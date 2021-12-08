На снимке с большим увеличением можно увидеть вирусный агрегат в шипами в виде короны.

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Фото Гонконгского университета

Микрофотографию нового штамма Covid-19 «омикрона» удалось получить благодаря электронному микроскопу. Об этом сообщается на сайте университета Гонконга.

Снимок опубликовали в двух версиях: при большом и малом разрешении. Учёные с медицинского факультета фотографировали клетку (Vero E6) почки обезьяны после заражение Covid-19. Выделение «омикрона» из клинических образцов поможет разработать вакцину против вируса.

На кадре с малым увеличением видно повреждение клетки и набухшие везикулы, которые хранят и транспортируют питательные вещества. В них также появились вирусные частицы — на фотографии это чёрные точки в белых увеличенных частях клетки. При большом увеличении можно рассмотреть и сам вирус — частицу с шипами в форме короны.

Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили у больного в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как «вызывающий опасения». Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими штаммами.