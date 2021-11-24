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Наука
Никита Логинов

Изменение климата стало разрушать семьи альбатросов и подталкивать самцов к однополым связям Статьи редакции

Из-за теплеющего океана самцам альбатросов приходится улетать всё дальше в поисках пищи — и самки всё реже дожидаются их возвращения.

33 33 комментария
1265 просмотров
Пара чернобровых альбатросов на Фолклендских островах Фото Франческо Вентуры

Европейские орнитологи наблюдали за 15,5 тысячами пар чернобровых альбатросов с 2004 по 2019 год и обнаружили, что глобальное потепление в два раза увеличило частоту «разводов» среди птиц. Нагрев океана осложняет поиски пищи и всё чаще вызывает стресс у альбатросов, из-за чего их брачные пары распадаются, пишут учёные в журнале Proceedings of the Royal Society.

Романтические отношения альбатросов во многом похожи на человеческие: эти птицы проходят через длинную и «полную неловкости» подростковую фазу с попытками заинтересовать противоположный пол, после чего образуют пару и пускаются иногда в дальние путешествия, чтобы найти себе новый дом. Живя по 50-60 лет, альбатросы весь свой период зрелости проводят с однажды выбранным партнёром и громко радуются, когда встречают его по возвращении из длительных полётов.

Колония альбатросов в Новой Зеландии Фото National Geographic

Альбатросам характерны и «разводы»: примерно в 4% случаев их пары распадаются — как правило, из-за невозможности завести птенцов. Однако в последние годы этот показатель вырос из-за увеличения температуры окружающих вод и достиг уровня 7,7% в 2017 году, когда океан был теплее всего. После этого процент «разводов» пошёл на спад вместе со снижением температуры океана, но всё ещё не вернулся к нормальному уровню.

Как объясняет доктор Вентура из Лиссабонского университета, потепление воды сокращает кормовую базу альбатросов, из-за чего самцам приходится летать дальше в поисках пищи. Также более высокие температуры вызывают у самок стресс, который в сочетании с долгим ожиданием вызывают неприязнь к партнёру и подталкивает к разрыву отношений.

Этим влияние глобального потепления не ограничивается: как рассказал новозеландский биолог в интервью The Guardian, рост температур с 2005 года сокращает популяцию бродячих альбатросов от 5% до 10% в год. Самцам становится труднее найти самку, из-за чего они переходят к однополым контактам друг с другом. Всё это вместе с загрязнением вод и негативным влиянием рыболовства ставит все известные виды альбатросов на грань вымирания.

#новости #биология #животные #климат

33 33 комментария
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solawind

Бастрыкин уже запретил альбатросов?

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22
Слава Инженеров

он приказал открывать холодильники на один час в день

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2
Он Самый

Он еще с белками ничего не решил
https://m.youtube.com/watch?v=lZMUCDrLC4g

Белки - гомосексуалисты! Белки Геи!
Белки - гомосексуалисты! Белки Геи!
m.youtube.com
Ответить
1
Никита Логинов

С белками или с белками?

Ответить
1
Слава Инженеров

с белками

Ответить
1
Он Самый

Но и с белками тоже

Ответить
1
Андрей Рядькин

В России теплеет

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Прям как с тежешниками

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5
Bad Mother Fucker

с одним отличием - тэжэшников не надо подталкивать

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14
Кирилл Вселенский

Потому что со дна не подтолкнешь

Ответить
10
Bad Mother Fucker

почему ты такой неприятный тип

Ответить
0
Научно-Технический космос

противный, правда?

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Не правда

Ответить
1
Bad Mother Fucker

правда

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну пиздец

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ты меня плохо знаешь

Ответить
1
Артём Михайлюк

"Как объясняет доктор Вентура..."
Смотрите-ка, Эйс на доктора выучился.

Ответить
6
Kakomicli

Исследование возможно хорошее и аргументация наверняка исчерпывающая, но то что ребята точно знают, как вписаться в мировою конъюнктуру, не подлежит сомнению..

Ответить
1
alien Alina

Биология: существует
Праваки: это всё ПОВЕСТОЧКА

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5
Kakomicli

Существования коньюнктурных иследований, не секрет. Иследователи тоже знаете ли не хотят "писать в стол" и одно это не делает их работы - не объективными. А ты взал(а,о,ъ) и заставила меня думать, что я кого-то ущемил.

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0
Научно-Технический космос

ученые доказали, что глобальное потепление приводит к увеличению количества геев.

товарищ, для борьбы с геями
- откажись от перелетов
- откажись от авто
- откажись от говядины
- трать меньше воды и электричества

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3
Научно-Технический космос

товарищ, для борьбы с геями

не будь пидором!

Ответить
2
vlad novikov

Срочно принимаем законопроект о запрете изменения климата и приравниваем изменение климата к гей пропаганде.

Ответить
3
Evil Pechenka
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2
испанский смех

серьезное движение, ебаный насос

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2
Jonny Odyssey

Теперь пойдет в народ выражение: - ты че, тоже что ли из альбатросов?

Ответить
2
wmhy

Дичайшая дилемма зумеров:
Бороться с потеплением, а значит, с ЛГБТ
ИЛИ
Выступать за ЛГБТ, а значит, быть против потепления
Жесть, не завидую им

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2
АТВ

Так вот оно что

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2
Максим Козаченко

Если гетероальботросы разводятся из-за невозможности завести потомство, то что же будет происходить с парами гомоальбатросов...

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1
norm

https://youtu.be/L8TT3eiDpss

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1
Liu Tiko

Где пометка 18+?

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1
Andray Swart

Европейские орнитологи...

...
Европейские

А, ну все понятно. Не в климате дело, а в мимикрировании.

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1
Научно-Технический космос

Так вот оно чо

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1
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