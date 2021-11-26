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Наука
Никита Логинов

Довод против стрелы времени: опыт показал, что на квантовом уровне процессы текут в будущее и в прошлое одновременно Статьи редакции

Из-за квантовой суперпозиции ход времени в микромире не имеет определённого направления — исчезает грань между причиной и следствием.

61 61 комментарий
1510 просмотров
Разрушение суперпозиции состоянии при взаимодействии с окружением с течением времени Изображение Joint Quantum Institute

Группа физиков из Великобритании, Австрии и Испании обнаружила, что на уровне отдельных микрочастиц время течёт сразу в будущее и в прошлое — то есть, оно находится в состоянии суперпозиции без какого-либо выделенного направления. И только при переходе к большему количеству частиц время обретает определённое направление — процессы начинают идти из прошлого в будущее. Об этом учёные пишут в журнале Nature.

На уровне повседневной реальности тела «движутся» из прошлого в будущее, создавая направленную стрелу времени. Последнее на языке термодинамики выражается через рост энтропии — грубо говоря, через повышение беспорядка. Например, если на столе в лужице воды лежит подтаявший кубик льда — то с течением времени лёд может только таять всё больше и больше.

Стройная кристаллическая решётка льда будет всё сильнее разваливаться и переходить в бесформенную лужицу, пока полностью не «расползётся» в воду. Это и есть рост энтропии кубика льда, который задаёт ходу времени направление из прошлого (меньший беспорядок) в будущее (больший беспорядок). Обратное развитие событий практически невозможно в повседневной реальности — бесформенная лужица воды не может собраться в кубик льда, поэтому стрела времени не может «развернуться назад».

Однако исследование европейских физиков показывает, что на уровне микрочастиц энтропия с равным успехом как нарастает, так и убывает. Если перенести подтаявший кубик льда в квантовый мир — он будет и таять ещё сильнее (как в повседневной реальности), и собираться из лужицы обратно в кубик. Причём одновременно.

Другими словами, ход времени находится в квантовой суперпозиции, когда совмещаются совершенно разные, даже взаимоисключающие состояния. Процессы на квантовом уровне будто «не понимают», в каком направлении им развиваться, и потому двигаются по всем возможным сценариям сразу. Понятия причин и следствий теряют свой смысл — их больше нельзя выстроить в последовательную цепочку. Время «перестаёт быть стрелой».

Результаты замеров энтропии для обратного (слева) и прямого (справа) хода времени Изображение авторов исследования

Физики убедились, что это действительно так, поставив эксперимент с квантовой системой из отдельных микрочастиц. Учёные множество раз «оставляли их на произвол судьбы» в изолированной камере, после чего замеряли уровень их энтропии. И оказалось, что микрочастицы с одинаковой вероятностью обретали как большую энтропию, так и меньшую — то есть, двигались во времени как в будущее, так и в прошлое. Квантовый кубик льда одновременно и таял, и собирался обратно.

Почему время идёт из прошлого в будущее

Суперпозиция хода времени существует лишь на очень и очень малых масштабах — кубик льда, чтобы одновременно таять и восстанавливаться из воды, должен состоять всего из нескольких частиц. Чем больше частиц — тем сильнее начинает доминировать одно из направлений хода времени. Как говорят авторы исследования, в игру вступает статистика: когда речь заходит о большом количестве частиц, процессы начинают течь в сторону более вероятных состояний. Для кубика льда это состояние бесформенной лужи на столе.

Это можно выразить иначе: на квантовом уровне времени в привычном понимании не существует вовсе, так что отдельные микрочастицы могут «двигаться и в будущее, и в прошлое». Но в больших телах микрочастицы начинают «тащить» друг друга в одном энергетически выгодном направлении — в сторону роста энтропии, создавая иллюзию стрелы времени. Потому люди никогда не видят, как кубики льда собираются из луж воды, а разбитые чашки заскакивают обратно на стол в целости.

#новости #физика

61 61 комментарий
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61 комментарий
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НОЛАН БЫЛ ПРАВ

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10
Jared

НУ ТАК ОН ГЕНИЙ

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9
Антигравитационный торт

бесформенная лужица воды не может собраться в кубик льда

Пиздежь

Ответить
6
Огненный велосипед

Нихуя не понял но ладно

Ответить
5
Огненный велосипед

В общем-то я и не читал, один хуй не пойму

Ответить
1
Никита Логинов

Друг, ну ты почитай, пожалуйста.

Ответить
6
Огненный велосипед

Я постараюсь

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Это какой то бред я отказываюсь в это верить

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Бляя перечитал это рил как у нолана

Ответить
4
Никита Логинов

Здорово, да?

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Нуу пока не очень, мы то живем в макромире, тут таких приколов нет, пока нет

Ответить
2
Никита Борисова

КВАНТОВЫЙ АПЕЛЬСИНЧИК.
Марвел всё-таки показали реальный способ путешествия во времени.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Как думаешь мы все таки в симуляции?

Ответить
1
Никита Логинов

Пока ещё недостаточно данных. Но думаю, что нет. Для симуляции наш мир как-то слишком криво устроен.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ну погоди а эта тема что без наблюдения нет определенности? Как в любом движке

Ответить
2
Укрошофист

Определенности нет без взаимодействия, а не наблюдения. Чем больше взаимодействий, тем больше определённость.

Ответить
1
Никита Логинов

Примерно так, да. Хотя там тоже есть нюансы вроде "слабых наблюдений", если я правильно помню этот термин.

Ответить
0
Укрошофист

Верный термин "слабое измерение". Использовать слово "наблюдатель/наблюдение" в контексте квантовой физики - дурной тон.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Это не меняет того что любой игровой движок чисто по своей логике устроен так

Ответить
0
Никита Логинов

Ленивые вычисления, да :)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну это не доказательство?

Ответить
1
Огненный велосипед

Нет, это не доказательство симуляции

Ответить
1
Кирилл Вселенский

А что было бы доказательством?

Ответить
0
Директор интернета

Широко распространена гипотеза создания симуляции некоторыми внешними к нашему миру цивилизациями. Практически всегда опускается вариант, что реальность изначально, которая существует сама по себе и для себя, и есть симуляция. И это самый простой вариант: существует ноумен, трансцендентная самодостаточная реальность, также существует феномен — реальность в чём-то ином. Первичный ноумен генерирует феномены так, что у их субъектов создаётся впечатление феноменальной независимости, что вырождается в веру в существование объективной Вселенной. Субъективная реальность является замкнутой на субъект по самой своей природе — иными словами, симуляцией в современном понимании.

Примечательно, что рассуждения о ноуменах, феноменах и трансцендентной самодостаточной реальности — симуляции для себя — были приведены ещё в трактатах И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля в 18-19-м веке. В частности, идеалистом Гегелем была выдвинута концепция Абсолютного духа — источника, перводвигателя и причины симуляции, частично позаимствованная впоследствии материалистами К.Г. Марксом и Ф. Энгельсом. ред.

Ответить
1
Никита Борисова

Ты даже специально вынес это в заголовок, верно?

Ответить
0
Огненный велосипед

альбом оксимирона расписался обратно

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Выпишется обратно 1 декабря

Ответить
1
Даниил Баздырев
Ответить
4
norm

Из-за квантовой суперпозиции ход времени в микромире не имеет определённого направления — исчезает грань между причиной и следствием.

Понял, принял.

Ответить
3
Dante Havershim

не понял

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

каждый раз, когда в тексте упоминается суперпозиция, из коробки раздаётся мяукание. или не раздаётся.

Ответить
0
Никита Логинов

Раздаётся и не раздаётся.

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

ого, прямо как мои закачки на порнолабе.

Ответить
6
Николай

А ты потом раздаёшь?

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

на порнолабе по другому никак.

Ответить
2
Николай

Товарищ майор, запишите: распространение.

Ответить
0
Вася Пражкин

Россия тоже одновременно вроде в будущее идет, но также и в прошлое забирается.

Ответить
2
Люц Шнайдер

Может кто-нибудь кратко резюмировать?

Ответить
1
Огненный велосипед

Да

Ответить
2
Никита Логинов

И нет

Ответить
2
Люц Шнайдер

Пожалуйста

Ответить
1
Огненный велосипед

Спасибо

Ответить
1
Vladimir Vorobyev

не суйся в микромир, макробак

Ответить
0
Яна Ломакина

Трэш

Ответить
1
Никита Логинов

Ну спасибо!!! А я старался!!!

Ответить
2
Яна Ломакина

Это ты время вывернул??!!?!

Ответить
1
Никита Логинов

Я просто хотел вернуть то, что потратил так бесцельно....

Ответить
0
Яна Ломакина

Понимаю..........

Ответить
1
Джирибан Жан-Батон

это конечно понятно , но всё же , а как мне из этого сделать неплохой заработок . ред.

Ответить
1
Никита Логинов

Одновременно стареть и молодеть в то время, когда биткоин только появился. Дальше ты знаешь, что делать.

Ответить
1
Джирибан Жан-Батон

Спасибо за совет(ский союз) !

Ответить
2
Укрошофист

Можно сначала регистрировать параметры группы элементарных частиц, а затем воздействовать на них, пытаясь выявить корреляцию и таким образом определить, можно ли достать из частицы информацию о том, что в будущем с ней будут взаимодействовать определенным образом. Если да, то откроется возможность передавать сигналы во времени 👽

Ответить
0
Джирибан Жан-Батон

это конечно понятно

... ладно

Ответить
0
Огненный велосипед

Потому люди никогда не видят, как кубики льда собираются из луж воды

Строго говоря, теоретически это всё же возможно, т.е. не запрещено :) Но вероятность, конечно, грандиозно ничтожна. Сюда же — квантовое туннелирование на макроуровне, больцмановский мозг и т.п.

Ответить
1
Никита Логинов

Так и есть!

Ответить
1
MIcha

Со мной тоже однажды такое было типо время и вперед и назад одновременно движется. Жалко что рассказать нельзя

Ответить
1
Это не шутки

Странное какое-то исследование - пара частиц не может выбрать в упорядоченном они состоянии или нет, а физики почему-то делают вывод о времени. Мда уж

Ответить
1
робот-бёрдвотчер

Стабильность!

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0
Marat Khamadeev

Из-за квантовой суперпозиции ход времени в микромире не имеет определённого направления — исчезает грань между причиной и следствием.

Не хочу наговаривать, но кажется ты попал в ловушку Нолана, а именно отождествил обратный градиент энтропии со стрелой времени. Это много где обсуждалось, но давайте ещё раз: направление времени определяется причинностью, а про изменение причинности в статье не сказано.

Ничего парадоксального в результате физиков нет. Да, иногда процессы можно срежиссировать так, что в них будет локально уменьшаться энтропия. Но такое возможно и в классической физике: легко представить, например, как правильно запущенные бильярдные шары на мгновение складываются обратно в треугольник. Квантовая механика лишь разрешает суперпозицию прямого и обратного процессов. Более того, это не первое похожее исследование.

Что из этого следует? А то, что ситуация, описанная в статье, не только не инвертирует время, но и весьма специфичная и не свойственная подавляющему большинству квантовых процессов, поэтому не стоит делать глобальных выводов о природе времени в квантовом мире.

Наконец, не сказано главное: как декогеренция все портит. Именно из-за неё энтропия всё таки начнёт расти в описанной системе, несмотря на всю её странность. Именно из-за неё классический мир так сильно отличается от квантового

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0
Amkazan Amkazan

так в любом случае во что бы частица не превратилась - всё равно в будущее. так как будущее это то что будет, то есть если даже вода в кубик соберётся - это всё равно будущее, так как этого не было но станет. не важно что и во что превратится, хоть мы будем смотреть перед глазами обратную перемотку всех событий, всё равно это будет как бы будущим, то есть никогда ни при каких обстоятельствах нельзя уйти в прошлое, возможно только создать иллюзию через один вариант:
вы переместились в будущем в копию прошлого и забыли всё что связано с этим перемещением. таким образом вы думаете что вы в прошлое попали, а по факту в любом случае в будущее

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0
ред.

Напомнило
http://metatechnology.ru/eksperimenti-s-vremenem.html

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0
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