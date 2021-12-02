Новые высококачественные снимки планеты-гиганта сделал космический аппарат «Юнона».

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Северная часть Юпитера

Фото Mission Juno

Космический аппарат «Юнона» совершил 38-ой облёт Юпитера и сделал несколько высококачественных снимков как газового гиганта, так и его спутника Ио. Аппарат передал снимки на Землю с расстояния 780 миллионов километров. Об этом пишет Forbes.

Из-за сильнейшего излучения Юпитера «Юноне» постоянно приходится вращаться вокруг орбиты планеты и не подходить ближе. В этот раз аппарату удалось приблизиться к планете на расстояние 4200 километров и зафиксировать на камеру облака, циклоны, шторма и северную часть Юпитера.

Полярные циклоны на Юпитере Фото Mission Juno

Полярные циклоны на Юпитере Фото Mission Juno

Также учёные показали снимки вулканического спутника Юпитера Ио.

Космический аппарат «Юнона» отправили к Юпитеру в 2011 году. Его основная задача — изучить состав Юпитера, а также магнитное поле, погоду и воду в атмосфере планеты.