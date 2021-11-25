NASA объединила два чёрно-белых снимка и добавила цвета.

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Ровер Curiosity прислал два снимка, сделанных 16 ноября (3 299 сол) в 8:30 и в 16:10 по местному времени. Учёные были «вдохновлены красотой ландшафта», что объединили эти фотографии и сделали «редкую открытку с Красной планеты». Об этом сообщается на сайте NASA.

Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей в сжатом формате. Когда команда миссии получила очередной снимок, она решила, что его нужно повторить в высоком качестве — сцену назвали «слишком красивой».

Два снимка с разницей в восемь часов передали контрастные условия освещения на Марсе, которые выявили скрытые детали ландшафта.

В правом углу панорамы находится гора Рафаэля Наварро, названная в честь ученого группы Curiosity (умер в 2021 году). Сзади неё — верхняя часть горы Шарп, она находится внутри кратера Гейла, бассейна шириной 154 километра, образованного в результате удара в далеком прошлом.

Синий цвет передает утреннюю картину, оранжевый — дневную

Агентство называет эти снимки открыткой. Возможно, именно такие снимки в будущем будут на карточках, отправляемых людьми с Марса на Землю.