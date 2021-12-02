Фото: Штормы и циклоны на Юпитере с высоты 4200 километров Статьи редакции
Новые высококачественные снимки планеты-гиганта сделал космический аппарат «Юнона».
Космический аппарат «Юнона» совершил 38-ой облёт Юпитера и сделал несколько высококачественных снимков как газового гиганта, так и его спутника Ио. Аппарат передал снимки на Землю с расстояния 780 миллионов километров. Об этом пишет Forbes.
Из-за сильнейшего излучения Юпитера «Юноне» постоянно приходится вращаться вокруг орбиты планеты и не подходить ближе. В этот раз аппарату удалось приблизиться к планете на расстояние 4200 километров и зафиксировать на камеру облака, циклоны, шторма и северную часть Юпитера.
Также учёные показали снимки вулканического спутника Юпитера Ио.
Космический аппарат «Юнона» отправили к Юпитеру в 2011 году. Его основная задача — изучить состав Юпитера, а также магнитное поле, погоду и воду в атмосфере планеты.
Раз в шесть недель аппарат подлетает на ближайшее расстояние к Юпитеру. Благодаря этому ему удаётся зафиксировать множество делателей планеты — вершины облаков и погодные явления планеты.