фото Франческо Вентуры

Европейские орнитологи наблюдали за 15,5 тысячами пар чернобровых альбатросов с 2004 по 2019 год и обнаружили, что глобальное потепление в два раза увеличило частоту «разводов» среди птиц. Нагрев океана осложняет поиски пищи и всё чаще вызывает стресс у альбатросов, из-за чего их брачные пары распадаются, пишут учёные в журнале Proceedings of the Royal Society.

Романтические отношения альбатросов во многом похожи на человеческие: эти птицы проходят через длинную и «полную неловкости» подростковую фазу с попытками заинтересовать противоположный пол, после чего образуют пару и пускаются иногда в дальние путешествия, чтобы найти себе новый дом. Живя по 50-60 лет, альбатросы весь свой период зрелости проводят с однажды выбранным партнёром и громко радуются, когда встречают его по возвращении из длительных полётов.

Колония альбатросов в Новой Зеландии Фото National Geographic

Альбатросам характерны и «разводы»: примерно в 4% случаев их пары распадаются — как правило, из-за невозможности завести птенцов. Однако в последние годы этот показатель вырос из-за увеличения температуры окружающих вод и достиг уровня 7,7% в 2017 году, когда океан был теплее всего. После этого процент «разводов» пошёл на спад вместе со снижением температуры океана, но всё ещё не вернулся к нормальному уровню.

Как объясняет доктор Вентура из Лиссабонского университета, потепление воды сокращает кормовую базу альбатросов, из-за чего самцам приходится летать дальше в поисках пищи. Также более высокие температуры вызывают у самок стресс, который в сочетании с долгим ожиданием вызывают неприязнь к партнёру и подталкивает к разрыву отношений.