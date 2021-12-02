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Наука
Никита Логинов

Плавающий мусор «глобализовал» океаны — животные и растения селятся на нём и мигрируют между континентами Статьи редакции

Учёные обнаружили целые колонии прибрежных организмов на Большом тихоокеанском мусорном пятне и других скоплениях пластика в океане.

9 9 комментариев
1881 просмотров
Рачки и актинии на плавающем мусоре в открытом океане Изображение Nature

Американские экологи в результате многолетнего исследования пришли к выводу, что плавающий мусор из пластика и стекла позволяет прибрежным морским животным жить в открытом океане и даже путешествовать с одного континента на другой. Это может привести к «великому переселению видов» и ощутимо изменить мировую экосистему, пишут учёные в журнале Nature.

В самой способности живых существ переплывать моря и океаны на различных предметах нет ничего необычного, но в природе подходящих обломков и мусора образуется не очень много, к тому же в воде они быстро распадаются. Только природные катаклизмы могут выбросить в океан достаточно много мусора, чтобы он смог довезти хотя бы небольшие организмы до другого континента.

Первый такой случай учёные зафиксировали в 2011 году после мощного землетрясения и цунами в Японии. Тогда потоки обломков разнесли более 300 видов прибрежных животных и растений по всему Тихому океану.

Человек же каждый год выбрасывает в моря и океаны сотни миллионов тонн пластикового мусора, который способен плавать сотни или тысячи лет, прежде чем распадётся полностью. Такой мусор может образовывать плавающие острова для бактерий и мелких морских растений и животных вроде актиний и рачков. Чтобы проверить эту гипотезу, американские экологи в разных местах Тихого океана собрали более 100 тонн пластикового мусора и изучили его в лабораториях.

На всех образцах мусора учёные нашли колонии из растений и животных, которые обычно живут у берегов, за тысячи километров от мест, где их подобрали. Такие колонии учёные назвали неопелагами — буквально, «новичками в океане». Экологам удалось даже определить пути миграции неопелагов между континентами.

Обломок японского цунами 2011 года, скопления мусора в океане и возможные пути миграции неопелагов, пример плавающего мусора из рыболовных сетей и колония неопелагов в таком мусоре Изображение Nature

Особенно много плавающих колоний экологи нашли в Большом тихоокеанском мусорном пятне, которое покрывает более 1,5 миллионов квадратных километров и включает порядка трёх миллионов тонн пластиковых отходов. Это пятно по большей части воображаемое, потому что состоит из микрочастиц пластика, которых не видно простым глазом, но там достаточно и крупного мусора вроде бутылок, пакетов и обрывков рыболовных снастей.

Мелкие морские анемоны, гидроиды, креветки, поселившись на таком мусоре у берега, способны пересечь на нём весь океан, включая его центральные области, где крайне мало планктона и прочей еды. Учёные считают, что плавающий мусор создаёт эффект настоящего рифа или острова — он становится точкой притяжения живых организмов, как бы перенося в открытый океан кусочек прибрежной экосистемы.

Фрагмент пластикового мусора и его обитателей-неопелагов Изображение Nature

Экологи предполагают, что это «перетряхнёт» экосистемы, которые не контактировали между собой тысячи лет. До сих пор прибрежные виды не выживали в открытом океане, но теперь всё меняется — в центральных областях, где на тысячи километров нет ни одного клочка суши, появляются новые конкуренты для местных обитателей и новая кормовая база. А морские обитатели Японии и восточной части Азии всё чаще вторгаются в Северную Америку.

#новости #биология #экология #природа

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Marco Pagot

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https://www.youtube.com/watch?v=MXTBotdauPo

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5
коренной нарниец

ожидаем новости про миграционный кризис в Тихом океане

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2
Виртуальный дым

Да это же плавающий Макаронный Монстр

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2
Shenmue

Патрик и губка боб

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0
Mikhail Kuropatkin

Человек же каждый год выбрасывает в моря и океаны сотни миллионов тонн пластикового мусора

Ненавижу эту мразь, хуже животных

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0
Chikk

Человеков? Так мы (они) и есть животные. Ну точно не грибы или растения. :)

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2
Виртуальный дым

Назови имя!

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1

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Комментарий удален

Eugene Arbatsky

))

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1
Shenmue

А чё норм природное Taxi Trash Go

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1
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