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Наука
Артём Мазанов

Открытка с Марса: ровер Curiosity сделал панорамный снимок со склона горы Шарп Статьи редакции

NASA объединила два чёрно-белых снимка и добавила цвета.

14 14 комментариев
1214 просмотров

Ровер Curiosity прислал два снимка, сделанных 16 ноября (3 299 сол) в 8:30 и в 16:10 по местному времени. Учёные были «вдохновлены красотой ландшафта», что объединили эти фотографии и сделали «редкую открытку с Красной планеты». Об этом сообщается на сайте NASA.

Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей в сжатом формате. Когда команда миссии получила очередной снимок, она решила, что его нужно повторить в высоком качестве — сцену назвали «слишком красивой».

Два снимка с разницей в восемь часов передали контрастные условия освещения на Марсе, которые выявили скрытые детали ландшафта.

В правом углу панорамы находится гора Рафаэля Наварро, названная в честь ученого группы Curiosity (умер в 2021 году). Сзади неё — верхняя часть горы Шарп, она находится внутри кратера Гейла, бассейна шириной 154 километра, образованного в результате удара в далеком прошлом.

Синий цвет передает утреннюю картину, оранжевый — дневную

Агентство называет эти снимки открыткой. Возможно, именно такие снимки в будущем будут на карточках, отправляемых людьми с Марса на Землю.

Curiosity – один из двух марсоходов NASA. Он приземлился на Красную планету в августе 2012 года.

#nasa #curiosity

14 14 комментариев
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Chikk

Шикарные виды. Отличное место для строительства домика. Добавить басик, пару пальм и будет вообще идеально. И нет человеков.

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4
Илья Захаров

Пятерочку на углу заебенить ещё

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5
Chikk

Не, это уже лишнее. Свойскую картошечку вон там, за холмом, лучка чуть и укропчика. Главное, чтоб телепорт был - для пива, сиг и водочки.

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1
Просто Тимуррр

нет человеков

То есть ты не поедешь?

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1
Chikk

У меня, прежде всего, кода нет. А без него в транспорт дальнего действия не пускают. :)

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1
Akanick Terentiev

а как же аквадискотека?

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1
Фирменный турник

Либо для строительства человейника на 3к квартир

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1
Marhal_New _Arleana

Похоже на пустыню в Америке

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2
Фирменный турник

Да и оранжево-синяя гамма типична для голливудских блокбастеров.
Дело раскрыто. Высадку на Луну снимал Стэнли Кубрик, высадку на Марс - какой-нибудь Роланд Эммерих.

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6
Aneriko Vespucci

Как синтезатор мог снять такое? Не понимаю

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0
Егор Ниглов

Выглядит так, как будто можно надеть шапку, куртку и пойти там погулять

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3
Alexandr Malceff

Прохладненько будет

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0
Саввантиди Олег

Все хорошо на Марсе, кроме отсутствия атмосферного давления и магнитного поля....

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1
Котенька

красивое

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0
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