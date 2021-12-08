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Наука
Никита Логинов

Вещество из виноградных косточек оказалось способно уничтожать стареющие клетки и продлевать жизнь мышей Статьи редакции

Также инъекции этого вещества сделали молодых животных быстрее, крепче и сильнее.

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Схема экспериментов с процианидином С1 Изображение Nature

Биологи из Китая и США обнаружили, что процианидин С1 (PCC1), содержащийся в косточках винограда, оказывает комплексный противовозрастной эффект на лабораторных мышей. Это природное вещество уничтожает стареющие, неправильно работающие клетки, не затрагивая остальные. Похоже, что PCC1 ­— многообещающее средство в достижении более долгой и здоровой жизни, пишут учёные в журнале Nature.

На первом этапе исследования биологи изучили влияние процианидина С1 на ткани in vitro — в пробирке, вне организма. Оказалось, что в малых дозах вещество блокирует образование токсичных веществ стареющими клетками. При повышении дозировки PCC1 начинал разрушать стареющие клетки, игнорируя молодые и здоровые.

Выживаемость стареющих клеток под воздействием PCC1 (SEN на графиках) Изображение Nature

После этого учёные приступили к опытам на живых мышах: одной группе дважды в неделю вводили раствор РСС1, другой — обычный физраствор. Возраст мышей составлял два года, это примерно 70 лет по человеческим меркам. В итоге мыши из первой группы прожили в среднем на 64,2% дольше мышей из второй группы, которые получали плацебо. Их общая продолжительность жизни в среднем оказалась на 9,4% больше.

Третий эксперимент биологи поставили над мышами в возрасте до двух лет — им также дважды в неделю вводили раствор РСС1 или физраствор на протяжении четырёх месяцев. Замеры физических способностей показали, что мыши из первой группы ощутимо быстрее передвигались, дольше держались на беговой дорожке и отличались более сильным хватом. Вычищая стареющие клетки из организма, процианидин С1 убирал их негативное влияние на здоровье молодой мыши.

Влияние РСС1 на организм молодых мышей Изображение Nature

На последнем этапе учёные решили выяснить, сможет ли РСС1 уничтожить клетки раковых опухолей после химиотерапии, которая приводит к их ускоренному старению. Для этого в мышей с опухолями вводили смесь митоксантрона (препарат для химиотерапии) с раствором РСС1. Такая комбинация уменьшила размер опухолей почти на 75%, тогда как один только митоксантрон сократил их примерно на 44%.

Как работает процианидин С1 и перспективы его использования

РСС1 относится к классу флавоноидов, которые способны поглощать некоторые биотоксичные соединения, но это не может быть причиной такой высокой антивозрастной эффективности. По версии авторов исследования, процианидин С1 запускает программу разрушения (апоптоза) в клетках, которые уже не могут выполнять свои функции. Вещество как бы распознаёт их на уровне клеточных механизмов — в молодых и здоровых клетках оно просто не срабатывает.

Учёные считают, что РСС1 может стать хорошей основой для противовозрастной терапии: это вещество нетоксично даже в высоких дозировках (20 миллиграммов на килограмм массы тела), не вызывает патологий, эффективно вычищает стареющие клетки, и главное — его производство недорого. Однако биологи отмечают, что поставленные исследования сначала нужно повторить на людях.

#новости #биология #здоровье #медицина

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rustyrazor

молодых животных быстрее, крепче и сильнее.
В детстве ел виноград вместе с косточками. Теперь понятно, почему я такой атлант ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Ze Katze

Хазбик, ты?
Помнишь меня? Я Абдурозик

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10
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Мутный корабль

Я ещё и арбузные косточки ел - теперь могу голыми руками грузовики переворачивать

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2
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rustyrazor

Всегда знал, что книга Атлант расправил плечи написана про пользователей тж ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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2
1 комментарий
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Mikhail Efremov

сука а я думал, что виноград из жопы вырастет

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0
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ледяной дефибриллятор

Продажи кишмиша после этой новости

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9
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Eldar

Так-то кишмиш как раз без косточек. Или я не выкупил?

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16
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Photuum

мне тоже так кажется, но я не узбек

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0
2 комментария
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Виктор Огай

Возможно имелся в виду изюм - он зачастую черный, сделан из кишмиша и без косточек, но бывает и желтый, с косточками.
А так да, кишмиш - без косточек.

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Дамир Валиахметов

Не выкупил виноград? А надо бы

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Photuum

А продажи винограда без косточек наоборот )))

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1
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Александр Воронин

слышал давно такое про яблочные, с тех пор жру с костями яблоки

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8
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Александр Воронин

да и предки знали хз когда ещё "молодильные яблоки"

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5
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Александр Воронин

ну и многие спрашивая сколько лет (почти 40), делают так О_О СКОКАААА???!!!

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3
7 комментариев
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Gedevan

да и предки знали хз когда ещё "молодильные яблоки"
 Так себе источник. Предки часто ошибались

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rustyrazor

Если мне не изменяет память, яблочные косточки слегка канцерогенны.
Сам лет до 13 ел яблоки с костями, но потом прочитал это в каком-то научном журнале и с тех пор не делаю этого.

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1
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Александр Воронин

у меня знакомый посмотрел в этом же источнике "каком-то", что гречка прям пиздец полезна располезна и прям панацея от всего, начал варить парить жарить запекать жрать в сухомятку ставить клизмы с гречкой итд. Потом в этом же источнике увидел другое мнение, что бля вредная гречка посоны, начал всяко её избегать сразу... ну такое... это как про пальмовое масло сказки были

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3
25 комментариев
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New

Вот с тех пор у тебя все пошло и по п*зде....))

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1
2 комментария
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Мутный корабль

Да хоть с опилками. Во-первых, что бы выделить вещество, надо кость раскусить. Во-вторых, его там настолько мизерные доли будут, что ты охуеешь столько косточек жрать. В-третьих, механизм попадания веществ из кишечника в кровь для тебя как представляется? Не думал ли ты, почему мышам физраствор колят, а тушке в 80 кг всего-то нужно 3 яблока в год съесть или горсть винограда?

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1
1 комментарий
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Мутный корабль

ага, про персиковые/абрикосовые тоже говорили, но там амигдалин, а не это

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0
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New

Амигдалин это плохо.?

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3 комментария
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Евгений Чефранов

там же кажись при употреблении косточек яблок в желудке образуется синильная кислота 🤔

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Александр Воронин

Как говориться "Дай дураку хуй стеклянный, он и хуй разобьет и руки порежет".
Монооксид дигидрогена тоже при больших дозировках смертелен.
Вобщем чтобы на 80кг челу отъехать или травануться нормально надо 200-300 косточек сожрать.

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1 комментарий
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Sergey Michko

в них йод, но надо разгрызать, иначе проскочат

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Vyacheslav Khristolyubov

с костями
Поверженных врагов ✊🏻

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Мутный корабль

Отлично, будем вечно молодыми на тж

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5
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Никита Логинов

Скажу сразу, что пить вино — не вариант.

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10
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New

Косточки от винограда можно кушать?

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4 комментария
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Мутный корабль

пусть вставляют мне вещество из виноградных косточек тогда

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3 комментария
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Κύριλλος

А Эноант вариант? В Крыму давно из косточек винограда делают такой препарат

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Мутный корабль

Про обессмертивающие свойства ресвератрола в вине писали ранее

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Мутный корабль

Про обессмертивающие свойства ресвератрола в вине писали ранее

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aliftin

Я думаю распитие виноградного дня не помогает в борьбе со старением.

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Коровка говорит мууу

Помогает просто со старением

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Photuum

И какие твари придумали виноград без косточек?

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5
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Мутный корабль

божьи

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Photuum

евреи что ли?

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3
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Мутный корабль

А куда учёным девать виноград, после того, как косточки достали? М?
Вот и продают.

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Мутный корабль

Очередной ресвератол?

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пепси
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Hol Horse

Теперь ясно зачем вокруг его резиденции столько виноградников

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5
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Мутный корабль

Не поможет

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1 комментарий
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Алина Кипр

Кстати поэтому красное вино полезнее белого . Потому что не удаляют косточки При производстве.

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Ну блин

Это не журнал Nature, а журнал Nature Metabolism. Импакт фактор первого больше 49, второго - около 7. Использование названия Nature для всех журналов этой издательской группы вводит в заблуждение.

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New

А вот это уже хорошая новость!!

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Photuum

Через год окажется, что есть 999 побочек

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New

А я уже оделся. Иду в пятёрочку за виноградом. Что делать?

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4 комментария
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Мутный корабль

Пора вкладываться в виноград.

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Photuum

А еще лучше - в виноградный отжим.
Там только кожица и косточки, без ненужного сока.

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Мутный корабль

В итоге мыши из первой группы прожили в среднем на 64,2% дольше мышей из второй группы, которые получали плацебо. Их общая продолжительность жизни в среднем оказалась на 9,4% больше.
 Нихуя не понял. Так на 64.2% или на 9.4%?

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Никита Логинов

Срок доживания был на 64,2% больше, а общая продолжительность жизни — на 9,4%

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3 комментария
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Мутный корабль

Вроде в косметике Caudalie используется это вещество

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Алина Кипр

мама ещё с 90- х принимает БАДы из виноградных косточек. Одно время у нас дома не было никакого растительного масла кроме масла виноградных косточек.
На нем кстати лучше всего жарить .

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Leemiak

Помогло?

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1 комментарий
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Мутный корабль

Мышам продлевать жизнь можно много чем, проблема что потом на людей не переносится.

Слышал такие эволюционные соображения на этот счет. Мыши не на вершине пищевой цепочки, поэтому у них не прокачено долгожительство (вместо этого им надо быстро размножаться).

Поэтому у них есть много разных "неэффективностей" которые относительно легко пофиксить всякими способами от диеты до каких нибудь хитрых препаратов.

Люди же живут долго, и чтобы жить долго, мы в процессе эволюции уже и так много чего пофиксили в себе. Поэтому то что хорошо продлевает жизнь мышам обычно плохо переносится на людей (на китов наверное тоже).

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Vyacheslav Khristolyubov

Пизда тебе, кишмиш

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Мутный корабль

Доебались до мышей

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Подозрительный Кот

не верьте исследованиям на лабораторных мышах, их в ближайшем будущем отменят и все исследования будут пересматривать)

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