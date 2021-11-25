Открытка с Марса: ровер Curiosity сделал панорамный снимок со склона горы Шарп Статьи редакции
NASA объединила два чёрно-белых снимка и добавила цвета.
Ровер Curiosity прислал два снимка, сделанных 16 ноября (3 299 сол) в 8:30 и в 16:10 по местному времени. Учёные были «вдохновлены красотой ландшафта», что объединили эти фотографии и сделали «редкую открытку с Красной планеты». Об этом сообщается на сайте NASA.
Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей в сжатом формате. Когда команда миссии получила очередной снимок, она решила, что его нужно повторить в высоком качестве — сцену назвали «слишком красивой».
Два снимка с разницей в восемь часов передали контрастные условия освещения на Марсе, которые выявили скрытые детали ландшафта.
В правом углу панорамы находится гора Рафаэля Наварро, названная в честь ученого группы Curiosity (умер в 2021 году). Сзади неё — верхняя часть горы Шарп, она находится внутри кратера Гейла, бассейна шириной 154 километра, образованного в результате удара в далеком прошлом.
Агентство называет эти снимки открыткой. Возможно, именно такие снимки в будущем будут на карточках, отправляемых людьми с Марса на Землю.
Curiosity – один из двух марсоходов NASA. Он приземлился на Красную планету в августе 2012 года.