Китайский луноход нашёл «таинственную хижину» на обратной стороне Луны и направился к ней, чтобы сделать снимки получше

Скорее всего, это большой валун, обломок от удара метеорита, но точный ответ учёные узнают только через два-три месяца.

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Объект в форме куба на снимке китайского лунохода «Юйту-2» Фото CNSA

Луноход «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, запечатлел на снимке непонятный объект квадратной формы, который находится на кромке кратера в 80 метрах от лунохода. Теперь аппарат направляется к этому объекту, чтобы изучить его получше, пишет Space со ссылкой на китайский государственный научно-популярный канал Our Space.

Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект «таинственной хижиной» и сильно заинтересовались им, из-за чего даже изменили программу лунохода. Аппарат должен подобраться к объекту вплотную и точно определить, что это такое. На новое задание у «Юйту-2» уйдёт два-три месяца: средняя скорость лунохода составляет 80-90 сантиметров в сутки из-за необходимости избегать ям и камней.

Луноход «Юйту-2» после съезда с посадочной платформы Фото CNSA

Учёные предполагают, что «Юйту-2» запечатлел на снимке валун, который когда-то выбило из поверхности Луны ударом метеорита. Похожие большие камни на Луне уже находила ранее китайская автоматическая станция. Но только близкое изучение «таинственной хижины» может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Andrew Jones @AJ_FI So yeah, it's not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang'e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7e31f790-da7d-56ff-a1ab-4f83c2365a4a\/","width":2048,"height":1400}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8b238944-c2eb-5e4f-8514-145c5e899163\/","width":1899,"height":1271}}}] Ну да, это не обелиск и не инопланетяне, но что-то безусловно заслуживающее проверки, потому что из снимка немногое понятно. Но большие валуны (справа) иногда вылетают при ударах, как показала миссия «Чанъэ-3», которая стартовала 8 лет назад 1 декабря.