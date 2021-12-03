NASA подписало с Blue Origin и ещё двумя другими компаниями соглашения о разработке частных космических станций Статьи редакции
NASA выплатит на проектирование новых станций 415,6 миллиона долларов.
Blue Origin получила контракт на 130 миллионов долларов, Nanoracks — на 160 миллионов долларов, Northrop Grumman Systems Corporation — на 125,6 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте NASA.
Агентство планирует обеспечивать непрерывное присутствие США на низкой околоземной орбите «посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам».
На первом этапе NASA планирует сертифицировать использование разработанных станций и заключить контракты на услуги. Ожидается, этот этап завершится в 2025 году.
Blue Origin и Sierra Space планируют создать к 2025-2030 годам станцию Орбитальный риф (Orbital Reef). Модули будет изготавливать Boeing. В проекте также принимают участие Redwire Space, Genesis Engineering и Университет штата Аризона. Ожидается, что станция будет работать как «бизнес-парк смешанного использования» в том числе для исследователей, космических туристов, бизнесменов.
Nanoracks в сотрудничестве с Voyager Space и Lockheed Martin планирует создать к 2027 году станцию Nanoracks. Объём жилого модуля — 340 м³, он рассчитан на четырёх человек. На станции также будет роботизированный манипулятор для работы с грузами и лаборатории для проведения исследований и научных экспериментов. Она сможет принимать туристов.
Northrop Grumman разрабатывает модули для околоземной орбиты, используя конструкции космического корабля Cygnus.