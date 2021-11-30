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Наука
Яна Ломакина

Учёные создали биороботов из лягушачьих эмбрионов — они «размножаются», создавая свои копии из отдельных клеток Статьи редакции

Эти биороботы «живы наполовину»: они не могут есть сами и умирают, когда заканчивается внутренний запас питательных веществ.

19 19 комментариев
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Ксенобот с четырьмя «конечностями» Фото Дугласа Блэкистона 

Учёные Вермонтского, Тафтского и Гарвардского университетов обнаружили, что созданные ими в 2020 году биороботы могут самовоспроизводиться. Они собирают отдельные клетки в группы и создают из них свои подобия. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

Для создания полисинтетических организмов учёные использовали стволовые клетки эмбрионов гладкой шпорцевой лягушки. Генетический компьютерный алгоритм конструировал на их основе тысячи случайных биохимических конструкций, состоящих от 500 до 1000 живых клеток, и тестировал их на выживаемость в виртуальной среде. Самые удачные варианты исследователи выращивали по-настоящему в солевом растворе. Подобия живых организмов, по аналогии с обозначением вида лягушки Xenopus laevis названные ксеноботами, могли ползать прямо, поворачиваться и объединяться в группы.

Следы, оставленные ксеноботами при движении через поле твердых частиц Фото Дугласа Блэкистона 

Это новые живые машины. Это ни традиционные роботы, ни животные. Совершенно новый тип: живой, программируемый организм.

Джошуа Бонгард
робототехник из Университета Вермонта

Ксеноботы при этом не способны получать питательные вещества из окружающей среды. Когда в созданиях заканчивался запас питательных веществ из эмбриональных клеток, они превращались в мёртвые комки.

Наблюдая, как их создания плавают в чашке Петри среди отдельных клеток эмбрионов, учёные заметили, что ксеноботы собирают эти клетки вместе и создают из них копии самих себя — почти таких же ксеноботов. Раньше такой механизм саморепликации наука наблюдала лишь у отдельных молекул, но не в масштабе искусственно созданных клеток или организмов. Потомство вело себя так же, как их «родители», но поколение «внуков» уже было «бесплодным».

Ксеноботы собирают клетки 
Ксенобот-«родитель» вращательными движениями создаёт нового ксенобота

Генетический алгоритм также смог вывести самую эффективную для размножения форму — оказалось, что это ксенобот в виде Пакмана. Он быстрее всего поглощает клетки и собирает из них копию себя.

С-образная форма ксенобота

По мнению исследователей, ксеноботы потенциально могут использоваться во множестве задач. Например, при сборе микропластика в океане или транспортировке лекарств в нужные органы и ткани человеческого тела.

#новости #животные #биороботы #роботы #биология

Спасибо за наводку Максим Андреев
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VladKlar

Зачем редакция переопубликовывает материалы пользователей?
https://tjournal.ru/science/484199-uchenye-sozdali-pervyh-razmnozhayushchihsya-biorobotov-pohozhih-na-pakmana ред.

Ученые создали первых размножающихся биороботов…
«Ксеноботы» открывают для ученых новые возможности для предотвращения старения и лечения рака.
tjournal.ru
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8
andorus

Они сами размножаются

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14
Абырвалг

Мемагент

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0
Яна Ломакина

Да, прозевала, прошу прощения, друзья. Извинилась перед Максимом и поставила "Спасибо за наводку", все плюсы ему! Он не против, так что всё окей)

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3
Кхалиси Бот

Зячем лидякцея пейиопюбликовывяет мятейияы пойзёвятией?
https://tjournal.ru/science/484199-uchenye-sozdali-pervyh-razmnozhayushchihsya-biorobotov-pohozhih-na-pakmana

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1
ildar shagidullin

Даже озвучки нету

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0
ildar shagidullin

Lags

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0
Сталин спас Россию

@Кхалиси Бот

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0
Принятый супер_стар

Хотел бы я размножаться

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3
Принятый супер_стар

Ты робат, имитация жизни, ты даже симфонию не напишешь

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3
Принятый супер_стар

Ты тоже!)

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3
Михаил Иванов

Лет через 50

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2
Принятый супер_стар

выглядят как кусочки курицы

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1
Люц Шнайдер

Начало конца?

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1
FOX
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1
Принятый супер_стар

Война с саламандрами

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1
Андрей Васильев

Я уже каментил этот материал в первой публикации и не собираюсь тут повторяться

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0
Сталин спас Россию

Создай копию коммента из отдельных слов

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1
Jonny Odyssey

короновирус

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–1
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