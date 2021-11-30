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Наука
Артём Мазанов

Учёные впервые просканировали поверхность Марса на 200 метров в глубину Статьи редакции

Под станцией залегает реголит, рыхлая вулканическая порода и потоки застывшей лавы.

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Геофизики опубликовали в журнале Nature Communications исследование, основанное на данных сейсмографа SEIS автоматической станции InSight. Они собраны 3 февраля 2020 года (в ночь с 422 по 423 сол), когда на планете был слабый ветер, потому что он не создаёт помехи сейсмодатчикам.

Учёный из Швейцарского федерального технологического института заявил, что команда использовала методику, разработанную на Земле для исследования «мест, подверженных риску землетрясений, и для изучения подземной структуры».

Под станцией находится примерно три метра песчаного реголита, затем идёт 20 метров брекчии, образованной в результате падений метеоритов, слой амазонийских базальтов, осадочные породы, слой амазонийских и гесперийских базальтов. По версии учёных, ниже 175 метров залегают осадочные горные породы.

Исследователи полагают, что самые верхние вулканические породы (базальты) образовались около 1,7 млрд лет назад, а самые глубокие — 3,6 миллиарда лет назад. Эти слои разделяют осадочные породы: они образовались, когда на Марсе поменялся климат — стало более сухо и холоднее.

Автоматическая станция InSight работает на Марсе уже три года. Благодаря ей учёные определили, что радиус ядра планеты — от 1810 до 1860 километров, примерно вдвое меньше, чем у Земли.

#nasa #марс #космос

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Принятый супер_стар

Жаль, что кости не нашли

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4
Some Dude

Учёные впервые просканировали поверхность Марса на 200 метров в глубину

и нашли там новый яндекс браузер, который умеет переводить всякую хуету. а еще вк музыку, которая умеет сравнивать ваши предпочтения с другими

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3
Eldar

Вау, опять джинса от наса и их коллег по распилу про какую-то чушь, которую простому обывателю знать нахуй не надо.

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–2
Dmitriy Volkov

🤡

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1
умный человек

простому эльдару

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0
Антигравитационный торт

с нефтью что?

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0
Chikk

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Так что рано пока ещё о Марсах рассуждать.

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0
Антигравитационный торт

а зачем они туда отправляют марсоходы по твоему?

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0
Антигравитационный торт

картошку будут выращивать?

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0
Chikk

Для картофеля там ещё слишком холодно. А вот грибы интересные - то да, вполне могут. :)

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0
умный человек

Я ещё лет 20 назад слышал, что нефти хватит на 30 лет
Щас так говорят(ну да, "минимум" хотя бы добавляют)
Короч, можно смело ужножать на 10

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0
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