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Наука
Sasha Shambilova

Учёные из Гонконга опубликовали первую фотографию штамма «омикрон» Статьи редакции

На снимке с большим увеличением можно увидеть вирусный агрегат в шипами в виде короны.

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2756 просмотров
Фото Гонконгского университета

Микрофотографию нового штамма Covid-19 «омикрона» удалось получить благодаря электронному микроскопу. Об этом сообщается на сайте университета Гонконга.

Снимок опубликовали в двух версиях: при большом и малом разрешении. Учёные с медицинского факультета фотографировали клетку (Vero E6) почки обезьяны после заражение Covid-19. Выделение «омикрона» из клинических образцов поможет разработать вакцину против вируса.

На кадре с малым увеличением видно повреждение клетки и набухшие везикулы, которые хранят и транспортируют питательные вещества. В них также появились вирусные частицы — на фотографии это чёрные точки в белых увеличенных частях клетки. При большом увеличении можно рассмотреть и сам вирус — частицу с шипами в форме короны.

Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили у больного в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как «вызывающий опасения». Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими штаммами.

6 декабря первые случаи заражения «омикроном» подтвердили в России. Его обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР.

#новости #covid19

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Adir Hartmann
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Мутный корабль
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Adir Hartmann
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Мутный корабль
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Закомплексованная Душа

Мой агрегат тоже только под микроскопом можно увидеть

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Миша Рашкин

Увеличиваем

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Мутный корабль

разработали в оксфорде

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Мутный корабль

@Umbrella Corporation ты заебал вирусы терять , поставь охрану уже

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Ignatii Baguwk

"Вот это убожество зовётся омикрон"

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Ze Katze

Камеру вырубай нахуй

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Maxim Goretski

И где тут корону увидели??!

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Chikk

Ожидание и реальность. Как сайт знакомств и встреча тян в кафе. :)

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Мутный корабль

Микрофотографию
 Нанофотографию скорее ¯\_(ツ)_/¯

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Мутный корабль

Угадай штамм по фотографии?

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