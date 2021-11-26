Довод против стрелы времени: опыт показал, что на квантовом уровне процессы текут в будущее и в прошлое одновременно Статьи редакции
Из-за квантовой суперпозиции ход времени в микромире не имеет определённого направления — исчезает грань между причиной и следствием.
Группа физиков из Великобритании, Австрии и Испании обнаружила, что на уровне отдельных микрочастиц время течёт сразу в будущее и в прошлое — то есть, оно находится в состоянии суперпозиции без какого-либо выделенного направления. И только при переходе к большему количеству частиц время обретает определённое направление — процессы начинают идти из прошлого в будущее. Об этом учёные пишут в журнале Nature.
Стройная кристаллическая решётка льда будет всё сильнее разваливаться и переходить в бесформенную лужицу, пока полностью не «расползётся» в воду. Это и есть рост энтропии кубика льда, который задаёт ходу времени направление из прошлого (меньший беспорядок) в будущее (больший беспорядок). Обратное развитие событий практически невозможно в повседневной реальности — бесформенная лужица воды не может собраться в кубик льда, поэтому стрела времени не может «развернуться назад».
Другими словами, ход времени находится в квантовой суперпозиции, когда совмещаются совершенно разные, даже взаимоисключающие состояния. Процессы на квантовом уровне будто «не понимают», в каком направлении им развиваться, и потому двигаются по всем возможным сценариям сразу. Понятия причин и следствий теряют свой смысл — их больше нельзя выстроить в последовательную цепочку. Время «перестаёт быть стрелой».
Физики убедились, что это действительно так, поставив эксперимент с квантовой системой из отдельных микрочастиц. Учёные множество раз «оставляли их на произвол судьбы» в изолированной камере, после чего замеряли уровень их энтропии. И оказалось, что микрочастицы с одинаковой вероятностью обретали как большую энтропию, так и меньшую — то есть, двигались во времени как в будущее, так и в прошлое. Квантовый кубик льда одновременно и таял, и собирался обратно.
Почему время идёт из прошлого в будущее
Суперпозиция хода времени существует лишь на очень и очень малых масштабах — кубик льда, чтобы одновременно таять и восстанавливаться из воды, должен состоять всего из нескольких частиц. Чем больше частиц — тем сильнее начинает доминировать одно из направлений хода времени. Как говорят авторы исследования, в игру вступает статистика: когда речь заходит о большом количестве частиц, процессы начинают течь в сторону более вероятных состояний. Для кубика льда это состояние бесформенной лужи на столе.
Это можно выразить иначе: на квантовом уровне времени в привычном понимании не существует вовсе, так что отдельные микрочастицы могут «двигаться и в будущее, и в прошлое». Но в больших телах микрочастицы начинают «тащить» друг друга в одном энергетически выгодном направлении — в сторону роста энтропии, создавая иллюзию стрелы времени. Потому люди никогда не видят, как кубики льда собираются из луж воды, а разбитые чашки заскакивают обратно на стол в целости.
Широко распространена гипотеза создания симуляции некоторыми внешними к нашему миру цивилизациями. Практически всегда опускается вариант, что реальность изначально, которая существует сама по себе и для себя, и есть симуляция. И это самый простой вариант: существует ноумен, трансцендентная самодостаточная реальность, также существует феномен — реальность в чём-то ином. Первичный ноумен генерирует феномены так, что у их субъектов создаётся впечатление феноменальной независимости, что вырождается в веру в существование объективной Вселенной. Субъективная реальность является замкнутой на субъект по самой своей природе — иными словами, симуляцией в современном понимании.
Примечательно, что рассуждения о ноуменах, феноменах и трансцендентной самодостаточной реальности — симуляции для себя — были приведены ещё в трактатах И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля в 18-19-м веке. В частности, идеалистом Гегелем была выдвинута концепция Абсолютного духа — источника, перводвигателя и причины симуляции, частично позаимствованная впоследствии материалистами К.Г. Марксом и Ф. Энгельсом. ред.
Можно сначала регистрировать параметры группы элементарных частиц, а затем воздействовать на них, пытаясь выявить корреляцию и таким образом определить, можно ли достать из частицы информацию о том, что в будущем с ней будут взаимодействовать определенным образом. Если да, то откроется возможность передавать сигналы во времени 👽
Из-за квантовой суперпозиции ход времени в микромире не имеет определённого направления — исчезает грань между причиной и следствием.
Не хочу наговаривать, но кажется ты попал в ловушку Нолана, а именно отождествил обратный градиент энтропии со стрелой времени. Это много где обсуждалось, но давайте ещё раз: направление времени определяется причинностью, а про изменение причинности в статье не сказано.
Ничего парадоксального в результате физиков нет. Да, иногда процессы можно срежиссировать так, что в них будет локально уменьшаться энтропия. Но такое возможно и в классической физике: легко представить, например, как правильно запущенные бильярдные шары на мгновение складываются обратно в треугольник. Квантовая механика лишь разрешает суперпозицию прямого и обратного процессов. Более того, это не первое похожее исследование.
Что из этого следует? А то, что ситуация, описанная в статье, не только не инвертирует время, но и весьма специфичная и не свойственная подавляющему большинству квантовых процессов, поэтому не стоит делать глобальных выводов о природе времени в квантовом мире.
Наконец, не сказано главное: как декогеренция все портит. Именно из-за неё энтропия всё таки начнёт расти в описанной системе, несмотря на всю её странность. Именно из-за неё классический мир так сильно отличается от квантового
так в любом случае во что бы частица не превратилась - всё равно в будущее. так как будущее это то что будет, то есть если даже вода в кубик соберётся - это всё равно будущее, так как этого не было но станет. не важно что и во что превратится, хоть мы будем смотреть перед глазами обратную перемотку всех событий, всё равно это будет как бы будущим, то есть никогда ни при каких обстоятельствах нельзя уйти в прошлое, возможно только создать иллюзию через один вариант:
вы переместились в будущем в копию прошлого и забыли всё что связано с этим перемещением. таким образом вы думаете что вы в прошлое попали, а по факту в любом случае в будущее