Изменение климата стало разрушать семьи альбатросов и подталкивать самцов к однополым связям Статьи редакции
Из-за теплеющего океана самцам альбатросов приходится улетать всё дальше в поисках пищи — и самки всё реже дожидаются их возвращения.
Европейские орнитологи наблюдали за 15,5 тысячами пар чернобровых альбатросов с 2004 по 2019 год и обнаружили, что глобальное потепление в два раза увеличило частоту «разводов» среди птиц. Нагрев океана осложняет поиски пищи и всё чаще вызывает стресс у альбатросов, из-за чего их брачные пары распадаются, пишут учёные в журнале Proceedings of the Royal Society.
Романтические отношения альбатросов во многом похожи на человеческие: эти птицы проходят через длинную и «полную неловкости» подростковую фазу с попытками заинтересовать противоположный пол, после чего образуют пару и пускаются иногда в дальние путешествия, чтобы найти себе новый дом. Живя по 50-60 лет, альбатросы весь свой период зрелости проводят с однажды выбранным партнёром и громко радуются, когда встречают его по возвращении из длительных полётов.
Альбатросам характерны и «разводы»: примерно в 4% случаев их пары распадаются — как правило, из-за невозможности завести птенцов. Однако в последние годы этот показатель вырос из-за увеличения температуры окружающих вод и достиг уровня 7,7% в 2017 году, когда океан был теплее всего. После этого процент «разводов» пошёл на спад вместе со снижением температуры океана, но всё ещё не вернулся к нормальному уровню.
Этим влияние глобального потепления не ограничивается: как рассказал новозеландский биолог в интервью The Guardian, рост температур с 2005 года сокращает популяцию бродячих альбатросов от 5% до 10% в год. Самцам становится труднее найти самку, из-за чего они переходят к однополым контактам друг с другом. Всё это вместе с загрязнением вод и негативным влиянием рыболовства ставит все известные виды альбатросов на грань вымирания.
Он еще с белками ничего не решил
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