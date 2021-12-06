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Наука
Никита Логинов

Китайский луноход нашёл «таинственную хижину» на обратной стороне Луны и направился к ней, чтобы сделать снимки получше Статьи редакции

Скорее всего, это большой валун, обломок от удара метеорита, но точный ответ учёные узнают только через два-три месяца.

34 34 комментария
4264 просмотров
Объект в форме куба на снимке китайского лунохода «Юйту-2» Фото CNSA

Луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, запечатлел на снимке непонятный объект квадратной формы, который находится на кромке кратера в 80 метрах от лунохода. Теперь аппарат направляется к этому объекту, чтобы изучить его получше, пишет Space со ссылкой на китайский государственный научно-популярный канал Our Space.

Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект «таинственной хижиной» и сильно заинтересовались им, из-за чего даже изменили программу лунохода. Аппарат должен подобраться к объекту вплотную и точно определить, что это такое. На новое задание у «Юйту-2» уйдёт два-три месяца: средняя скорость лунохода составляет 80-90 сантиметров в сутки из-за необходимости избегать ям и камней.

Луноход «Юйту-2» после съезда с посадочной платформы Фото CNSA

Учёные предполагают, что «Юйту-2» запечатлел на снимке валун, который когда-то выбило из поверхности Луны ударом метеорита. Похожие большие камни на Луне уже находила ранее китайская автоматическая станция. Но только близкое изучение «таинственной хижины» может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Andrew Jones @AJ_FI
So yeah, it's not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang'e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP]
Ну да, это не обелиск и не инопланетяне, но что-то безусловно заслуживающее проверки, потому что из снимка немногое понятно. Но большие валуны (справа) иногда вылетают при ударах, как показала миссия «Чанъэ-3», которая стартовала 8 лет назад 1 декабря.

Китайский «Юйту-2» — первый луноход на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли (из-за приливного захвата Луна всегда обращена к Земле одной стороной). Он высадился 3 января 2019 года и за эти годы проехал около 850 метров по дну большого кратера Фон Карман диаметром 186 километров, изучая грунт и мелкие метеоритные кратеры на его поверхности.

Китайский космический зонд впервые в истории…
Луноход уже прислал первую фотографию, сделанную на поверхности.
tjournal.ru

#новости #космос #луна #китай

34 34 комментария
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Alexei Kuksin

https://www.youtube.com/watch?v=qn9FkoqYgI4
Китайский луноход нашёл «таинственную хижину» на обратной стороне Луны и направился к ней, чтобы сделать снимки получше

Реакция старика из лунной хижины при встрече китайского лунохода.

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53
Абстрактный дебаркадер

пришел сюда постить этого деда

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1
Абстрактный дебаркадер

Фото через два месяца:

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42
Алексей Горячев

База Гитлера на луне!

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18
Абстрактный дебаркадер

Прокопенко от счастья хватит удар

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12
Твинкиллер

это было последнее, что видел китайский луноход

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16
Artur Abizgeldin

Блять, китайцы, не надо! Куда вы лезете вечно?! Вирус ваш ебаный не переварили всей планетой, они в хижину, блять, полезли!

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13
Spid3r

Уже прислали новый снимок.

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12
Абстрактный дебаркадер
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10
Алексей Иванов

it's not an obelisk or aliens.
...
08.12.21 Луноход уже совсем близко к объекту, скоро будет снимок с высоким разрешением
10.12.21 С луноходом потерялась связь

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9
Лим Кирсанов

Там будет труп и завещание Адольфа Алоизича, где говорится что КНР - новый рейх, а китайцы арийственнее всех арийцев?

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8
Абстрактный дебаркадер

Дом Бендера

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6
Абстрактный дебаркадер

Началось...

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4
Абстрактный дебаркадер

Заходит, а в хижине кошка жена

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2
Абстрактный дебаркадер

И там Рогозин такой: Хочешь миска-рис?

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1
Абстрактный дебаркадер

Дак вот откуда Орлов вещает

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2
Chikk

Типичная татарская постройка. Таких в Крыму много можно было встретить, хз как сейчас.

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2
MrZlydnya

Бункер Путина.

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2
Абстрактный дебаркадер

Через несколько лет:
Основано на реальных событиях

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2
Абстрактный дебаркадер

Дед Мороз, ховайся!

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1
Абстрактный дебаркадер

Рекламная кампания pizza hut

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1
Миржан Досымбаев

там камера на лунаходе от xiaomE?

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1
Дмитрий Григорьев

китайский государственный научно-популярный канал Our Space

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1
Руслан Исрафилов

It’s a strong man…
His name Shepard.
The beacon must be identified

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1
Darth Felus

Ага вот ты где.

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1
Дмитрий Григорьев
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0
Михаил Кометов

Нашли хуйню, чтобы выбить новые гранты, классика

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0
Aleksandr Dolgikh

Работают люди, не то что ты

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2
Михаил Кометов

Обидно

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1
Абстрактный дебаркадер

.

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0
Артур Линский
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0
Man Overboard
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0
Пинкертон

Ку

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0
испанский смех
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0
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