После сбоя команда постепенно возвращала к работе инструменты телескопа: камеру ACS (Advanced Camera for Surveys), камеру WFC 3 и спектрограф COS. Специалисты также использовали спектрометр NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) для поиска источника ошибок синхронизации. Этот прибор телескоп уже не использует в работе.