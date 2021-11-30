Учёные впервые просканировали поверхность Марса на 200 метров в глубину

Под станцией залегает реголит, рыхлая вулканическая порода и потоки застывшей лавы.

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Геофизики опубликовали в журнале Nature Communications исследование, основанное на данных сейсмографа SEIS автоматической станции InSight. Они собраны 3 февраля 2020 года (в ночь с 422 по 423 сол), когда на планете был слабый ветер, потому что он не создаёт помехи сейсмодатчикам.

Учёный из Швейцарского федерального технологического института заявил, что команда использовала методику, разработанную на Земле для исследования «мест, подверженных риску землетрясений, и для изучения подземной структуры».

Под станцией находится примерно три метра песчаного реголита, затем идёт 20 метров брекчии, образованной в результате падений метеоритов, слой амазонийских базальтов, осадочные породы, слой амазонийских и гесперийских базальтов. По версии учёных, ниже 175 метров залегают осадочные горные породы.

Исследователи полагают, что самые верхние вулканические породы (базальты) образовались около 1,7 млрд лет назад, а самые глубокие — 3,6 миллиарда лет назад. Эти слои разделяют осадочные породы: они образовались, когда на Марсе поменялся климат — стало более сухо и холоднее.