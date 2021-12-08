Также инъекции этого вещества сделали молодых животных быстрее, крепче и сильнее.

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Схема экспериментов с процианидином С1 Изображение Nature

Биологи из Китая и США обнаружили, что процианидин С1 (PCC1), содержащийся в косточках винограда, оказывает комплексный противовозрастной эффект на лабораторных мышей. Это природное вещество уничтожает стареющие, неправильно работающие клетки, не затрагивая остальные. Похоже, что PCC1 ­— многообещающее средство в достижении более долгой и здоровой жизни, пишут учёные в журнале Nature.

На первом этапе исследования биологи изучили влияние процианидина С1 на ткани in vitro — в пробирке, вне организма. Оказалось, что в малых дозах вещество блокирует образование токсичных веществ стареющими клетками. При повышении дозировки PCC1 начинал разрушать стареющие клетки, игнорируя молодые и здоровые.

Выживаемость стареющих клеток под воздействием PCC1 (SEN на графиках) Изображение Nature

После этого учёные приступили к опытам на живых мышах: одной группе дважды в неделю вводили раствор РСС1, другой — обычный физраствор. Возраст мышей составлял два года, это примерно 70 лет по человеческим меркам. В итоге мыши из первой группы прожили в среднем на 64,2% дольше мышей из второй группы, которые получали плацебо. Их общая продолжительность жизни в среднем оказалась на 9,4% больше.

Третий эксперимент биологи поставили над мышами в возрасте до двух лет — им также дважды в неделю вводили раствор РСС1 или физраствор на протяжении четырёх месяцев. Замеры физических способностей показали, что мыши из первой группы ощутимо быстрее передвигались, дольше держались на беговой дорожке и отличались более сильным хватом. Вычищая стареющие клетки из организма, процианидин С1 убирал их негативное влияние на здоровье молодой мыши.

Влияние РСС1 на организм молодых мышей Изображение Nature

На последнем этапе учёные решили выяснить, сможет ли РСС1 уничтожить клетки раковых опухолей после химиотерапии, которая приводит к их ускоренному старению. Для этого в мышей с опухолями вводили смесь митоксантрона (препарат для химиотерапии) с раствором РСС1. Такая комбинация уменьшила размер опухолей почти на 75%, тогда как один только митоксантрон сократил их примерно на 44%.

Как работает процианидин С1 и перспективы его использования

РСС1 относится к классу флавоноидов, которые способны поглощать некоторые биотоксичные соединения, но это не может быть причиной такой высокой антивозрастной эффективности. По версии авторов исследования, процианидин С1 запускает программу разрушения (апоптоза) в клетках, которые уже не могут выполнять свои функции. Вещество как бы распознаёт их на уровне клеточных механизмов — в молодых и здоровых клетках оно просто не срабатывает.