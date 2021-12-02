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Наука
Сергей Исенеков

Фото: Штормы и циклоны на Юпитере с высоты 4200 километров Статьи редакции

Новые высококачественные снимки планеты-гиганта сделал космический аппарат «Юнона».

14 14 комментариев
1306 просмотров
Северная часть Юпитера Фото Mission Juno

Космический аппарат «Юнона» совершил 38-ой облёт Юпитера и сделал несколько высококачественных снимков как газового гиганта, так и его спутника Ио. Аппарат передал снимки на Землю с расстояния 780 миллионов километров. Об этом пишет Forbes.

Из-за сильнейшего излучения Юпитера «Юноне» постоянно приходится вращаться вокруг орбиты планеты и не подходить ближе. В этот раз аппарату удалось приблизиться к планете на расстояние 4200 километров и зафиксировать на камеру облака, циклоны, шторма и северную часть Юпитера.

Фото Mission Juno
Полярные циклоны на Юпитере Фото Mission Juno
Полярные циклоны на Юпитере Фото Mission Juno
Brian Swift @b_swift
Collage of PJ38 initial downlink Jupiter images from @NASAJuno. Exaggerated Color/Contrast. Full Rez (9016-by-7155) JPEG.

Также учёные показали снимки вулканического спутника Юпитера Ио.

Andrea Luck @andrluck
Jupiter 's volcanic moon Io as seen by @NASAJuno yesterday during its 38th orbit 1/2

#Io #Perijove38 #space
Nasa/SwRI/MSSS/AndreaLuck

Космический аппарат «Юнона» отправили к Юпитеру в 2011 году. Его основная задача — изучить состав Юпитера, а также магнитное поле, погоду и воду в атмосфере планеты.

Раз в шесть недель аппарат подлетает на ближайшее расстояние к Юпитеру. Благодаря этому ему удаётся зафиксировать множество делателей планеты — вершины облаков и погодные явления планеты.

#наука #космос

14 14 комментариев
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Люц Шнайдер

«сделал несколько высококачественных снимков как газового гиганта, так и его спутника Ио с расстояния 780 миллионов километров»

?????

Фотографии были переданы на такое расстояние, т.е. на Землю.

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5
Люц Шнайдер

@Сергей Исенеков , исправь, пожалуйста, эту глупость.

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3
Сергей Исенеков

Привет!

Спасибо, пропустил этот момент, поправил

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3
Твинкиллер

красивое

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3
Виртуальный дым

из чего это сделано

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1
Сталин спас Россию

Из керосина

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3
Антигравитационный торт

поджигай!

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0
Никита Логинов

Чтобы поджечь Юпитер, на него нужно ещё 80 таких же Юпитеров скинуть.

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0
Виртуальный дым

Точнее, если бы Юпитер был в 13 раз больше, он бы начал слегка тлеть и называться коричневым карликом

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2
Александр Куркин

13 будет маловато же

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0
Антигравитационный торт

в Solar Smash можно с одного выстрела

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0
Джирибан Жан-Батон

Из пикселей .

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0
Виртуальный дым

В Национальном родительском комитете штормы посильнее похоже

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0
Donnie Darko

x10

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0
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