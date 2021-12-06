Китайский луноход нашёл «таинственную хижину» на обратной стороне Луны и направился к ней, чтобы сделать снимки получше Статьи редакции
Скорее всего, это большой валун, обломок от удара метеорита, но точный ответ учёные узнают только через два-три месяца.
Луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, запечатлел на снимке непонятный объект квадратной формы, который находится на кромке кратера в 80 метрах от лунохода. Теперь аппарат направляется к этому объекту, чтобы изучить его получше, пишет Space со ссылкой на китайский государственный научно-популярный канал Our Space.
Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект «таинственной хижиной» и сильно заинтересовались им, из-за чего даже изменили программу лунохода. Аппарат должен подобраться к объекту вплотную и точно определить, что это такое. На новое задание у «Юйту-2» уйдёт два-три месяца: средняя скорость лунохода составляет 80-90 сантиметров в сутки из-за необходимости избегать ям и камней.
Учёные предполагают, что «Юйту-2» запечатлел на снимке валун, который когда-то выбило из поверхности Луны ударом метеорита. Похожие большие камни на Луне уже находила ранее китайская автоматическая станция. Но только близкое изучение «таинственной хижины» может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
Китайский «Юйту-2» — первый луноход на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли (из-за приливного захвата Луна всегда обращена к Земле одной стороной). Он высадился 3 января 2019 года и за эти годы проехал около 850 метров по дну большого кратера Фон Карман диаметром 186 километров, изучая грунт и мелкие метеоритные кратеры на его поверхности.
https://www.youtube.com/watch?v=qn9FkoqYgI4
Китайский луноход нашёл «таинственную хижину» на обратной стороне Луны и направился к ней, чтобы сделать снимки получше
Реакция старика из лунной хижины при встрече китайского лунохода.