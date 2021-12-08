В декабре приборы начнут получать обновление программного обеспечения, чтобы таких сбоев больше не случалось.

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Фото NASA

6 декабря специалисты NASA восстановили работу спектрографа STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph). Это был последний научный инструмент, требующий устранения неполадок после сбоя в октябре. Об этом сообщается на сайте NASA.

С 23 октября телескоп находился в безопасном режиме из-за сбоя, вызванного проблемами с синхронизацией приборов с внутренними системами обмена данными телескопа. С тех пор научные полноценные наблюдения не велись.

После сбоя команда постепенно возвращала к работе инструменты телескопа: камеру ACS (Advanced Camera for Surveys), камеру WFC 3 и спектрограф COS. Специалисты также использовали спектрометр NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) для поиска источника ошибок синхронизации. Этот прибор телескоп уже не использует в работе.

«Хаббл» работает на околоземной орбите уже больше 31 года — это рекорд. Научную программу телескопа пропилили до 2026 года, его оборудование выпущено в 80-90-х годах, починить приборы прямо в космосе теперь невозможно из-за закрытия программы «Шаттл». По планам NASA, «Хаббл» будет работать в паре с телескопом «Джеймс Уэбб», который запустят 22 декабря.

Несколько фотографий, сделанных «Хабблом» (с последующей обработкой):

Туманность «Кошачий Глаз» в созвездии Дракона

Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса

Регион «Столпы творения» в туманности Орёл в созвездии Змеи

Спиральная галактика NGC 1300 в созвездии Эридан