NASA восстановило телескоп «Хаббл» после крупного месячного сбоя. Он вернулся к полноценной научной работе Статьи редакции
В декабре приборы начнут получать обновление программного обеспечения, чтобы таких сбоев больше не случалось.
6 декабря специалисты NASA восстановили работу спектрографа STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph). Это был последний научный инструмент, требующий устранения неполадок после сбоя в октябре. Об этом сообщается на сайте NASA.
С 23 октября телескоп находился в безопасном режиме из-за сбоя, вызванного проблемами с синхронизацией приборов с внутренними системами обмена данными телескопа. С тех пор научные полноценные наблюдения не велись.
После сбоя команда постепенно возвращала к работе инструменты телескопа: камеру ACS (Advanced Camera for Surveys), камеру WFC 3 и спектрограф COS. Специалисты также использовали спектрометр NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) для поиска источника ошибок синхронизации. Этот прибор телескоп уже не использует в работе.
«Хаббл» работает на околоземной орбите уже больше 31 года — это рекорд. Научную программу телескопа пропилили до 2026 года, его оборудование выпущено в 80-90-х годах, починить приборы прямо в космосе теперь невозможно из-за закрытия программы «Шаттл». По планам NASA, «Хаббл» будет работать в паре с телескопом «Джеймс Уэбб», который запустят 22 декабря.
Несколько фотографий, сделанных «Хабблом» (с последующей обработкой):
Сбой в октябре — второй за год. В июле телескоп вернули в строй после крупнейшего сбоя из-за деградации микросхем памяти.
Несколько поражает, что при таких проблемах не нужен физический доступ к Хабблу. 🤯
Такая красота. А мы тут возимся в грязи и даже звездного неба в городе не видим
стражи галактики, посмотрите если ещё не