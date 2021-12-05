Фото: тень от Луны на поверхности Земли во время полного солнечного затмения Статьи редакции
Её сфотографировали с МКС.
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4 декабря состоялось единственное в 2021 году полное солнечное затмение. Американский астронавт Кейла Баррон с Международной космической станции сфотографировала, как в этот момент выглядела Земля.
Полная фаза затмения длилась 1 минуту 54 секунды. Наблюдать его можно было в Антарктиде, Южной Америке и некоторых частях юга Африки. Следующее полное затмение состоится через три года — в апреле 2024-го.