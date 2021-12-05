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Наука
Яна Ломакина

Фото: тень от Луны на поверхности Земли во время полного солнечного затмения Статьи редакции

Её сфотографировали с МКС.

5 5 комментариев
321 просмотров
Фото Кейлы Бэррон 

4 декабря состоялось единственное в 2021 году полное солнечное затмение. Американский астронавт Кейла Баррон с Международной космической станции сфотографировала, как в этот момент выглядела Земля.

В субботу утром экипаж 66-й экспедиции втиснулся в «Купол» [модуль МКС], чтобы посмотреть на полное солнечное затмение над Антарктидой и Южным океаном. Мы увидели, как Луна отбрасывает на поверхность Земли продолговатую тень. Это было невероятное зрелище.

Кейла Бэррон
астронавт NASA
Фото Кейлы Бэррон 

Полная фаза затмения длилась 1 минуту 54 секунды. Наблюдать его можно было в Антарктиде, Южной Америке и некоторых частях юга Африки. Следующее полное затмение состоится через три года — в апреле 2024-го.

Чилийские и американские учёные снимают затмение в Антарктиде Фото AFP
Фото Nasa 

#космос #nasa #мкс #затмение

5 5 комментариев
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Мох

О, тут даже звезды есть, раньше все фото были без звезд, а так красивая графика.

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John Müller

Блять, они там даже не самой Земле есть…

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Параллельный жар

Потому и видеокарт нет в магазах — всё скупил госдеп, а майнеры лишь прикрытие

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Твинкиллер

красивое

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Bibba La Bibba

Просто диски поверх земли двигают

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